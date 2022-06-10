苹果新的 iOS 16 API 为第三方 App 提供对讲机功能

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日消息:据9to5Mac报道，苹果本周发布了iOS16，它带来了新的功能，如重新设计的锁屏界面，聚焦模式，iMessage的改进，密码钥匙等等。此外，iOS16还配备了多个新的API，其中包括一个为第三方应用提供对讲机功能的API。

这个新的API被称为「Push to Talk」，它可以让开发者在他们的iOS应用中添加对讲机功能。在WWDC2022会议上，苹果展示了新API的工作原理以及开发者如何实现它。iOS已经允许音频应用程序在后台运行，但到目前为止，这只限于像普通的语音信息或甚至是音频通话。有了Push to Talk API，音频信息可以实时发送和播放，甚至是在后台运行。

「我们帮助你将大声而清晰地对讲机通信带入应用程序 ，了解如何将突出的系统 UI 添加到 Push to Talk 应用程序，通过点击按钮实现快速通信。我们将介绍 Push To Talk 框架，并展示如何配置你的应用程序以传输和接收音频 —— 甚至从后台。」

当有人向你发送消息时，屏幕顶部会显示对讲机通信，iOS 会显示应用程序图标和与你交谈的人的姓名。听到消息后，可以选择使用音频实时回复或离开对话。Push to Talk 适用于个人对话甚至团体。

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