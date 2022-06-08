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绝地求生6月8日下午更新到几点 6.8吃鸡更新维护公告

2022-06-08 13:49 · 稿源：站长之家

绝地求生6月8日进行了例行的更新维护，此次的更新时间还是比较长的，有9个小时，应该是需要在下午的五点半才可以进游戏，下面就来为大家分享一下绝地求生的更新维护公告。

image.png

【绝地求生正式服维护公告】

各位玩家大家好，我们将在明日8点30分开始正式服的停机维护。

- 维护开始时间:北京时间6月8日（星期三）8:30(预计维护时长9小时)

- 维护内容:优化服务器，更新°【PC】第18赛季第1轮更新日志中提到的各项内容

维护结束后，请各位玩家重新启动Steam客户端获取更新。

注:开服时间可能会根据具体情况进行调整。如果开服时间发生变化，我们将会及时进行公告。由此带来的不便还请大家谅解。

各位玩家大家好，

欢迎收看本期更新公告!

※此公告中提到的各项新功能和更新事项可能会由于BUG、游戏内问题、社区论坛反馈等原因进行修改或取消。如果更新内容出现变动的话，我们将会及时通知大家。

地图轮换

公告的开头，先来一起了解一下本次更新的地图轮换情况吧!

  • 测试服:普通比赛
    • 艾伦格、米拉玛、帕拉莫
      • 亚洲地区:四排 – 第3人称
      • 北美地区:四排 – 第1人称
  • 正式服:普通比赛
    • 艾伦格、米拉玛、泰戈、萨诺、维寒迪→帕拉莫
    • 寒风凛冽的维寒迪即将被熔岩环绕的帕拉莫代替。做好被熔岩烧伤的觉悟了吗勇士们!
  • 正式服:竞技比赛
    • 艾伦格、米拉玛、泰戈
    • 为了让大家能在竞技比赛中更多地玩到泰戈，我们对地图选取率进行了以下调整。
      • 艾伦格40%、米拉玛40%、泰戈20% → 艾伦格40%、米拉玛30%、泰戈30%

竞技比赛 – 第18赛季

穿上装备，拿好武器!准备迎接全新开幕的竞技比赛第18赛季吧!

第17赛季奖励

在迎接第18赛季的同时，也别忘了去确认一下自己在上赛季中获得的奖励喔。赛季奖励将会根据玩家们在第17赛季中取得的最终段位进行发放。

段位

第17赛季奖励列表

青铜

PUBG ID卡青铜徽章

白银

PUBG ID卡白银徽章

黄金

PUBG ID卡黄金徽章

竞技降落伞皮肤

铂金

PUBG ID卡铂金动态徽章

竞技降落伞皮肤

钻石

PUBG ID卡钻石动态徽章

竞技降落伞皮肤

大师

PUBG ID卡大师动态徽章

PUBG ID卡大师动态名牌

竞技降落伞皮肤

Top500

前500名

前500名额外奖励:

PUBG ID卡前500名动态徽章

PUBG ID卡前500名动态名牌

  • 除了永久性收藏道具 - 降落伞皮肤外，其他的赛季奖励都将采用“解锁”机制。解锁型奖励只能在解锁后的一个赛季内进行使用。
  • 在新赛季开始时，解锁型奖励会自动发放到玩家们的物品栏中。
  • 在竞技赛季结束后，服务器将开始维护。系统会在维护期间将除降落伞之外的所有赛季奖励从各位玩家们的物品栏中回收。

道具刷新平衡性调整

自从第16赛季第2轮更新中对道具刷新进行平衡性调整后，我们收到了各种关于“普通比赛的艾伦格、米拉玛地图中比以前更难找到恢复类道具”的反馈。在对内部数据进行确认后我们发现，上次对普通比赛的艾伦格地图进行改动时我们只对各道具的相对刷新率进行了调整，而没有增加道具的整体数量，因此恢复类道具的刷新量实际上是被小幅减少了。

与之相反的是，在普通比赛的米拉玛地图上我们是通过增加整体道具刷新量来提高武器和配件类道具数量的，因此恢复类道具的刷新量其实并没有减少。但受到武器、配件数量增加的影响，玩家们的整体玩法会变得比以前更具进攻性，因此对恢复类道具的需求自然也就增加了。

为此，我们决定对这两张地图进行下列调整。

※ 下列刷新率调整事项只会应用到普通比赛中。

艾伦格

  • 我们将艾伦格的整体道具总量增加了10%，并提高了玩家们需求较多的道具的比重。
    • 1级防弹衣和背包减少了15%。
    • 2级防弹衣和背包增加了60%。
    • 1、2级头盔增加了10%。
    • 肾上腺素注射器、能量饮料、止痛药增加了50%。
    • 绷带减少了23%。
    • 急救包和医疗箱增加了150%。
    • 震爆弹、燃烧弹、烟雾弹和手榴弹增加了25%。
    • 握把、枪托增加了20%。
    • 山地自行车增加了50%。

米拉玛

  • 在第16赛季第2轮更新的道具刷新平衡性调整中我们曾将道具总量提高了25%，但该幅度仍然有些不足。因此在本次更新中，我们又将道具总量额外提高了6%。
    • 1级防弹衣和头盔减少了30%。
    • 2、3级防弹衣增加了25%，2级头盔增加了100%。
    • 1级背包减少了6%，2级背包增加了25%。
    • 肾上腺素注射器、能量饮料增加了76%，止痛药增加了97%。
    • 急救包增加了127%，医疗箱增加了45%。
    • 震爆弹、燃烧弹、烟雾弹和手榴弹增加了20%。
    • SQ
    • 减少了32%。
    • 枪托增加了20%。
    • 山地自行车增加了55%。

场景

帕拉莫小型更新

  • Capaco区域周围的山上新增了陡峭的斜坡和绝壁，以防止玩家们爬上山顶。
  • Lab和Atahul区域周围新增了岩石等掩体。

  • Malkalpa区域中新增了一个载具刷新点（共有两个）。
  • Malkalpa区域中新增了岩石、掩体和遗迹柱子等要素。
  • 帕拉莫周围新增了螺旋形的水井。

萨诺

  • B.Duck已经离开了萨诺。

训练场

  • 今后1对1竞技场的回合开始时，画面中将会显示出对方玩家的昵称。
  • 对手逃跑后的胜负处理方式得到了优化。今后无论各回合结果如何，对方逃跑时玩家都将直接获得胜利。
  • 今后通过训练小助手来选择和刷新道具时，游戏中将会播放出选择音效。

AI训练赛

  • 为了平衡任务难度，我们将载具驾驶任务的距离要求从2000米调整为了100米。

街机模式

在第17赛季第1轮更新中原版萨诺地图回归的同时，我们曾将萨诺战场从团队淘汰竞赛中移除了。在本次更新中，我们将重新为团队淘汰竞赛模式添加萨诺战场，并对地图的选取率进行调整。

添加萨诺战场

  • Paradise Resort
  • Docks

地图选取率变更

由于之前Dock战场人气较高的缘故，此次我们还对战场的选取率进行了调整，以便让更多玩家能玩到原版萨诺中的战场。

  • 艾伦格16%、米拉玛8%、维寒迪16%、萨诺20%、泰戈40%
  • 地图列表
    • 米拉玛:Campomilitar
    • 维寒迪:Peshkova、Podvosto
    • 艾伦格:Stalber、Sosnovka
    • 萨诺:Paradise Resort、Docks
    • 泰戈:Palace、Field、Mountain、Shipyard、Market

自定义比赛

团队淘汰竞赛的预设中新增了以下两个战场。

  • Paradise Resort
  • Docks

生存熟练度

为了提高成长型系统的挑战性，我们对经验值的获得机制进行了下列平衡性调整。

  • （原本）玩家会根据道具获得次数来获得经验值 →(更新后)如果多次获得相同道具的话，只有第1次获得时会得到经验值
  • （原本）玩家捡到服装道具时也会获得经验值→(更新后)捡到除装备(防弹衣、背包、降落伞、头盔)之外的服装道具时不会获得经验值
    • 但捡到服装类道具中的帽子类道具时将仍然可以获得经验值。

商店

1. 我们对M24的模型进行了优化，提高了它在游戏内的质量。在进行这项改动的同时，我们也对M24及其皮肤的色调和图案进行了部分修改。

得到修改的皮肤:

  • JennaJulien的M24
  • SPYGEA的M24
  • 数码雪地迷彩 - M24
  • 巨蟒 - M24
  • 精致索洛特尔 - M24
  • 幸运骑士 - M24
  • 兔女郎的蜜吻 - M24
  • 食人者 - M24
  • PCS3烙印 - M24
  • 悸动玫瑰 - M24
  • 沫子的M24
  • 疯狂收割者 - M24
  • 紫罗兰夜影 - M24
  • [战场痕迹] 湮灭 - M24

2. 商店中的新款道具上架提示图标得到了更新。

3. 平时在购买套装商品时，套装中可能会包含部分玩家已拥有的单品道具，从而导致玩家重复购买同款道具。为了防止这种情况的发生，我们对购买机制进行了优化。今后当玩家购买套装商品时，已购买过的单品道具会被当作“已拥有”道具进行处理。系统会将“已拥有”道具除外，用剩余道具来重新计算折扣价。

  • 今后当玩家拥有某款套装商品中除附赠商品之外的所有单品道具时，玩家将可以用0G-COIN的价格买下该套装商品以获得赠品。
  • 该机制也会应用到我的专属商店中。
  • 含有黑货票券、投票券、升级券、G-COIN等消耗性道具的套装商品无法重复购买。
  • 将商店中尚未下架的单品道具交换、分解成BP后，玩家将可以重新购买该道具。
    • 但无法交换、分解成BP的表情、喷漆、名牌、外观道具等商品将无法重新购买。
    • 主机平台玩家在购买套装商品后，就算将套装内的单品道具交换、分解成BP也无法重新购买道具。

UI/UX

  • 游戏内的系统菜单中新增了特殊空投和活动任务列表。今后大家就可以随时确认自己的任务进行情况啦!
    • 该改动不会应用到AI训练赛中。

便捷性

我们对玩家进行游戏期间Steam、discord、Xbox个人简介中实时显示的玩家动态详情（Rich Presence）进行了下列优化。

  • 地图:动态详情中新增了褐湾地图的名称和图片。今后当玩家游玩褐湾时，动态详情中将会和其他地图一样正常显示出地图信息。
  • 自定义比赛:今后进行自定义比赛时，无论玩家玩的是哪个模式，动态详情中都会统一显示“正在进行自定义比赛”。
  • 训练模式:今后进行基础训练时玩家的动态详情会显示为“正在进行基础训练”，进行AI训练赛时则会显示为“正在进行艾伦格单排比赛”。
  • 比赛进行时间:进行回合制的模式时，无论玩家进行到第几个回合，动态详情中都会显示出玩家游玩该模式的累计时长。
    • Xbox上不会显示出比赛进行时间。
  • 队友人数:今后进行单排模式比赛时，动态详情中将不会显示队友人数。
    • 进行自定义比赛、活动模式等非公开比赛模式时，Discord上将不会显示出队友人数。
  • 已知问题:在大厅中进行等待时，玩家的动态详情会与当前情况不符。之后我们将会对该问题进行修复。

性能

  • 通过对地图要素的数据预处理优化，缩短了玩家从大厅进入比赛时的地图加载时间。

BUG修复

游戏性

  • 修复了进入开镜模式后视角会位于武器后方的问题。
  • 修复了坐在载具副驾驶席或后座上用DBS朝两栖装甲车射击时，子弹会对两栖装甲车的驾驶员造成伤害的问题。
  • 修复了进入1对1竞技场的所有玩家的服装都会消失不见的问题。
  • 修复了褐湾的侦查直升机会把战术装甲车视为目标并对其进行追踪的问题。
  • 修复了15倍瞄准镜的瞄准灵敏度会比其他瞄准镜更低的问题。
  • 修复了在观战1对1竞技场的比赛时，玩家可以通过特定步骤进入竞技场内的问题。
  • 修复了在射击训练场不显示400米标靶的问题。
  • 修复了坐在船只的3号座位上朝前方开镜瞄准时，船只的前挡风玻璃支架会发生闪烁的问题。
  • 修复了从两轮载具上下车后，载具倒下时碰到角色的话会对其造成伤害的问题。
  • 修复了在回放导出设置中”帧率”选项会显示为“Missing String”的问题。

场景

  • 对与帕拉莫地图有关的碰撞体、贴图、稳定性等问题进行了整体修复。
  • 修复了在泰戈多数AI无法走过桥梁的问题。

UX/UI

  • 修复了在回放（观战模式）中，在自由视角/跟随视角下打开进度条时按键指南会消失不见的问题。

道具与皮肤

※ 穿模BUG:两个物体相交时一个物体会被另一个物体所遮挡的问题

  • 修复了女性角色戴着柴犬帮头盔（3级）使用舞蹈类表情时眼部贴图会被拉伸的问题。
  • 修复了同时穿着月之影风衣和恶贯满盈上衣时角色的颈部会变透明的问题。
  • 修复了女性角色佩戴PGC2021金墨点染手套时，手套外观会变成类星之王的手套的问题。
  • 修复了女性角色同时穿着校服裙子和10000DAYS的上衣时腰部会穿模的问题。
  • 修复了生存练习生连帽卫衣上的阿拉伯语文本显示有误的问题。

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    不能小米12Ultra可支持67W的有线快充，也可以支持无线充电和反向充电，但不支持120W的快充。小米12Ultra的电池容量为5000毫安时，单电芯设计，与目前大多数的旗舰智能手机续航都差不多，可以满足一天的重度使用。小米12Ultra还有望配备澎湃 P1 芯片，澎湃 P1 芯片此前已经在小米、红米旗下多款手机上使用，可以降低能量损耗，全面提升充电效率。

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    可以的。尼康Z7II可搭配使用FTZ卡口适配器，需将FTZ卡口适配器固件升级至最新版本。尼康Z卡口系统在实现新影像系统方面发挥着至关重要的作用。通过卡口适配器FTZ，可将F卡口尼克尔镜头用于Z系列微单相机。支持使用自动曝光进行拍摄的尼克尔F卡口系列镜头，从AI型镜头开始总共近360种，其中93种AF-P/AF-S/AF-I镜头可使用自动对焦和自动曝光进行拍摄。

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  • 尼康Z7II是全画幅的吗？

    是的。尼康Z7II全画幅微单数码相机和尼克尔Z卡口镜头进一步释放您的创作潜能。凭借直观的操作，清晰、准确的自动对焦和双EXPEED6影像处理器，Z7II约4，575万有效像素的高清晰CMOS影像传感器，充分发挥尼克尔Z卡口镜头的优势。双EXPEED6影像处理器有助于提高解像力。Z卡口系统的3个组成要素令每帧图像都实现高分辨率。

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  • 小米12Ultra是oled屏幕吗？

    是小米12Ultra采用三星2K分辨率 E5OLED屏幕，支持120Hz和LTPO2.0智能刷新率，去年的小米11Ultra，使用的是三星的E4屏幕，也达到了2K级别，同时还支持HDR10+，杜比视界和DisplayMate A+，预计今年的小米12Ultra除了继续支持上述的功能外，还会在节能上表现更突出。小米12Ultra的这块屏幕，还使用了中间顶部的单挖孔屏幕设计，前置单摄像头，摄像头像素为3200万像素，同时还支持屏下指纹解锁。

    小米12Ultra

  • 尼康Z7II是什么卡口的？

    尼康Z卡口。Z7II的Z卡口规格——55mm大直径卡口和16mm短法兰距，是发挥Z卡口镜头的光学性能的保障，帮助您满怀信 心地迎接未来的影像发展。这种规格支持尼克尔Z卡口镜头为大量的光线传输到高像素传感器而优化。因此， 实现了从边缘到边缘的高清晰度。景深自然、虚化效果柔和美丽，点光源锐利清晰。所有这些不仅将影像水平 提升到一个新的高度，而且还会持续下去。从广角到f/2.8长焦变焦，以及清晰、美丽的f/0.95、f/1.2和f/1.8定焦 镜头，尼克尔Z卡口镜头以新的高度给您和他人留下深刻的印象。

    尼康Z7II

  • 小米12Ultra是三星屏吗？

    是小米12Ultra采用6.73英寸2K级别三星E5OLED屏幕，支持120Hz刷新率和LTP02.0智能刷新率，10bit、DC调光，屏幕采用了单挖孔的设计，还支持屏下指纹解锁功能，但不支持屏下摄像头。上一代的小米11Ultra使用的是三星E4屏幕，而这一代的小米12Pro也采用三星E5屏幕。同样采用三星E5屏幕的还有vivo X80、iQOO10系列。E5屏幕对比E4屏幕的主要提升包括峰值亮度达到了1500尼特，屏幕全局最大亮度高达900尼特，对比度为800万比1，功耗降低了15%，支持2K的分辨率， 能够让手机的像素密度达到517PPI

    小米12Ultra

  • 小米12Ultra摄像头多大?

    主摄是索尼IMX707 高达 5000 万像素消息源一：在机身背部，该机将配备硕大的后置相机模组，面积几乎占据了背部的一半，内含多个开孔，至少提供三颗摄像头，除了超大底主摄和超广角镜头外，该机还将提供一枚潜望式长焦镜头。消息源二：据网友晒出的页面显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的小米12 Ultra将配备硕大的后置相机模组，面积几乎占据了背部的一半，内含 7 个开孔，至少提供三颗摄像头，除了超大底主摄和超广角镜头外，该机还将提供一枚潜望式长焦镜头。消息源三： 机身背面，相机模组占据后盖将近三分之一的空间，阶梯式设计，环形相机包含了三颗摄像头和诸多传感器以及闪光灯。消息源四： 从此前流出的渲染图来看，小米的这款新旗舰手机在外观设计上延续了一部分小米11 Ultra的设计语言，后置摄像头模组面积相当惊人。消息源五：据爆料，小米12 Ultra后置三颗摄像头，分别为超大底主摄、超广角和潜望式长焦，预计支持OIS光学防抖，同时加入徕卡影像算法，搭载骁龙8+旗舰处理器

    小米12Ultra

  • 尼康Z7II什么时候发布上市的？

    2020年12月10日高分辨率图像与决定性的时刻搭配。尼康Z7II搭载双EXPEED6影像处理器，可实现约10幅/秒*1的连拍速度，一次连拍可达约77张*2照片。现在，您能以不同的速度和构图连续拍摄，以跟上不断变化的主体表情或位置，并以约4，575万有效像素的高分辨率定格美丽的画面。在拍摄人像或包含动作等容易产生微妙差异的场景中，Z7II进一步丰富了您的创造力。

    尼康Z7II

  • 尼康Z7II价格多少钱？

    大约19399元左右。尼康Z7II无论拍摄对象是背光照明，近距离还是远距离，Z7II和尼克尔Z可以令您拍摄到逼真而丰富的细节，捕获触动心灵的画面。 使用索尼CEB-G128CFexpress卡，在高速连拍（延长）模式下使用单点自动对焦(AF)，12位无损压缩RAW(L)时。

    尼康Z7II

  • 小米12Ultra是双电芯吗？

    不是小米12Ultra是单电芯，电池容量是5000mAh，充电速度67W，可支持无线充电和10W反向充电。对比上一代的小米11Ultra，电池容量基本没变，日常充电的变化不大。如果考虑到今年这一代的小米12Ultra使用骁龙8Gen1 Plus在功耗上降低，屏幕技术的提升，这些优点都可以带来更好的续航表现，因此今年小米12Ultra续航要比上一代更好。

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