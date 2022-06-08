绝地求生6月8日下午更新到几点 6.8吃鸡更新维护公告

绝地求生6月8日进行了例行的更新维护，此次的更新时间还是比较长的，有9个小时，应该是需要在下午的五点半才可以进游戏，下面就来为大家分享一下绝地求生的更新维护公告。

【绝地求生正式服维护公告】

各位玩家大家好，我们将在明日8点30分开始正式服的停机维护。

- 维护开始时间:北京时间6月8日（星期三）8:30(预计维护时长9小时)

- 维护内容:优化服务器，更新°【PC】第18赛季第1轮更新日志中提到的各项内容

维护结束后，请各位玩家重新启动Steam客户端获取更新。

注:开服时间可能会根据具体情况进行调整。如果开服时间发生变化，我们将会及时进行公告。由此带来的不便还请大家谅解。

各位玩家大家好，

欢迎收看本期更新公告!

※此公告中提到的各项新功能和更新事项可能会由于BUG、游戏内问题、社区论坛反馈等原因进行修改或取消。如果更新内容出现变动的话，我们将会及时通知大家。

地图轮换

公告的开头，先来一起了解一下本次更新的地图轮换情况吧!

测试服:普通比赛 艾伦格、米拉玛、帕拉莫 亚洲地区:四排 – 第3人称 北美地区:四排 – 第1人称

正式服:普通比赛 艾伦格、米拉玛、泰戈、萨诺、维寒迪→帕拉莫 寒风凛冽的维寒迪即将被熔岩环绕的帕拉莫代替。做好被熔岩烧伤的觉悟了吗勇士们!

正式服:竞技比赛 艾伦格、米拉玛、泰戈 为了让大家能在竞技比赛中更多地玩到泰戈，我们对地图选取率进行了以下调整。 艾伦格40%、米拉玛40%、泰戈20% → 艾伦格40%、米拉玛30%、泰戈30%



竞技比赛 – 第18赛季

穿上装备，拿好武器!准备迎接全新开幕的竞技比赛第18赛季吧!

第17赛季奖励

在迎接第18赛季的同时，也别忘了去确认一下自己在上赛季中获得的奖励喔。赛季奖励将会根据玩家们在第17赛季中取得的最终段位进行发放。

段位 第17赛季奖励列表 青铜 PUBG ID卡青铜徽章 白银 PUBG ID卡白银徽章 黄金 PUBG ID卡黄金徽章 竞技降落伞皮肤 铂金 PUBG ID卡铂金动态徽章 竞技降落伞皮肤 钻石 PUBG ID卡钻石动态徽章 竞技降落伞皮肤 大师 PUBG ID卡大师动态徽章 PUBG ID卡大师动态名牌 竞技降落伞皮肤 Top500 前500名 前500名额外奖励: PUBG ID卡前500名动态徽章 PUBG ID卡前500名动态名牌

除了永久性收藏道具 - 降落伞皮肤外，其他的赛季奖励都将采用“解锁”机制。解锁型奖励只能在解锁后的一个赛季内进行使用。

在新赛季开始时，解锁型奖励会自动发放到玩家们的物品栏中。

在竞技赛季结束后，服务器将开始维护。系统会在维护期间将除降落伞之外的所有赛季奖励从各位玩家们的物品栏中回收。

道具刷新平衡性调整

自从第16赛季第2轮更新中对道具刷新进行平衡性调整后，我们收到了各种关于“普通比赛的艾伦格、米拉玛地图中比以前更难找到恢复类道具”的反馈。在对内部数据进行确认后我们发现，上次对普通比赛的艾伦格地图进行改动时我们只对各道具的相对刷新率进行了调整，而没有增加道具的整体数量，因此恢复类道具的刷新量实际上是被小幅减少了。

与之相反的是，在普通比赛的米拉玛地图上我们是通过增加整体道具刷新量来提高武器和配件类道具数量的，因此恢复类道具的刷新量其实并没有减少。但受到武器、配件数量增加的影响，玩家们的整体玩法会变得比以前更具进攻性，因此对恢复类道具的需求自然也就增加了。

为此，我们决定对这两张地图进行下列调整。

※ 下列刷新率调整事项只会应用到普通比赛中。

艾伦格

我们将艾伦格的整体道具总量增加了10%，并提高了玩家们需求较多的道具的比重。 1级防弹衣和背包减少了15%。 2级防弹衣和背包增加了60%。 1、2级头盔增加了10%。 肾上腺素注射器、能量饮料、止痛药增加了50%。 绷带减少了23%。 急救包和医疗箱增加了150%。 震爆弹、燃烧弹、烟雾弹和手榴弹增加了25%。 握把、枪托增加了20%。 山地自行车增加了50%。



米拉玛

在第16赛季第2轮更新的道具刷新平衡性调整中我们曾将道具总量提高了25%，但该幅度仍然有些不足。因此在本次更新中，我们又将道具总量额外提高了6%。 1级防弹衣和头盔减少了30%。 2、3级防弹衣增加了25%，2级头盔增加了100%。 1级背包减少了6%，2级背包增加了25%。 肾上腺素注射器、能量饮料增加了76%，止痛药增加了97%。 急救包增加了127%，医疗箱增加了45%。 震爆弹、燃烧弹、烟雾弹和手榴弹增加了20%。 SQ 减少了32%。 枪托增加了20%。 山地自行车增加了55%。



场景

帕拉莫小型更新

Capaco区域周围的山上新增了陡峭的斜坡和绝壁，以防止玩家们爬上山顶。

Lab和Atahul区域周围新增了岩石等掩体。

Malkalpa区域中新增了一个载具刷新点（共有两个）。

Malkalpa区域中新增了岩石、掩体和遗迹柱子等要素。

帕拉莫周围新增了螺旋形的水井。

萨诺

B.Duck已经离开了萨诺。

训练场

今后1对1竞技场的回合开始时，画面中将会显示出对方玩家的昵称。

对手逃跑后的胜负处理方式得到了优化。今后无论各回合结果如何，对方逃跑时玩家都将直接获得胜利。

今后通过训练小助手来选择和刷新道具时，游戏中将会播放出选择音效。

AI训练赛

为了平衡任务难度，我们将载具驾驶任务的距离要求从2000米调整为了100米。

街机模式

在第17赛季第1轮更新中原版萨诺地图回归的同时，我们曾将萨诺战场从团队淘汰竞赛中移除了。在本次更新中，我们将重新为团队淘汰竞赛模式添加萨诺战场，并对地图的选取率进行调整。

添加萨诺战场

Paradise Resort

Docks

地图选取率变更

由于之前Dock战场人气较高的缘故，此次我们还对战场的选取率进行了调整，以便让更多玩家能玩到原版萨诺中的战场。

艾伦格16%、米拉玛8%、维寒迪16%、萨诺20%、泰戈40%

地图列表 米拉玛:Campomilitar 维寒迪:Peshkova、Podvosto 艾伦格:Stalber、Sosnovka 萨诺:Paradise Resort、Docks 泰戈:Palace、Field、Mountain、Shipyard、Market



自定义比赛

团队淘汰竞赛的预设中新增了以下两个战场。

Paradise Resort

Docks

生存熟练度

为了提高成长型系统的挑战性，我们对经验值的获得机制进行了下列平衡性调整。

（原本）玩家会根据道具获得次数来获得经验值 →(更新后)如果多次获得相同道具的话，只有第1次获得时会得到经验值

（原本）玩家捡到服装道具时也会获得经验值→(更新后)捡到除装备(防弹衣、背包、降落伞、头盔)之外的服装道具时不会获得经验值 但捡到服装类道具中的帽子类道具时将仍然可以获得经验值。



商店

1. 我们对M24的模型进行了优化，提高了它在游戏内的质量。在进行这项改动的同时，我们也对M24及其皮肤的色调和图案进行了部分修改。

得到修改的皮肤:

JennaJulien的M24

SPYGEA的M24

数码雪地迷彩 - M24

巨蟒 - M24

精致索洛特尔 - M24

幸运骑士 - M24

兔女郎的蜜吻 - M24

食人者 - M24

PCS3烙印 - M24

悸动玫瑰 - M24

沫子的M24

疯狂收割者 - M24

紫罗兰夜影 - M24

[战场痕迹] 湮灭 - M24

2. 商店中的新款道具上架提示图标得到了更新。

3. 平时在购买套装商品时，套装中可能会包含部分玩家已拥有的单品道具，从而导致玩家重复购买同款道具。为了防止这种情况的发生，我们对购买机制进行了优化。今后当玩家购买套装商品时，已购买过的单品道具会被当作“已拥有”道具进行处理。系统会将“已拥有”道具除外，用剩余道具来重新计算折扣价。

今后当玩家拥有某款套装商品中除附赠商品之外的所有单品道具时，玩家将可以用0G-COIN的价格买下该套装商品以获得赠品。

该机制也会应用到我的专属商店中。

含有黑货票券、投票券、升级券、G-COIN等消耗性道具的套装商品无法重复购买。

将商店中尚未下架的单品道具交换、分解成BP后，玩家将可以重新购买该道具。 但无法交换、分解成BP的表情、喷漆、名牌、外观道具等商品将无法重新购买。 主机平台玩家在购买套装商品后，就算将套装内的单品道具交换、分解成BP也无法重新购买道具。



UI/UX

游戏内的系统菜单中新增了特殊空投和活动任务列表。今后大家就可以随时确认自己的任务进行情况啦! 该改动不会应用到AI训练赛中。



便捷性

我们对玩家进行游戏期间Steam、discord、Xbox个人简介中实时显示的玩家动态详情（Rich Presence）进行了下列优化。

地图:动态详情中新增了褐湾地图的名称和图片。今后当玩家游玩褐湾时，动态详情中将会和其他地图一样正常显示出地图信息。

自定义比赛:今后进行自定义比赛时，无论玩家玩的是哪个模式，动态详情中都会统一显示“正在进行自定义比赛”。

训练模式:今后进行基础训练时玩家的动态详情会显示为“正在进行基础训练”，进行AI训练赛时则会显示为“正在进行艾伦格单排比赛”。

比赛进行时间:进行回合制的模式时，无论玩家进行到第几个回合，动态详情中都会显示出玩家游玩该模式的累计时长。 Xbox上不会显示出比赛进行时间。

队友人数:今后进行单排模式比赛时，动态详情中将不会显示队友人数。 进行自定义比赛、活动模式等非公开比赛模式时，Discord上将不会显示出队友人数。

已知问题:在大厅中进行等待时，玩家的动态详情会与当前情况不符。之后我们将会对该问题进行修复。

性能

通过对地图要素的数据预处理优化，缩短了玩家从大厅进入比赛时的地图加载时间。

BUG修复

游戏性

修复了进入开镜模式后视角会位于武器后方的问题。

修复了坐在载具副驾驶席或后座上用DBS朝两栖装甲车射击时，子弹会对两栖装甲车的驾驶员造成伤害的问题。

修复了进入1对1竞技场的所有玩家的服装都会消失不见的问题。

修复了褐湾的侦查直升机会把战术装甲车视为目标并对其进行追踪的问题。

修复了15倍瞄准镜的瞄准灵敏度会比其他瞄准镜更低的问题。

修复了在观战1对1竞技场的比赛时，玩家可以通过特定步骤进入竞技场内的问题。

修复了在射击训练场不显示400米标靶的问题。

修复了坐在船只的3号座位上朝前方开镜瞄准时，船只的前挡风玻璃支架会发生闪烁的问题。

修复了从两轮载具上下车后，载具倒下时碰到角色的话会对其造成伤害的问题。

修复了在回放导出设置中”帧率”选项会显示为“Missing String”的问题。

场景

对与帕拉莫地图有关的碰撞体、贴图、稳定性等问题进行了整体修复。

修复了在泰戈多数AI无法走过桥梁的问题。

UX/UI

修复了在回放（观战模式）中，在自由视角/跟随视角下打开进度条时按键指南会消失不见的问题。

道具与皮肤

※ 穿模BUG:两个物体相交时一个物体会被另一个物体所遮挡的问题

修复了女性角色戴着柴犬帮头盔（3级）使用舞蹈类表情时眼部贴图会被拉伸的问题。

修复了同时穿着月之影风衣和恶贯满盈上衣时角色的颈部会变透明的问题。

修复了女性角色佩戴PGC2021金墨点染手套时，手套外观会变成类星之王的手套的问题。

修复了女性角色同时穿着校服裙子和10000DAYS的上衣时腰部会穿模的问题。

修复了生存练习生连帽卫衣上的阿拉伯语文本显示有误的问题。

（举报）