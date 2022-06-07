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iPad发布已经12年 苹果终于在iPadOS 16加入官方天气App

2022-06-07 10:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月7日消息:苹果公司今日正式发布了 iPadOS 16 预览版，为 iPad 带来重大更新，以及更灵活多用的体验。

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图片来自 Apple

据介绍，台前调度功能充分发挥 M1 芯片的实力，通过多个重叠窗口和全面支持外接显示屏带来全新的多任务处理体验。信息 app 带来了全新的协作方式，可以在各种 app 中与他人共同工作，让协作比以往更简单；一款协作类新 app 则能为头脑风暴提供灵活的画布。邮件 app 的全新工具能提高用户的效率， Safari 浏览器添加了共享标签页组，可以和他人一同浏览网页，浏览体验也因为通行密钥的运用而变得更加安全。

据了解，自 2010 年初代发布以来，iPad一直没有自己的官方天气应用。现在在 iPadOS 16 系统中，苹果终于为 iPad 引入了官方天气应用。据官方介绍，全新的天气 app 充分利用了 iPad 惊艳的显示屏，你可在 iPad 宽大的屏幕上全屏浏览，还能体验全地图模式和养眼的动画。

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「iPad 是我们推出的最灵活多用的设备，我们很高兴能通过 iPadOS 16 进一步强化它的功能。」苹果软件工程高级副总裁 Craig Federighi 表示，「无论是让 iPad 的多任务处理更上层楼的台前调度功能， 还是通过信息 app 开启的分享和协作的新方式、Safari 浏览器和一款协作类新 app， 抑或是全新专业功能参考模式和缩放显示，都能让用户用 iPad 随心所欲地完成更多任务。」

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