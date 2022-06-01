抖音电商专项整治售卖低价劣质鞋服行为 严禁虚构优惠

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息:今日，抖音电商发布了低价劣质鞋服专项治理公告，将严厉打击直播间/短视频明显夸大原价、虚构优惠、虚假承诺运费险或其他作弊行为。

公告称， 平台近期收到部分消费者针对低价劣质鞋服的投诉举报，经平台核查发现部分商家通过设置不合理高邮费与商品低价格的手段售卖劣质鞋服，直播间/短视频以虚构大牌清仓作为噱头，售卖过程存在明显夸大原价、虚构优惠、虚假承诺运费险或其他作弊行为，严重侵害了消费者权益，对平台生态带来了恶劣的影响。

为保护消费者权益、维护平台经营秩序，即日起，平台将对该类违规行为重拳出击，进行专项整治。此类问题商品一经发现，平台将根据《【商家—危及消费者权益】实施细则》视违规情节严重程度，采取包括但不限于停业整顿、扣除保证金、清退店铺、冻结/扣除违规货款等处理措施。请各位商家及时自检自查，避免因此造成不必要损失。

同时，抖音电商平台在巡检中发现，部分达人与上述违规店铺存在高相关性，针对创作者违规情况，平台有权依据《【虚假宣传】实施细则》《【违规营销-违规买赠】实施细则》《「服务履约:售后服务不符」违规细则》中的相关规定，采取包括但不限于封禁开播权限、关停商品分享功能、扣除用户信用分、扣除保证金等处置措施，请各位达人自查整改，避免出现任何形式的虚假承诺和扰乱平台秩序的行为。

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