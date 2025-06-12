抖音宣布治理网络黑话烂梗

站长之家（ChinaZ.com）6月12日 消息:近日，抖音平台针对网络环境中出现的不规范用语现象，尤其是“黑话烂梗”的传播，进一步加大了整治力度。抖音一直致力于倡导记录真实而美好的生活，并鼓励用户以规范、准确的文字进行表达。在《抖音社区自律公约》中，平台已明确提出建议用户重视文字的正确使用，减少错别字和拼音首字母缩写表达，自觉遵守语言文字规范。

为进一步规范平台用语，抖音近日更新了内容创作规则，对发布违规视频和账号的行为，将持续加强提示甚至警示。若账号反复出现违规情况，平台将对其进行相应处罚。抖音方面表示，近期监测到有少数账号仍试图通过“谐音梗”“缩写字”“拆解词”“图文结合”等形式发布“黑话烂梗”，这些行为不仅给公众理解信息造成障碍，还涉嫌传播色情低俗、不良文化、脏话污语，甚至煽动对立矛盾等违法违规不良信息。

具体而言，这些违规内容涉及多个方面。一些账号以隐喻、谐音、符号化等非直接形式传播性暗示、性挑逗等低俗色情内容;部分账号则以娱乐化、符号化包装语言或行为符号，恶意制造并传播带有扮丑风、油腻风等庸俗风气和审丑文化的内容，违背公序良俗、消解主流价值观和社会伦理底线;还有账号通过圈层群体自发创造、传播并固化的语言符号或行为符号，制造不良圈层认同，煽动特定群体不良行为;同时，一些账号使用特定词汇或利用谐音、缩写、指代、暗喻等形式制造污言秽语、粗口脏话，挑起对立互撕，或对他人实施恶搞诋毁、攻击贬损、谩骂诅咒等;更有账号通过简化、标签化、极端化的表达方式，将某一特定群体的特征与负面刻板印象强行绑定，煽动情绪、激化矛盾;此外，为规避审核治理，部分账号还利用特殊符号、暗语黑话等隐晦表达形式，为色情、赌博、诈骗等违法行为进行引流。

针对上述情况，抖音平台将持续加强监测和处置力度，并呼吁广大创作者和用户规范表达，共同维护一个健康、积极、规范的语言环境。抖音方面表示，将不断优化平台规则，提高违规行为的识别和处置效率，为用户提供更加优质、安全的内容创作和浏览体验。同时，抖音也鼓励用户积极举报违规内容，共同守护平台的健康语言环境。

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