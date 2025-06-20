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抖音电商发布618战报：超6万个品牌成交额同比翻倍

2025-06-20 14:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月20日 消息:今日，抖音电商正式发布了 2025 抖音商城 618 好物节的数据报告。报告显示，在 5 月 13 日至 6 月 18 日的大促期间，抖音电商取得了显著成绩。

在此期间，抖音平台上超过 6 万个品牌的成交额实现了同比翻倍，超 2000 个单品的成交额突破了千万元大关，同时有6. 7 万个中小商家的成交额也突破了百万元。值得一提的是，今年 618 大促期间，抖音的直播观看次数同比增长了31%，显示出消费者对直播购物的热情持续高涨。

抖音 短视频

在直播带货方面，有 236 个品牌通过直播实现了成交额破亿元，单场成交破千万元的直播间数量达到了 990 个，超过 53 万名电商作者的成交额也实现了同比翻倍。抖音电商还在国家补贴的基础上，额外加补了平台消费券，让消费者能够以最低 5 折的价格选购数码家电产品。报告显示，“国补”商品的累计直播场次超过了 30 万场，挂车短视频的累计播放量也超过了 15 亿次，共售出了 402 万单“国补”好物。其中， 4557 个“国补”单品的成交额突破了百万元， 765 个品牌参与了超值购“国补”加补活动。

在手机和数码产品方面，这两类商品最受消费者青睐，成交额同比增长了165%和87%。店播作为新的增长路径，在 618 期间为商家开辟了广阔的市场空间，成为直播带货的主流形式。数据显示，抖音平台直播带动的成交额中有一半来自店播，且在所有直播成交额破千万元的商家中，近七成采用了店播模式。

此外，由货架场带动的成交额也在继续提升。商城成交额同比增长了77%，超值购全域成交额同比增长了171%，搜索渠道成交额同比增长了56%。这些数据充分显示了抖音电商在 618 大促期间的强劲表现和市场潜力。

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