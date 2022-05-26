深圳：个人购新能源车补贴1万元 购买手机等可补贴15%

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:今日，深圳发布了关于促进消费持续恢复的若干措施。
在汽车消费方面，深圳表示，支持个人消费者购买新能源汽车。对新购置符合条件新能源汽车并在深圳市内上牌的个人消费者，给予最高不超过1万元/台补贴。全面落实国家新能源汽车免征车辆购置税政策。
此外，在消费电子市场方面，深圳表示，拟开展消费电子产品促销活动。结合开学季、暑促季、传统节日等主题，在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动，对消费者购买符合条件的手机、电脑（含平板电脑）、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。
同时，鼓励电信运营商与消费电子生产企业深度合作，开展“换新补贴”“话费奖励”“套餐升级”等活动。支持回收设备绿色利用，符合条件企业回收旧机在深圳翻新出售的，按照销售额的5%给予补贴。
家电方面，深圳称，拟开展绿色节能家电促销。组织家电生产、销售企业推出惠民让利活动，5-8月期间，对消费者购买符合条件的电视机、空调、冰箱、洗衣机、厨房家电、生活小家电等家用电器，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。
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