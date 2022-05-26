深圳：个人购新能源车补贴1万元 购买手机等可补贴15%

为了促进消费，深圳前几天刚发放了5亿元的消费券，现在深圳新一轮福利又来了，购买手机、家电等产品可申请补贴，每人累积补贴可达2000元...据报道，4月30日，深圳市商务局发布《深圳市消费电子和家用电器购置补贴申请工作指引》的通知，决定自2022年5月1日起实施消费电子和家用电器购置补贴活动...对消费者购买符合条件的消费电子和家用电器按照销售价格的15%给予补贴，活动期间每人累计补贴金额最高不超过2000元，销售价格以该商品销售发票含税价格为准......