特斯拉受邀在印尼占地3万公顷的工业区建设电池工厂

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:印尼海事和投资协调部长Luhut Binsar Pandjaitan 表示，特斯拉在印度尼西亚的潜在电池工厂可能会建在该国十分重要的综合工业区之一。

据该部长称，印度尼西亚北加里曼丹（Kaltara）省的一个工业区将占地达30000公顷，这将是马斯克建立专用电池工厂的好地方。这位官员指出，该地区有潜力产生10000兆瓦的水力发电、10000兆瓦的太阳能电池板电力和2.9TCF的天然气。

Luhut称在和马斯克谈话时表示“埃隆，如果你想获得端到端，获得绿色电池产品，获得绿色汽车产品，这就是你要去的地方”。

Kaltara 综合体占地30，000公顷（115.8平方英里），有望成为世界上最大的工业开发项目之一。特斯拉的一个电池工厂，其目的是加速世界向可持续能源的过渡，如果它真的推进，它可能会被视为印度尼西亚 Kaltara 工业园区的旗舰项目之一。

根据 Suara 的一份报告，Kaltara工业园区的建设工作已于2021年12月开始，尽管该官员表示该项目本身大约在五六年前开始。 “这是开创性的。五六年前，我开始了这个项目。我审查了它。现在我们将拥有世界上最大的石化产品。整个项目总共需要1320亿美元”。

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