快手即将开启大促信任日活动 提供会场资源、短视频流量等权益

站长之家（ChinaZ.com）5月25日 消息:今日，快手电商发布公告称，大促信任日即将开启，活动时间为6月6日至6月8日，连续三天。

活动期间信任盛典会场强推信任购商品:实在好信任，认准信任购，品质无忧售后放心。该活动准入门槛要求店铺回头客指数高于行业均值。

据悉，本次活动门槛为回头客指数高于行业均值。此次大促信任日活动资源包括信任盛典会场资源、快手小店连麦、短视频流量权益、平台宣传信任日、平台补贴信任日。

会场资源方面，主会场推荐位提供千万流量，置顶推荐。6.6-6.8期间，大促主会场中，S级和A级席位的主播，可以获得主会场推荐位。每个级别的席位中，信任购店铺主播排名更靠前。千万流量加持，助力商家下单转化。

另外，信任购商家和商品优先被推荐。信任主会场，S和A级席位的开播商家不足8位的期间，信任购店铺的主播，会被优先展示在推荐位，从而获得更多的曝光和下单转化。信任会场的商品推荐区域，信任购商品优先展示，且信任购标签展示在商品卡片，促进用户下单转化。

需要注意，信任日活动S级和A级资源位报名截止5月27日，两个席位均要求活动当天全场商品开通信任购。

资源一:信任盛典会场资源

1、主会场推荐位:千万流量，置顶推荐

6.6-6.8期间，大促主会场中，S级和A级席位的主播，可以获得主会场推荐位。每个级别的席位中，信任购店铺主播排名更靠前。千万流量加持，助力商家下单转化。

注:信任主会场资源位介绍:

（1）提名成功S和A席位的商家，开播状态下，即会出现在信任盛典主会场的推荐位中(如上图)

（2）信任会场接收多场景的流量导入，千万级流量。推荐位商家，是进入会场之后，用户观看和下单的首选商家。

（3）信任形象加持:会场透传该资源位的商家值得信任的、有保障，给用户留下优质商家的形象，助力用户下单。

（4）共11个行业分类:女装服饰、家居百货、食品保健、美妆个护、男装运动、珠宝饰品、茶酒生鲜、母婴亲子、家电数码、二手好物、鞋靴配饰。

（5）每个行业分类下，共8个主播席位。

（6）6.6-6.8三天，商家可分别提报，也可重复提报。

2、信任购商家和商品优先被推荐

1）商家优先排序:

信任主会场，S和A级席位的开播商家不足8位的期间，信任购店铺的主播，会被优先展示在推荐位，从而获得更多的曝光和下单转化。

2）商品优先推荐:

信任会场的商品推荐区域，信任购商品优先展示，且信任购标签展示在商品卡片，促进用户下单转化。

资源二:快手小店连麦

S级席位的主播，可以获得快手小店的连麦席位。

资源三:短视频流量权益

S级席位主播可获得80w*1支的短视频流量权益，A级席位主播可获得30w*1支的短视频流量权益。

资源四:平台宣传信任日:用户认可，更高转化率

1、站内:主播预热站内话题#信任日#，在平台提前营造信任日氛围，强调信任购官方背书，提升老铁们对信任日的关注度，和在信任日下单的积极性。

2、站外:信任购S级席位主播，单人海报将会在多渠道传播预热，达人带动粉丝积极宣传信任日活动，提高信任日活动知名度，吸引更多快手电商新老用户参与下单。

3、微博宣传造势:49999元奖金寻找一名信任日测评官，要求转发信任日的宣传微博，在微博引爆信任日话题，吸引用户流入平台下单。

资源五:平台补贴信任日:激励用户下单和评价

平台补贴:6/6-6/18期间用户确认收货发表评价可以获得抽奖机会，最高赢9999元红包，激励用户下单和发表评价。

（举报）