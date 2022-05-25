宁德时代宣布与欧洲电动客车企业Solaris达成合作

今，国内动力电池巨头宁德时代，也将会逐步调整产品价格...总体来看，已基本完成与客户的协商调价，将在 2022 年第二季度逐步实施...今日凌晨，宁德时代发布了《投资者关系活动记录表》，投资者就宁德时代 2022 年一季度净利润、毛利率和产品价格等问题与公司方面进行了交流...有投资者问及二季度与客户执行的价格机制具体是怎样的？”、客户具体调价的时间点从什么时候开始起算？”对此宁德时代称，每家客户情况不完全一样，涨价是动态调整的，已在陆续落地，毛利率的恢复也是持续过程...