宁德时代宣布与欧洲电动客车企业Solaris达成合作

站长之家（ChinaZ.com）5月25日 消息:今日，宁德时代宣布与欧洲电动客车领军企业Solaris公司达成合作。
据悉，宁德时代将为Solaris的巴士产品提供采用CTP（高效成组）技术的磷酸铁锂电池。
宁德时代表示，本次合作也将进一步完善宁德时代商用业务的全球布局，加速全球商用车电动化转型。
资料显示，Solaris总部位于波兰，是欧洲领先的公共汽车和无轨电车制造商之一。Solaris已制造了超过22000辆汽车。
（举报）
腾讯云618采购采购季,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
截至发稿，宁德时代股价跌幅为11.65%，报361.66元，总市值8430亿元...4月29人，宁德时代发布Q1财报称，第一季度实现营业收入486.78亿元，同比增长153.97%;实现净利润19.75亿元，同比减少15.72%...去年12月，宁德时代市值一度突破1.6万亿元...
企查查信息显示，宁德时代也注册了多个曾毓群姓名商标，商标分类包括科学仪器、住宿餐饮、材料加工等，目前商标状态均为注册申请中...
昔日，比亚迪凭借磷酸铁锂成为国内第一、仅次于松下的全球第二大动力电池公司，之后宁德时代崛起，借助三元锂上演了弯道超车，直到磷酸铁锂技术突破，比亚迪才再度起势，与宁德时代试比高...杉杉股份日前公告，拟通过全资子公司宁波杉杉新能源与四位战略投资人问鼎投资（宁德时代全资控股）、比亚迪、宁德新能源、昆仑资本，对公司控股子公司上海杉杉锂电进行增资，增资金额合计为30.5亿元......
今，国内动力电池巨头宁德时代，也将会逐步调整产品价格...总体来看，已基本完成与客户的协商调价，将在 2022 年第二季度逐步实施...今日凌晨，宁德时代发布了《投资者关系活动记录表》，投资者就宁德时代 2022 年一季度净利润、毛利率和产品价格等问题与公司方面进行了交流...有投资者问及二季度与客户执行的价格机制具体是怎样的？”、客户具体调价的时间点从什么时候开始起算？”对此宁德时代称，每家客户情况不完全一样，涨价是动态调整的，已在陆续落地，毛利率的恢复也是持续过程...
今日开盘，宁德时代股价上涨2.15%，市值重回万亿，截至发稿，宁德时代股价上涨1.96%，报427.22元...去年12月，宁德时代市值一度突破1.6万亿元...5月18日，宁德时代表示，鉴于公司2018年和2019年限制性股票激励计划中的部分激励对象因离职或个人绩效考核不符合全部解锁要求等原因，公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票13.63万股...
今日宁德时代股票盘中涨超10%，截至发稿时涨幅超过9%，股价也重回400元大关，市值涨至9675 亿元...特斯拉上海工厂是上海市第一批复工复产“白名单”企业，这也是该工厂自 4 月 19 日恢复生产以来首批次整船出口的电动车...
据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据，今年4月，我国动力电池装车量13.3GWh，同比增长58.1%，环比下降38.0%；1-4月，我国动力电池累计装车量64.5GW，累计同比增长104.1%...而比亚迪的动力电池装车量4.27GWh，占比32.18%，缩小了与宁德时代的差距...数据显示，今年4月，三元电池装车量4.4GWh，占总装车量32.9%，同比下降15.6%，环比下降46.9%;磷酸铁锂电池装车量8.9GWh，占总装车量67.0%，同比增长177.2%，环比下降32.6%...
创业板中龙头股宁德时代，同样开盘大涨，盘中股价403元，涨幅6.28%，重回400元股价，总市值9393亿元，市值累计上涨555亿元...据宁德时代一季度财报数据显示，当前宁德时代的普通股股东总数为140，911，今日宁德时代市值增加555亿元，相当于每名股东净赚39万元...按照国内单车成交价来计算，宝马40万元左右的平均成交价，这也就意味着，宁德时代今日平均每位股东赚了一台宝马......
在今天举行的宁德时代2021年度业绩说明会上，宁德时代董事会秘书蒋理就与整车厂调价一事回应称：“我们与客户友好协商价格有一定过程，不同客户和应用场景有差异，不能一概而论...一季度，宁德时代营收486. 8 亿元，同比增长153.97%；净利润14. 93 亿元，同比下降23.62%，扣非净利润同比下降41.57%...在发布财报业绩后的第一个交易日，宁德时代股票一度下跌超13%，收盘时收跌8.15%，同时其股价已经较去年11月份的历史高点跌去了40%...
相比目前的锂电池，钠离子电池具备多重优势，成本更低，宁德时代去年首发了全球最高水平的钠离子电池，15分钟可以快充80%电量，该公司目前正在致力于在2023年将其产业化...宁德时代在互动平台表示，公司2021年发布钠离子电池，其电芯单体能量密度高达160Wh/kg，常温下充电15分钟，电量可达80%以上，在-20%℃低温环境中，也拥有90%以上的放电保持率，系统集成效率可达80%以上...宁德时代表示，公司正致力于推进钠离子电池在2023年实现产业化......
微信iOS版更新了8.0.22版本，新增了“公众号红点提醒”功能...开启该功能后，所有公众号通知将以红点的形式显示，不再显示具体消息数量，不会叠加..
“开榴莲盲盒”走红全网...“榴莲盲盒并不需要额外包装，开盲盒形容的是打开榴莲的过程...打开后，每一房都塞得鼓鼓囊囊的小胖榴莲，被网友称为“..
天虎科技注意到，国内领先的爆品抢购平台千千惠，总部就位于成都，成立不到两年，通过“农村包围城市”的策略迅速在全国布局超过 200 个城市，服务..
其中三星Galaxy Z Flip3 5G和三星Galaxy S21 系列手机都是不错的选择，不仅外观时尚，交互体验和影像拍摄功能也丰富有趣...三星Galaxy S21｜S21+ ..
二是提升信创产品应用比例：原则上新增办公系统、业务系统中信创产品的采购比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于20%；新增关..
新发布的iOS 微信 v8.0.22版本，更新了服务号「消息免打扰」功能，新消息提示变“小红点”，可以“一键拒收”了!...新版微信中，在聊天列表内进入..
可以说，GitHub因开源而壮大，作为全球开源项目的集散地，承载着众多开源爱好者、开源项目的期望...在极狐公司创始人兼CEO陈冉看来，过去中国参与..
淘宝网发布通知称，平台拟新增“以旧换新”服务，符合条件的卖家和商品可申请展示以旧换新服务标识，并对消费者履行该服务...服务范围为，本服务是..
消费者需要节日节点，一方面给予情绪一个出口，另一方面，节日给了人们消费的理由，可能在平日会收紧钱包，但节日给了松开腰包一个无法拒绝的理由..
每一个区块都包含了前一个区块的Hash值，从而保证连接的准确性...Web3. 0 当下拥有多种定义和元素，其中包括区块链、元宇宙、VR/AR等，STDLab在公..
因为盗版和反盗版的成本差得太多了，从一开始，这就是一场不对等的战斗...而且你以为，只有搜索引擎的kpi和反盗版对冲吗?...就在你艰难反盗版的时..
2022 年 4 月 27 日，由中国电子商会电子烟专业委员会指导、深圳市洛伯营销咨询有限公司主办的雾化行业出海线上分享会菲律宾专场在深圳市宝安区OA..
短视频的用户规模也有很强的实力，如抖音3月月活已达6.6亿，快手为3.3亿，抖音更以第一季度超过7.5亿的季活排在“APP用户规模TOP50玩家榜”的第五..
互连众信灵晖智慧资产管理系统荣获“鑫智奖· 2022 金融数据智能”运营创新优秀解决方案...灵晖智慧资产管理系统可有效解决以上问题...当前，已经..
教材副页显示，插图（含封面）由北京吴勇设计工作室设计...人教社公司称教材封页中标注的“版面设计：北京吴勇设计工作室，插图：北京吴勇设计工作..
据投资界消息，抖音电商平台符号密码完成500万天使轮融资，投资方为浙江宇宙奇点科技有限公司...杭州符号密码科技有限公司成立于2019年，旗下拥有..
在文章中表示电力基础设施的转变遵循 S 形曲线：增长率从慢到快，然后又回到慢...到 1912 年，发电量为 25 TWh，到 1930 年为 114 TWh，到 1940 年..
意大利的夏日，是阳光、海浪与岛屿构建的优雅诗篇...有位“艺术净洗大师”可以助你解放双手、随享洁净——Master Kitchen意式中岛 MK01SCA单槽式洗..
5 月 23 日，恒生指数公司针对近期的新兴趋势，推出中国元宇宙指数，以追踪业务与元宇宙发展相关的沪深港上市公司表现，帮助投资者捕捉内地和香港..
360 提示用户，不要随意运行从不明网站下载的未知程序...据 360 安全卫士团队介绍，在今年 4 月底，Magniber勒索病毒就已经伪装成Wndows10 升级补..