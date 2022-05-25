首页 > 业界 > 关键词  > 宁德时代最新资讯  > 正文

宁德时代宣布与欧洲电动客车企业Solaris达成合作

2022-05-25 15:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月25日 消息:今日，宁德时代宣布与欧洲电动客车领军企业Solaris公司达成合作。

据悉，宁德时代将为Solaris的巴士产品提供采用CTP（高效成组）技术的磷酸铁锂电池。

宁德时代

宁德时代表示，本次合作也将进一步完善宁德时代商用业务的全球布局，加速全球商用车电动化转型。

资料显示，Solaris总部位于波兰，是欧洲领先的公共汽车和无轨电车制造商之一。Solaris已制造了超过22000辆汽车。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM