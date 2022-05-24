Redmi Note 11T Pro正式发布：搭载了天玑8100 售价1799元起

今晚，Redmi Note 11T Pro正式发布，该机采用天玑8100芯片，和同系列的“超大杯”Redmi Note 11T Pro+相同的芯片，但售价只要1699元起，这也是目前市面中最便宜的天玑8100次旗舰手机...Redmi Note 11T Pro在重度续航测试中，能达到1.34天的成绩，而1699元的价格，产品竞争力很强...