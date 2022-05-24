Redmi Note 11T Pro正式发布：搭载了天玑8100 售价1799元起

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:今晚，红米Note11TPro系列发布会举行，正式发布 Redmi Note11T Pro、Redmi Note11T Pro+两款新机，售价1699元起。
Redmi Note 系列首次搭载 LPDDR5，Note11T Pro + 搭载了「天玑8100」芯片，工艺、架构全面升级;内存速率提升 较上一代视频编辑提速200%;散热 & 调校加持，MOBA 手游极近满帧。
Redmi Note11T Pro+正面为一块顶级的LCD屏幕，采用6.6英寸居中打孔设计，支持144Hz刷新率、270Hz触控采样率、7档调节变速技术、P3高广色域、全局DC调光等，是首款通过DisplayMate A+认证的LCD屏幕手机。
充电续航方面，Note11T Pro+搭载了澎湃P1，支持120W快充以及4400mAh的电池，而Note11T Pro跟超大杯唯一的不同之处就是采用了67W的快充以及5080mAh的电池。根据小米官方数据，Note11T Pro+只需要19分钟就能充满。
两款新机都提供三种配色，包括原子银、时光蓝和子夜黑，31号晚8点全渠道正式开卖。
Note11T Pro6GB+128GB 版本1799元，8GB+128GB 版本1999元，8GB+256GB 版本2199元;Note11T Pro+8GB+128GB 版本2099元，8GB+256GB 版本2299元，8GB+512GB 版本2499元。
此外，小米发布小米手环7、Redmi Buds4、Redmi Book Pro2022、米家冰箱对开门610L等新品。其中，小米手环7标准版首发价239元。
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