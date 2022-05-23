小鹏汽车一季度营收74.5亿元 净亏损17亿元

站长之家(ChinaZ.com) 5月23日 消息:小鹏汽车（NYSE:XPEV/HK.9868）发布截至2022年3月31日止第一季度未经审计的财务数据。小鹏汽车一季度总营收人民币74.5亿元(11.8亿美元)，较2021年同期增长152.6%;净亏损为人民币17.0亿元(2.7亿美元)，去年同期为人民币7.9亿元。

2022年第一季度汽车销售收入为人民币70.0亿元（11.0亿美元），较2021年同期的人民币28.1亿元元上升149.0%，并较2021年第四季度的人民币8，187.2百万元减少14.5%。服务及其他录得的收入为人民币4.6亿元（0.7亿美元），较2021年同期的人民币1.4亿元上升224.5%，并较2021年第四季度的人民币3.7亿元上升23.7%。经营亏损为人民币19.2亿元（3.0亿美元），相较而言，2021年同期为人民币9.0亿元而2021年第四季度为人民币24.2亿元。

在汽车交付方面，2022年第一季度汽车总交付量为34，561辆，较2021年同期的13，340辆增长159%。2022年第一季度P7交付量为19，427辆，较2021年同期的7，974辆增长144%。P7月交付量于2022年3月首次突破9，000辆。

2022年4月总交付量9，002辆，同比增长75%，包括3，714辆P7、3，564辆P5和1，724辆G3及G3i。截至2022年4月30日，年内累计总交付量达43，563辆，同比增长136%。

对于2022年第二季度，公司预期:汽车交付量将介乎31，000至34，000辆，同比增长约78.2%-95.4%。总收入将介乎人民币68亿元至人民币75亿元，同比增长约80.8% 至99.4%。

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