开发者注意！微信小程序新增生活服务-求职招聘（涉外）类目

站长之家(ChinaZ.com) 5月23日 消息:今日，微信公众平台官方发布公告称，在逐渐火热的招工大潮之中，存在部分非法为境外诈骗、赌博集团做招聘的“黑中介”。为维护平台健康生态，平台现依据相关法律法规对涉及对外劳务合作行为的帐号主体作出进一步规范和指引。

为规范公众号的对外劳务合作行为，平台已要求相关运营者提供资格证明。对小程序生态中的对外劳务合作行为，平台现新增【生活服务-求职/招聘（涉外）】类目及资质要求。

官方表示，小程序业务涉及对外劳务合作相关求职/招聘等服务的开发者，需尽快按照类目规则提交《对外劳务合作经营资格证书》及《人力资源服务许可证》（含“网络招聘”服务范围），申请补充【生活服务-求职/招聘(涉外)】类目。

平台将于5月27日起对未提交资质进行类目申请的小程序采取包括但不限于封禁搜索能力等措施。

参考案例

此前，微信公众平台运营中心还表示，对发布对外劳务合作（即海外招工）信息的公众号作出进一步规范和指引，要求发布此类相关文章的公众号提供《对外劳务合作经营资格证书》资质。

具体来说，对于在公众号发布对外劳务合作（即海外招工）信息的帐号主体，平台将在2022年5月20日之后发送资质审核提醒，需要运营者向平台提交《对外劳务合作经营资格证书》证明，7天内未提供者，平台将封号处理。若公众号为个人主体或无法提供相关资格证明，请及时删除此类内容，否则将封号处理。

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