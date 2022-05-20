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董明珠建议女性找男友不是找靠山：有共同思想比较重要

2022-05-20 16:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:近日，针对“女性该找什么样的男友”的提问，董明珠在接受采访时发表了自己的看法。

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董明珠认为，应该找一个比较讲道义的人，而不是一个有钱人。女生找男友不是找靠山，而是找一个大家能有共同思想的人。

董明珠表示，因为有共同思想，即使过得很贫困，但也很幸福，而不是因为富有了就很幸福。

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