董明珠建议女性找男友不是找靠山：有共同思想比较重要

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:近日，针对“女性该找什么样的男友”的提问，董明珠在接受采访时发表了自己的看法。
董明珠认为，应该找一个比较讲道义的人，而不是一个有钱人。女生找男友不是找靠山，而是找一个大家能有共同思想的人。
董明珠表示，因为有共同思想，即使过得很贫困，但也很幸福，而不是因为富有了就很幸福。
（举报）
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
《白皮书》由中国电动汽车充电基础设施促进联盟（简称“充电联盟”）与第三方充换电网络快电联合编撰，通过分析公用充电场站电动汽车用户充电时段、单次充电、快慢充使用、充电设施功率使用、充电场所选择、跨运营商充电、跨场站充电、跨城市充电及充电前后车辆SOC情况等九项充电行为特征，全面洞察电动汽车用户充电行为...当车主需要充电时，只需打开快电App，就可以快速找到附近合适的充电场站，场站中是否有快充桩、是否空闲、被占用充电桩剩余充电时长等一目了然......
贫血是很多女性都有的现象，尤其是中老年女性，还有产后的女性，都易出现贫血现象，从而给健康带来一定的影响...女性是贫血高发人群...因此，如果有贫血情况千万不要小视，尤其是女性，一定不能对贫血掉以轻心，要记得贫血和衰老、贫血和心血管疾病之间都有着密切的联系...AneokturNMN21000 原料来自美国洛杉矶工厂，复合配方 8 种材料，其中每粒350mg的NMN还有25mg玫瑰红景天提取物和20mg的虾青素用以配合NMN效能提升女性健康......
在今年2月举行的格力股东大会上，格力电器董事长董明珠称，格力做手机不简单是为了抢手机市场，而是根据自身家电业务做的规划，她表示，还是会坚持做手机”，相信坚持下去就会有收获”...目前格力已发布6款手机，包括格力手机1代，格力手机2代、格力色界手机、格力手机3代，2020年将品牌名更换为大松，随后发布5G手机大松G5以及2021年11月推出的G7......
据央视财经报道，5月10日格力电器董事长兼总裁董明珠做客大型融媒体直播节目《财访》，在谈到公司多元化发展的问题时，董明珠表示坚决不会投资做金融和地产，并表示，格力地产跟她完全没有任何关系...董明珠还表示，目前格力手机还在做，并没有停...
乾佰纳生物药业成立于 2013 年，专注问题肌肤护理，旗下产品有医用级面部护理系列、祛疤系列和妇科护理系列，连续两届蝉联“国家级高新技术企业”殊荣，已授权 19 项国家发明专利，待授权 10 项国家发明专利，致力于成为知名的女性美丽与健康的专业制造商...乾佰纳疤痕系列产品专人专用，国家唯一批准对疤痕有治疗作用的专利技术产品，解决有效成分难以深入疤痕内部的世界性医学难题...乾佰纳壳聚糖阴道填塞敷料，专注女性私护保养；乾佰纳远红外磁疗贴，女性乳腺保健，专业药企生产，品质保障...
有网友曝料称，妇炎洁淘宝官方旗舰店的一款产品存在侮辱女性的行为，其广告语、详情介绍页面内容让人感到极度不适...官方线上客服回应称，目前已经撤下相关广告详情页...不过官方客服同时称，网上有不少博主在恶意营销此事，导致很多线上客服无端被网暴，而客服也只是打工人...在此之前，保洁、洁婷也接连出现侮辱女性的广告营销，遭到网友集体讨伐...
新时代背景下，兰超集团以数字化形体理念和技术为先导，将数字科技与形体健康管理进行融合，引领女性形体健康管理进入数字化时代...通过高抑菌产品检验，水洗50次后对于金黄色葡萄球菌的抗菌率达98%、大肠杆菌的抗菌率达92%、白色念珠菌的抗菌率达90%，指标水平均远超国家标准...兰超集团基于十八年专注于形体健康管理的经验，对于“针织塑形美体内衣”的号型体系也进行了重新划分和定义，针对中国女性形体特征进行更为精准的号型划分......
据CNET报道，一名州法官推翻了一项具有里程碑意义的加州法律，该法律要求上市公司必须将女性纳入董事会...该法律要求总部设在加州的上市公司在2021年之前，根据董事会的数量和规模，最多拥有三名女性董事，否则将面临罚款...科技行业的女性人数很少...根据该法律的发起者California Partners Project的数据，自2018年签署该法律以来，女性现在占上市公司董事会席位的26.5%......
男方说:“快乐人生，我跟前妻现在住在一个小区，你介不介意?”...那些阅尽千帆、年过半百的中年人，不管此前遭遇了什么，始终怀抱着想找寻另一个人共度余生的心愿，怎奈这样的心愿虽真诚，却实在难遂...我随机点进《有男人撩拨你怎么办?》的教学解答视频，看到红娘牛大姐支招:有男人撩拨你?你给我记住了，一个大背儿喽给我呼上去...1.要有过硬的主持人能力;2.搭配社交牛逼症体质...有的红娘安排的进群规则是男士收费女士免费，也有的对双方都收费，比如单独拉个小群，每人收费200元......
Helga和Zohar正前往月球旅行，执行一项重要任务，首次为女性宇航员测量辐射风险...女性似乎有更大的风险遭受空间辐射的有害影响，所以她们的辐射边界水平与男性同事不同...该实验将使用两个相同的女性身体模型代表来调查阿耳特弥斯1号任务整个飞行过程中的辐射暴露，该任务可能持续六周...这些人体模型在超越了地球磁层的保护性屏蔽后，将暴露在各种类型的空间辐射中，如太阳产生的带电粒子或被困在地球大气中的能量粒子...
5月22日消息，日前，阅文集团大神作家志鸟村新作《国民法医》正式上线起点读书。该作品将以刑侦实验室为主场，通过尸体解剖、指纹、足迹、毒物检验..
5月22日消息，vivo官方微博发布通知，受不可抗力影响，原定于5月23日的vivoT2新品发布会，时间调整为6月6日19:00，发布会当日立即开售。vivo官方此..
在刚去的5月19日，另一位虚拟偶像泠鸳的3周年生日会，开播没多久，迅速登上B站直播榜第一，在结束时收获超3000个舰长，收入大概超过60万...没有实..
今天是国际生物多样日，为了纪念这个日子，微信官方公众号“微信派”送出了99张动物表情包，无论是鸡鸭鹅猪，还是羊猴狗兔，各种动物表情应有尽有..
5月20日，以“人间烟火气与有责任的供应链——618京东和你在一起”为主题的京东618启动发布会通过线上直播形式举行，正式拉开了2022年京东618的序..
近日在山东省日照市莒县，在一处废品收购站里，意外发现了两门清朝康熙年间制造的红衣大炮，并成功归藏莒州博物馆。据悉，最初是莒县交通运输局驻..
据外媒9to5mac报道，本周新的FCC文件揭示了苹果公司运行iOS的神秘新“网络适配器”。代号为“A2657”的产品被简单地描述为“网络适配器”。根据FC..
电池容量为12，800mAh，续航长达9小时...这款笔记本预计在本月晚些时候开启众筹活动.....
“我们在供应链能力建设方面付出的每一份努力，都是希望为大家带来更好的体验。”5月20日，京东集团副总裁、京东零售平台业务中心负责人林琛在以“..
5月20日，以“人间烟火气与有责任的供应链——618京东和你在一起”为主题的京东618启动发布会以线上直播形式举行。会上京东宣布对供应链价值体系进..
5月20日，以“人间烟火气与有责任的供应链——618京东和你在一起”为主题的京东618启动发布会在线上以直播形式举行，正式拉开了2022年京东618的序..
中关村在线消息：明晚，也就是5月23日的19点，OPPO将要召开OPPO Reno8系列的新品发布会。我们也在发布会前夕为大家汇总了截至目前，有关OPPO Reno..
原来，5月22日是国际生物多样性日”，央视推出了栏目《了不起的朋友们》，领到任务的总台记者王冰冰在科普达人无穷小亮”张辰亮的助力下，走进挂牌..
《新机谍中谍》——栏目中“谍中谍”寓意“谍报中的谍报”，在新机发布之前，让我们用专业的眼光、风趣幽默的文字，告诉你新机谍报中的那些真真假..
摩托罗拉计划很快发布另一款Moto G系列智能手机。新机的渲染图也已经曝光，被称为Moto G42，也是去年Moto G41的继任者。据FCC信息显示，Moto G42将..
下一代Surface Duo可能是历代Surface所有产品中最好的——因为将配备可折叠显示屏，利用此技术，用户可以向下反向折叠以实现单手模式...一个由微软..
在近日举行的2022网易游戏520发布会上，官方重磅宣布，与暴雪联合开发的《暗黑破坏神：不朽》国服，将于6月23日在全平台正式上线...截至《暗黑破坏..
朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。公元759年（唐肃宗乾元二年）春天，李白因永王李璘案被流放夜郎，途经重庆。行..
5月22日，微信官方公众号微信派”送出了99张动物表情包，被各种可爱的动物萌到了...原来今天是国际生物多样日，因为生物的多样性，让人类在这个星..
5月22日消息，据数码博主@厂长关同学爆料，华为将在6月上线nova10系列，该系列将带来一个套装版5G，另外6月还有华为平板，高通芯片，高刷应有尽有..