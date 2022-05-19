磁力金牛发布快手“616实在购物节”政策 推12大玩法

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:2022快手616实在购物节开启在即，磁力金牛日前发布商家投放指南，助力商家抢夺更多流量、实现生意增长。

今年的快手616大促，以“实在人、实在货、实在价”为主题，实现权益激励、营销玩法、产品工具、信任保障四大升级，全程30天，预测可达成过亿级的曝光，将全面助力商家生意年中大爆发。

磁力金牛针对品牌商家、达人商家和中小生态商家三大赛道，推出12大玩法，全面升级商家福利，助力各类商家精细化运营，抓住616大促节点新红利，实现品效销增长。

在具体玩法方面，面向头部品牌商家，磁力金牛推出超级品牌直播间、行业潜力直播间、优享席位冲刺包三大核心玩法，以及快手小店开箱测评、快手小店直播预告特权、达人带货挑战赛等附加玩法，助力商家高效转化与持续增长;腰尾部品牌商家则主打品类冲刺、百大品牌开播计划等玩法，为活动种草蓄水，助力品销突破。

面向达人商家，磁力金牛则推出616大场活动激励政策、涨粉嘉年华返场活动、专场活动对投激励政策三大玩法。此外，为提升中小生态商家经营与大促期间流量竞争力，磁力金牛还特别推出“飞跃吧!带货人”玩法。

今年616大促，磁力金牛也推出一系列应对机制和激励政策，从流量扶持、产品支持及运营指导多方面，帮助商家涨人气、涨粉丝、涨销量、涨效率，让商家投放安心，实现稳定经营。

具体而言，在流量扶持方面，磁力金牛联合快手电商，以涨粉送流量、投放补贴、赠送资源位等形式，鼓励并扶植商家。在产品支持方面，针对疫情期间商家的投放难题，磁力金牛开发了专属定向、疫区投放屏蔽等功能，提升了投放订单转化率，并上线预售退单赔付，切实保障商家利益。

在运营指导方面，为帮助商家在疫情之下各项业务权益得到有效保障，并实现业务持续正向推动，磁力金牛特别推出“春醒计划”，通过赔付保障政策、商家指导手册、商家豁免政策、商家定级政策、产品相关政策、行业应对方案、直播赋能专场等一系列疫期新规则、新政策，挖掘行业增量及特殊时期逆势增长的商家经验，提振商家信心。

过去的一年，磁力金牛已经服务了数十万商家，服务商家的总GMV截至今年1月已经增长了十余倍，同时，磁力金牛为商家提供的精细化运营策略，持续在用户、内容及生意等层面，全方位提升商家经营能力。

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