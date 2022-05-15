京东超市即享食品消费报告：2021年预制菜成交额同比增长156%

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:京东超市联合京东消费及产业发展研究院于5月13日共同发布《2022即享食品消费趋势报告》。报告数据显示，2021年预制菜的成交额同比增长了156%，2021年Z世代人群的预制菜购买数量同比增长了137%。

报告显示，预制菜（即烹、即热）有四大热点:36-50元商品最热销、闽粤菜系种类增速最快、眉州东坡肘子等五大招牌预制菜热销、鱼肉与海鲜等十大预制菜食材成为热门。

报告还梳理出消费者偏好与区域分布五大特征:预制菜男性消费者占比近五成、26-35岁群体成为预制菜消费潜力股、美味与健康成为购买预制菜关键考虑因素、预制菜成送异地亲属好友新风尚、上海购买预制菜最多。

京东销售情况显示，2021年，36~45岁年龄段人群预制菜购买数量占比达36%，占比排名第一。而26-35岁的消费同比增速最快，达到171%。Z世代对于预制菜的消费热情也在增长，2021年Z世代人群的预制菜购买数量同比增长了137%。

京东销售情况还显示，高线级城市是预制菜的主要消费区域。2021年一、二线城市预制菜成交金额占比达60%。与全站商品相比，一线和三线城市消费者更加偏爱购买预制菜。

与其他地区相比，华东和华北地区的消费者更爱预制菜，京东销售情况显示，2021年华东地区和华北地区线上预制菜购买数量占比达34%和33%。其中，上海销量占比最多，达到17.1%，北京占比第二达到16.8%，北京上海成预制菜绝对主力军。

京东数据显示，2021年“一人食”产品数量同比增长超1倍。其中，代餐轻食、米线米粉、高端面食和自热系列深受消费者喜爱，2021年销量分别同比增长了82%、76%、62%和58%。2021年螺蛳粉销量同比增长52%，而26~35岁人群的螺蛳粉购买量占比达到42%。

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