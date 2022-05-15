蔚来将于5月20日在新加坡交易所二次上市 将成首家三地上市车企

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息:蔚来-SW（09866）公布新加坡交易所第二次上市补充文件，并披露公司最新财务信息。截至2022年2月28日，蔚来拥有现金及现金等价物、受限制现金及短期投资合计526.5亿元。

资料显示，蔚来已向新交所申请通过介绍的方式二次上市，纽约证券交易所将继续为其主要上市地，预期上市不会引致出现大量新增合规或披露责任。蔚来预期其股份将于2022年5月20日开始在新交所主板买卖。若此次成功登陆新交所，蔚来也将成为首家三地上市的智能电动汽车企业。

另外，补充资料并披露公司最新财务信息。截至2022年2月28日，蔚来拥有现金及现金等价物、受限制现金及短期投资合计526.5亿元。股份拥有权方面，李斌拥有44.5%的投票权，腾讯实体拥有5.6%的投票权。

蔚来在新交所采用的是介绍上市方式，不涉及新股发行及资金募集。蔚来在新交所上市的A类股可与其在纽交所上市的美国存托股份实现完全转换。

2018年9月12日，蔚来汽车在美国纽交所成功上市;2022年3月10日，蔚来汽车正式登陆港交所。5月6日，蔚来发布公告称已从新加坡交易所取得主板二次上市的附条件上市资格函。5月11日，蔚来公告将于5月20日正式登陆新加坡交易所挂牌交易。

（举报）