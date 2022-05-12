微信视频加强治理“疗效营销”违规行为 处置6645条违规视频

「电商在线」在视频号中刷了30多个短视频，只出现了一个有着商品分享链接的短视频，创作者安利的也是一个白牌商品...二是短视频带货的功能搭建尚未补齐...莫高告诉我们，今年微信陆续推出了一些关于短视频带货的流量扶持政策，但能否得到流量扶持，还是要看数据，这可能也是一些商家观望的原因，“相关数据会影响流量分配，不带货时可能只看完播率、停留时长这些内容指标，但带货了还会看带货数据......