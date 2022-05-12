微信视频加强治理“疗效营销”违规行为 处置6645条违规视频

站长之家（ChinaZ.com）5月12日 消息:今日，微信创作安全中心公布了微信视频号对违规帐号及内容的4月份处理公示情况。公告称，视频号安全团队近期加强了对“疗效营销”这类违规行为的管理力度。
此类违规行为包括但不限于:
通过疗效承诺、效果前后对比、虚假推广等方式夸大或片面描述产品功效;
涉及使用“第一”、“最”等违反《广告法》的表述;
在产品描述中加入医疗名词来混淆普通产品和医疗产品的概念，误导用户;
利用虚假疗效诱骗用户，轻则造成财产损失，重则演变为传销，虚假交易等欺诈骗局。
为保护用户权益，肃清平台环境，视频号安全团队对涉及上述违规行为的帐号及内容予以禁止发布视频或清除相关违规视频等处罚，累计处置6645条违规视频。
同时，微信也将对其他违法违规内容和行为持零容忍态度，并根据国家相关法律法规及《微信个人帐号使用规范》《微信视频号运营规范》等相关规定，视情节严重程度，对违规视频号、微信帐号给予功能限制、一定期间暂停或永久停止提供服务等阶梯处置。
2022年04月01日至04月30日，微信对涉及各类违规的视频号内容持续进行处理:
其中，针对视频号创作者累计处置:836条色情招嫖视频，457个帐号;34360条恶意营销视频，4926个帐号;899个仿冒搬运帐号。
同时对于3620个涉及在视频号场景使用刷量外挂、恶意引流的微信个人帐号进行了阶梯处置。
针对视频号用尸，累计处置色情招嫖、恶意引流/恶意营销、辱骂、低俗、低俗色情不友善等评论120929条。
（举报）