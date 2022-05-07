特斯拉将加拿大的全自动驾驶FSD价格提高2200美元

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:特斯拉已将其在加拿大的全自动驾驶套件的价格提高了2200美元。 FSD功能现在在加拿大的价格为12800美元，而之前的价格为10600美元。

自首次发布以来，特斯拉在美国提高了全自动驾驶套件的价格。最近一次涨价发生在1月份，当时特斯拉在美国将价格从10000美元涨价至12000美元，上涨了2000美元。许多消费者认为特斯拉没有进行任何实质性改进或功能，因此不欢迎提价。然而，特斯拉首席执行官埃隆马斯克一直为 FSD 的价格上涨辩护，并表示在汽车自动驾驶的许多年里，目前的价格都十分便宜。

昨晚，一些加拿大车主对特斯拉的 FSD 价格上涨表示不满，因为这是出乎意料的，而且是在没有警告的情况下来的。特斯拉定期向客户更新 FSD 定价的变化，以鼓励司机以更低的价格购买，但当昨晚价格突然上涨2200美元时，加拿大司机显然没有心理准备。

在社交平台上，加拿大特斯拉车主对价格上涨感到不满。此外，他们对增加的合理性表示怀疑，因为全自动驾驶套件在某些地区表现不佳。

特斯拉于3月下旬正式开始在加拿大推出全自动驾驶套件。FSD套件性能的一些潜在缺陷可能是由于神经网络没有时间来编译符合加拿大驾驶规则和法规的数据。

（举报）