iPhone13零部件30%来自韩国公司 预计还将上升

从iPhone12 到iPhone13，韩国制造商供应的零部件比例从27%上升到30%。此外，未来这一比例可能会继续增加。
Businesskorea称最新的iPhone采用三星电子和SK海力士的芯片，三星电机的相机镜头和多层陶瓷电容器、LG Innotek 的相机模块，以及三星显示器和LG显示器的OLED面板。此外，预计三星显示器和LG Display将继续为计划于今年下半年推出的iPhone14 提供大部分OLED面板。
（举报）
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
据国外媒体报道，从iPhone12到iPhone13，韩国制造商供应的零部件比例从27%上升到30%...由于对苹果的供应增加，今年第一季度，LG Innotek的销售额创下历史新高，增至395.17亿韩元...
根据韩媒businesskorea报道，从iPhone12到iPhone13，韩国制造商供应的零部件比例从27%上升到30%...据业内人士透露，一旦苹果进入汽车行业，LG Magna e-Powertrain 有望与苹果合作...与苹果的业务占 LG Innotek 销售额的70% 以上...
在所有iPhone 13机型中，iPhone 13 mini 的销量份额最小，仅占本季度iPhone总销量的3%...所有四款 iPhone 13机型合计占 iPhone 销售额的 71%，标准6.1英寸 iPhone 13占销售额的38%...iPhone 13在3月的所有iPhone 型号中的销量也最为强劲，击败了曾经的苹果旗舰iPhone11和iPhone12...
据The Elec报道，由于iPhone13 系列销售强劲，苹果将iPhone 13 Pro 系列第二季度的生产计划较原先目标增加了 1000 万部...13 Pro的规划产量从原先的 100 万部增加至 700 万部以上，13 Pro Max 规划产量从原先的 300 万部增加至约 600 万部，两款机型合计增产约 1000 万部...投资银行摩根士丹利在最近的一份投资报告中估计，“第一季度的 iPhone 13 的需求超出预期”，并补充称“全球 iPhone 13 系列出货量增长了 10%”......
虽然绝大多数苹果产品都是在中国组装，但苹果也会利用富士康在巴西和印度等国的工厂组装iPhone...令他惊讶的是，盒子上写着产品是“在巴西组装”的字样...MacMagazine发现，苹果于2022年1月24日更新了ANATEL（巴西电信监管机构）的iPhone 13文档，其将富士康巴西纳入该产品的制造工厂...也许苹果知道，无论如何努力让它更便宜，mini版的需求都很低，或者这只是一个迹象--表明iPhone 13 mini将在今年晚些时候正式停产......
根据CIRP分享的3月份美国iPhone销售数据，5.4英寸的iPhone 13 mini仍旧在消费者中不受客户欢迎。在所有iPhone 13型号中，iPhone 13 mini的销售份额最小，它只占该季度iPhone总销量的3%。相对而言，其他的iPhone13型号则要受欢迎得多，在美国的销售份额是几年来最大的。据悉，所有四种型号的iPhone 13加起来占iPhone销量的71%，其中标准的6.1英寸iPhone 13占销量的38%。iPhone 13 Pro和Pro Max并不像iPhone 13那样受欢迎，但销量都要比iPhone 13 mini好得多。去年一季度，iPhone 12机型占iPhone总销量的61%，因此iPhone 13机型表现更好。在
苹果目前在印度生产一些最先进的iPhone机型，包括iPhone 11、iPhone12 和现在的iPhone 13， 由富士康在当地的工厂组装，iPhone SE和iPhone12 则由纬创资通的工厂组装...此举将有助于深化苹果在印度这个全球第二大智能手机市场的影响力，并可能将其市场份额提高至纪录高位...
据国外媒体报道，周一，苹果宣布已开始在印度生产iPhone 13智能手机，为印度欲跻身制造业强国的目标添砖加瓦...在印度生产的iPhone 13不仅向印度本国市场提供，还第一次面向其他市场，比如美国提供...
虽然绝大多数苹果产品都是在国内组装，但苹果也在推动生产地的多元化...手机型号MLPF3BR/A证实了该手机确实是在巴西组装的，因为从中国进口、在巴西销售的设备标识符是“BZ/A”...巴西网站MacMagazine发现，苹果已于2022年1月24日在巴西国家通讯管理局更新了iPhone 13文档，将富士康巴西纳入了该手机的制造工厂行列...
市场研究机构的数据显示，在今年一季度美国市场所销售的iPhone中，iPhone 13 Mini仅占3%，远不及iPhone 13的38%，也不及两款高端版本，后两款今年一季度在美国市场的销量虽不及iPhone 13，但也远好于iPhone 13 mini...在苹果去年9月份推出的iPhone 13系列中，配备5.4英寸屏幕的iPhone 13 mini是屏幕尺寸最小的一款，也是起售价最低的一款，在美国市场的起售价为699美元，国内市场5199元起售......
那么桌面显卡呢？日前消息称，Arc A750、A580要到5月底至6月初才会发布，Arc A380暂定7月跟进，其他型号尚无明确说法，Intel同时承诺正在加紧完善..
5月8日消息，为什么需要量子力学？薛定谔方程是怎么提出来的？5月6日，《张朝阳的物理课》线下第三课开讲，搜狐创始人、董事局主席兼CEO张朝阳从能..
前不久，华为推出了新一代折叠屏手机Mate Xs 2，现在华为又上架了一款M-Pen 2s 触控笔，可配合Mate Xs 2使用，售价599元，将于6月1日开售。华为M-..
根据TPU收集到的两款BIOS信息，RX 6950 XT使用的还是Navi 21核心，但不是RX 6800/6900系列使用的Navi 21 XL、XT、XTX、XTXH中的任何一个版本，而是..
华硕为了满足别墅级大户型用户的全屋WiFi覆盖需求，推出了灵耀Pro三频万兆分布式路由器...华硕灵耀Pro AX11000M搭载了博通最新旗舰级四核64位处理..
“时光匆匆流去，我只在乎你...如今，酷狗用AI技术延续真人之声，为“邓丽君”量身打造新曲《没有寄出的信》，用16首歌名串起27年的思念...”酷狗..
在产品多样化方面，华硕可以说是无出其右者，除了CPU处理器没法做之外，几乎已经触达PC硬件、外设的各个角落...现在，华硕官方宣布了旗下首款SSD产..
中国汽车流通协会和精真估联合发布了《2022年4月中国汽车保值率研究报告》，全文较长，感兴趣的不妨戳链接跳转阅读...其中值得一提的是理想ONE，凭..
对此，舟山气象局工作人员表示，天空呈现红色是属于光的折射和散射现象，当天气条件较好时，大气中水分较多形成气溶胶，光源或为港口的船舶灯光....
一汽丰田注册了格瑞维亚的中文名称，该名称是Granvia的英文音译...由于Granvia是广汽丰田赛那的姊妹车型，考虑到赛那是Sienna音译名称，那么一汽丰..
自5月7日发布会后（5月7日15时至8日15时），新增本土新冠肺炎病毒感染者39例（感染者827至865），普通型6例、轻型12例、无症状感染者21例...4月22..
英特尔的开源Linux图形驱动工程师为即将到来的Linux 5.19合并窗口送来了另一个"i915"内核图形驱动的大杂烩。周五的拉动请求最终加入了DG2/Alchemi..
5月7日，浙江舟山天空出现了诡异红色的情况，一时间引起了众人热议，更是冲上了热搜榜。当地气象局工作人员做出了回应称，这种属于光的折射和散射..
据1818黄金眼报道，上个月，杭州一男子买了一块新的苹果Apple Watch 7，就想把旧的Apple Watch 6卖掉，原价3000多块钱的手表，天津的二手商家鉴定..
人才解决方案公司翰德（Hudson）今年年初发布的《2022人才趋势报告》显示，2022年芯片行业薪水涨幅将居首位，超过了50%...一位数字IC设计的从业者..
这两款笔记本配备的都是Intel 12代酷睿i5-1240P，12核心（4大8小）16线程，集成80单元的Iris Xe核芯显卡...Air 14电池56.5Wh，Air 15电池电池容提..
但再看看商品单价，这简直就是一个“服装界的拼多多”:14美元一条的连衣裙、9美元一件的T恤、24美元一条的牛仔裤、2美元一套的饰品……而同一品类..
马斯克扬言要收购的可口可乐股价近期创出历史新高...不过按照目前可口可乐的市值来看，身家2600亿美元左右的马斯克只靠自身身家，还买不起可口可乐..
5月2日，帕梅拉正式进驻抖音，在抖音开启了她的直播首秀，当晚就拿下了两个微博热搜...进入抖音一周不到，帕梅拉的粉丝已突破410万，仅有的五期课..
5月7日，小米有品正式众筹了一款8H Feel真皮智能电动床X Pro，原价7399元起，众筹价6399元起，号称仅1/3同类产品价格。仅仅用时一天，这款电动车众..