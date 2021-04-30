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iPhone13零部件30%来自韩国公司 预计还将上升

2022-05-06 16:58 · 稿源：站长之家

从iPhone12 到iPhone13，韩国制造商供应的零部件比例从27%上升到30%。此外，未来这一比例可能会继续增加。

Businesskorea称最新的iPhone采用三星电子和SK海力士的芯片，三星电机的相机镜头和多层陶瓷电容器、LG Innotek 的相机模块，以及三星显示器和LG显示器的OLED面板。此外，预计三星显示器和LG Display将继续为计划于今年下半年推出的iPhone14 提供大部分OLED面板。

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