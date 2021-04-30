iPhone13零部件30%来自韩国公司 预计还将上升

根据CIRP分享的3月份美国iPhone销售数据，5.4英寸的iPhone 13 mini仍旧在消费者中不受客户欢迎。在所有iPhone 13型号中，iPhone 13 mini的销售份额最小，它只占该季度iPhone总销量的3%。相对而言，其他的iPhone13型号则要受欢迎得多，在美国的销售份额是几年来最大的。据悉，所有四种型号的iPhone 13加起来占iPhone销量的71%，其中标准的6.1英寸iPhone 13占销量的38%。iPhone 13 Pro和Pro Max并不像iPhone 13那样受欢迎，但销量都要比iPhone 13 mini好得多。去年一季度，iPhone 12机型占iPhone总销量的61%，因此iPhone 13机型表现更好。在