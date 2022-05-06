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针对大型科技公司的欧盟数字市场法案将于2023年初生效

2022-05-06 08:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日 消息:欧盟反垄断负责人玛格丽特·维斯塔格表示，欧盟针对苹果和其他大型科技公司数字市场新法规将于 2023 年初生效。

APP 应用 互联网 社交

欧盟的数字市场法案 (DMA) 可能会迫使苹果对欧洲的App Store、Messages、FaceTime、第三方浏览器和Siri做出重大改变。例如，它可能会强制允许用户安装第三方应用商店和第三方安装APP，让开发者能够与苹果自己的服务紧密互操作，并在 App Store 之外推广他们的产品，并使用第三方支付系统，以及访问苹果收集的数据。

DMA的最新新增功能之一是要求消息传递、语音通话和视频通话服务可互操作。从理论上讲，互操作性规则意味着WhatsApp或 Messenger 等Meta应用程序可以请求与苹果的 iMessage 框架进行互操作，而苹果将被迫遵守。

维斯塔格在柏林举行的国际竞争网络会议上发表讲话说，DMA“将于明年春天生效，一旦收到第一批通知，我们就会为执行做好准备。” DMA 原定于 2022 年 10 月生效，这表明新立法的准备工作略有延迟。Vestager 还提到，第一次执法可能会在法规出台后不久进行。

苹果肯定会成为这项新法案的受影响者，因为其在欧盟的年营业额规模足够大、拥有和运营拥有大量活跃用户的平台，同时苹果符合法案中大多数标准，因此将受到 DMA 中规定的规则的约束。

DMA规定，无视规则的公司将面临高达公司全球年度总营业额 10% 的罚款，或在屡次违规的情况下处以 20% 的罚款，以及高达公司全球总营业额 5% 的定期罚款年营业额。

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