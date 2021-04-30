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iPad Air 2 和 iPad mini 2 被列入过时产品名单

2022-05-05 17:52 · 稿源：站长之家

近日，苹果将 iPad Air2和 iPad mini2添加到其过时产品名单，这两款设备停售已有五年多的时间。

iPad Air2于2014年10月发布，是第一款配备 Touch ID 指纹传感器的 iPad Air，搭载 A8X 处理器。iPad mini2于2013年11月推出，采用 Retina 显示屏具有2048x1536分辨率，搭载 A7处理器和 M7协处理器。

据悉，苹果的过时产品是指苹果已经停止销售超过5年但未满7年的产品。

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