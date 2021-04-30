iPad Air 2 和 iPad mini 2 被列入过时产品名单

近日，苹果将 iPad Air2和 iPad mini2添加到其过时产品名单，这两款设备停售已有五年多的时间。
iPad Air2于2014年10月发布，是第一款配备 Touch ID 指纹传感器的 iPad Air，搭载 A8X 处理器。iPad mini2于2013年11月推出，采用 Retina 显示屏具有2048x1536分辨率，搭载 A7处理器和 M7协处理器。
据悉，苹果的过时产品是指苹果已经停止销售超过5年但未满7年的产品。
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苹果今天将iPad Air 2和iPad mini 2加入其复古和过时产品清单，因为这些设备距离最后一批发售已经超过五年了...iPad Air 2于2014年10月首次发布，是第一款配备Touch ID指纹传感器的iPad Air，它还使用了苹果的A8X处理器，首次引入了层压式无缝隙显示屏，这使得它明显比原来的iPad Air更薄...复古产品清单上的设备分别指的是苹果公司在五年前和七年前停止销售的设备，苹果公司为这些旧款设备提供长达7年的服务和零件，但维修要视零件供应情况而定...
苹果将iPad Air 2和iPad mini 2列入过时产品名单...iPad Air 2 是苹果旗下首款配备Touch ID的平板电脑， 2014 年 10 月 17 日发布...而iPad mini 2 是首款配备 Retina 显示屏的iPad mini，于 2013 年 10 月 22 日发布，搭载双核A7处理器...
针对被列入预摘牌名单的情况，知乎方面回应称，已完成在香港的双重主要上市，后续会密切关注进展，该事件影响有限...美国证劵交易委员会（SEC）将知乎、瑞幸咖啡、理想汽车、贝壳等 17 家公司列入“预摘牌”名单...而知乎正式在港交所上市，股票代码为“2390”...
苹果可能也在考虑用iPadOS 16为iPad引入一个新的多任务界面...”不过Gurman还指出，可能会有一个新的iPadOS多任务界面...Gurman没有说明新的多任务界面的机制，也没有说明新的多任务界面在iPadOS 16上与目前的迭代有什么不同...
根据美国2020年通过的《外国公司问责法》，如果在美上市外国公司连续三年无法让美国监管机构检查审计底稿，可能被强制退市...今年3月底，中国证监会国际部负责人在答记者问时表示：对于一些企业被SEC列入有退市风险的清单，经向美国SEC了解，这是美国监管部门执行《外国公司问责法》的一个正常程序，列入清单的公司是否在未来两年真正退市，最终取决于中美审计监管合作的进展与结果...
打入iPhone屏幕供应链，意味着京东方的显示品质、良率、产能等已经得到苹果这样苛刻巨头的认可。事实上，按照京东方董事长陈炎顺在2021年报致辞上的说法，京东方在手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等五大应用领域市占率持续稳居全球第一。来自The Elec的最新消息称，京东网将为iPad和MacBook Air供货OLED。iPad和MBA自发布以来一直采用的都是液晶显示屏，不过，业内多认为切换到OLED是迟早的事情。该报道称，京东方将在四川B16工厂新建8.6代（2250x2600mm）OLED面板产线，预计2024年投产，届时可为iPad、MBA等产品供货。不过，在
媒体京东方将在四川B16 工厂新建8. 6 代（2250x2600mm）OLED面板产线，预计 2024 年投产，届时可为iPad、MBA等产品供货...爱回收科技资讯隶属于万物新生集团，集团成立于 2011 年，是中国最大的二手电子产品交易与服务平台，也是一家“互联网+环保”类型的循环经济企业...2020 年，万物新生集团GMV达 196 亿，营收48. 58 亿，成交量达 2360 万件，平台服务收入同比增长205%......
两款iPad被苹果列为过时产品近日，苹果将iPad Air 2和iPad mini 2列入过时产品名单。iPad Air2 是苹果旗下首款配备Touch ID的平板电脑， 2014 年 10 月 17 日发布，搭载了A8X处理器。而iPad mini 2 是首款配备 Retina 显示屏的iPad mini，于 2013 年 10 月 22 日发布，搭载双核A7处理器。据悉，入选过时名单中多数为发布超过五年和七年以下的苹果产品。王者荣耀称取消充值优惠是常规调整针对“微信、QQ等平台取消 97 折Q币充值”的情况，王者荣耀回应称，基于业务发展需求和为给用户提供更好的使用体验，腾讯公司近期对旗下直充业务以及Q?
@ZUI官方微博 宣布，拯救者Y700游戏平板今日开启ZUI 13.1.530 OTA1灰度测试...核心配置上，拯救者Y700游戏平板搭载高通骁龙870处理器，配备8.8英寸120Hz高刷屏，分辨率为2560*1600，拥有240Hz触控采样率、100%DCI-P3色域，内置6550mAh容量电池，支持45W快充...拯救者Y700游戏平板提供8GB+128GB、12GB+256GB两个版本，首发价分别为2199元、2499元......
对于苹果来说，他们正在提高iOS 16的易用性，同时还有生产力的效率，所以对于iPad来说，也是一次加强。根据最新的消息，苹果将为iOS带来重大改进，它将对通知和健康追踪作出重大改进。然而，苹果可能也在考虑用iPadOS 16为iPad引入一个新的多任务界面。彭博社的Mark Gurman在其最新的Power On通讯中报道，iOS 16将对通知和健康跟踪展开重大改进。然而在这个阶段，预计苹果不会进行全面的设计改造。Gurman写道：我不期望iOS的界面会进行端到端的重新设计，尽管自近十年前的iOS 7以来，它没有什么变化。”不过Gurman还指出，可能会有一个新?
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你做过网络兼职吗？根据@巨浪视频 官微报道，近日，多位网友反映，自己刷抖音应聘兼职试衣员被骗钱，且经历相似。她们称看到抖音上试衣员的广告，..
作为其在本十年内将人类送回月球的Artemis计划一部分，美国宇航局有一个最低要求，即其 人类着陆系统必须能够将865公斤的东西送到月球表面...在选..
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然而如果只是几条爆款视频，显然是不足以支撑刘畊宏单日涨粉 134 万，从 3 月 26 日起，单月涨粉 4000 多万...在获得热搜展现量之后稳定输出视频和..
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5月5日晚，顺丰发布《关于回购公司股份的进展公告》，公告中称：截至2022年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份..
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10年前的5月5日，《复仇者联盟1》正式上映，拉开了漫威超级英雄宇宙”的大幕。10年后的今天，绿巨人的扮演者马克叔”马克鲁法洛，在社交媒体分享了..
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