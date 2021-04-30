iPad Air 2 和 iPad mini 2 被列入过时产品名单

苹果今天将iPad Air 2和iPad mini 2加入其复古和过时产品清单，因为这些设备距离最后一批发售已经超过五年了...iPad Air 2于2014年10月首次发布，是第一款配备Touch ID指纹传感器的iPad Air，它还使用了苹果的A8X处理器，首次引入了层压式无缝隙显示屏，这使得它明显比原来的iPad Air更薄...复古产品清单上的设备分别指的是苹果公司在五年前和七年前停止销售的设备，苹果公司为这些旧款设备提供长达7年的服务和零件，但维修要视零件供应情况而定...