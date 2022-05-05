阴阳师5月5日维护更新公告 5.5高天之谜活动开启

阴阳师在5月5日开启了更新维护，此次的更新内容主要是新区的开启以及高天之谜的活动，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于5月5日（周四）早上7:30-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

重要更新

1.全平台新区「高天原」开启集结

※全平台新区「高天原」将于5月5日9:00开启集结，通过游戏开始画面左下角的「新区集结」按钮即可打开集结界面参与活动。

※集结期间，预约抽卡获得SP/SSR阶式神的概率提升，每日可进行1次免费预约10连抽，首次的10次召唤和之后的每60次召唤必得SP/SSR阶式神。

※当总集结人数达成10万/30万/50万/80万/100万的要求后，新区开启后在新区创建角色的阴阳师大人均可获得对应的丰厚奖励，具体规则请参阅界面内的详细说明。

※奖励内容如下:

10万:神秘的符咒×1，体力×100

30万:皮肤券×100，金币×5000

50万:勾玉×100，50%经验加成（3天）

80万:神秘的符咒×2（连续发5天）

100万:招福达摩×3，奉为达摩×2，御行达摩×1，雪女皮肤·月见之樱×1!

※在集结阶段绑定手机的阴阳师大人，可以在新区开启时收到短信提醒，及时入驻新区。

※新区集结期间可以提前预约一位前辈，新服开启后进入平安京，会以邮件的形式通知预约的前辈。完成前辈之守护对应任务，即可获得随机SSR等丰厚奖励!

※新区集结小程序及H5页面现已上线，阴阳师大人在小程序或H5页面内绑定手机后，无需下载客户端，即可进行预约抽卡、预约前辈等操作。小程序及H5页面内预约信息为临时数据，需要同步至客户端内账号方可生效。

※当阴阳师大人在客户端新区集结界面绑定的手机号，与小程序和H5界面内绑定的手机号相同时，小程序和H5内的预约信息才会同步到客户端内对应的账号。

※阴阳师大人需要在新区集结期结束前，下载客户端，在新区集结界面内绑定对应手机号进行新区预约，同步小程序和H5页面内的预约信息，否则预约奖励会丢失，请阴阳师大人留意。

2.「高天之谜」活动开启!

京都城外，蛇影蠢蠢欲动。种种异象背后所指向的真相，等待着阴阳师大人揭晓。整装待发，以备那场将至的大战吧。

※参与条件:等级≥15级

※活动时间:5月8日10:00-5月17日23:59

※活动期间完成花合战活跃任务可获得道具「琥珀之忆」，全服提交达到进度可解锁对应章节，体验章节后阴阳师大人可获得对应奖励。

※全部章节解锁后，次日花合战活跃奖励不再获得「琥珀之忆」。

3.平安绮闻，百鬼众生，式神录档案系统开启

※档案系统收录了式神的「情报」、「语音」、「动画」和「绘卷」信息，阴阳师大人可在「式神录」点击「档案」入口前往对应式神的档案。

「情报」「语音」

※ 「情报」收录式神的个人资料，「语音」收录式神的台词语音与翻译。详情请阴阳师大人前往游戏中查看。

※首期放出所有SP阶式神和部分SSR阶式神的「情报」和「语音」供大人体验。（本期放出的SSR阶式神包括:鬼童丸、缘结神、铃鹿御前、紧那罗、千姬、帝释天、阿修罗、食灵、饭笥、夜刀神、铃彦姬、不见岳。）

※其他式神的「情报」和「语音」正在监修中，将在近期逐批放出，敬请期待!

※应版权方要求，以下联动限定角色暂无情报:奴良陆生、卖药郎、鬼灯、阿香、蜜桃&芥子、犬夜叉、杀生丸、桔梗、黑崎一护、朽木露琪亚、灶门炭治郎、灶门祢豆子。

「动画」「绘卷」

※「动画」收录式神的动画绘卷和动态绘卷视频，「绘卷」收录式神的图文绘卷内容。整体优化迭代了原动画绘卷、动态绘卷和图文绘卷的表现形式，请阴阳师大人前往体验。

※原式神录「传记」页签下的「绘卷」入口将被整合至档案系统的「动画」和「绘卷」中，后续请大人移步档案系统查看绘卷。

4.「今忆召唤」概率UP式神更新!

※本期信息

召唤时间:5月5日维护后-5月17日23:59

本期概率UP式神:缚骨清姬、稻荷神御馔津、食灵、大岳丸、御馔津、茨木童子。

※礼包上新

「礼包屋」上架了新一期「今忆召唤」的推荐礼包，欢迎有需要的大人前往选购。

※其它具体规则请于召唤开启后在游戏内查看。

5.花合战·皐月上线!

※活动时间:5月5日维护后-6月1日维护前

※活动期间，阴阳师大人们可以通过完成各式各样的任务来获得花札经验，从而提高自己的花札等级。

※随着花札等级的提升，阴阳师大人们可以获得大量丰厚的奖励。

※购买墨染花札，更可解锁铃彦姬皮肤·铃荼神蘼等超值奖励!

※更新客岁花札及商店:

阴阳师大人们可以在「花合战」-「商店」界面，购买客岁花札，购买后花合战等级每提升1级，即可获得一个「花合礼币」，每期花合战最多获得50个礼币。

「花合礼币」可以在商店中购买对应月份的往期皮肤，本期为皐月，大人们可以使用花合礼币购买鬼使黑限定返场皮肤·战魂和妖刀姬限定返场皮肤·御神之刃。

6.特邀测试服报名开启!

※为更好地进行新式神上线前的测试，特邀测试将于5月11日开启!

※本次测试的报名时间为5月5日维护后-5月8日18:00，寮办将从所有报名的大人中随机抽取一定的数量参加，具体信息详见游戏内的报名活动页面。

7.小纸人皮肤上新

听说竹林中的神秘小动物受到了平安京阴阳师大人们的热情欢迎，小纸人也特意换上了新装!

※本期皮肤上架时间:5月5日维护后-5月31日23:59。

※本期上新:小纸人·缘结神、小纸人·薄香。

※守护的契约特别上新:小纸人·大熊猫。

※阴阳师大人可前往图鉴-纸人神社的小纸人皮肤商店选购。

8.新礼包情报!

※特惠勾玉礼

售价:5魂玉

购买后获得:勾玉×66

限购时间:5月5日维护后-5月10日23:59限购1次

※超惠御魂礼

售价:128魂玉

购买后获得:大蛇的逆鳞×500，六星青吉鬼×10，金币×100000

限购时间:5月5日维护后-5月10日23:59限购10次

※特惠育成礼

售价:188魂玉

购买后获得:御行达摩×1，五星奉为达摩×1，四星奉为达摩×1，金币×100000

限购时间:5月5日维护后-5月10日23:59限购2次

※日常补给礼

售价:18魂玉

购买后获得:体力×300，樱饼×30，金币×30000

限购时间:5月5日维护后-5月10日23:59每日限购1次

9.「莲野轶闻·帝释天水晶球马克杯」周边开售

※5月4日0:00周边上新，帝释天端坐于无垢的莲花池中，邀大人共赏此间好景，精美水晶球马克杯陪伴大人度过悠悠春夏。必含新品的天域系列福袋同步上新，祝大人欧气满满。更多新品信息可前往周边屋查看!

体验优化

1.优化了同心队预存饱食度的操作体验，阴阳师大人在预存饱食度时可以直接拖动至最大值，无需重复进行喂食小纸人的操作，同时系统将会在界面中提示阴阳师大人本次预存饱食度所消耗的樱饼和小纸人饱食度的数量。

2.优化了斗技常用式神统计规则，现在常用式神统计的是近20场斗技的式神使用频率。

3.优化了阴阳寮宴会待选式神排序。

4.神龛返魂界面新增堆叠显示重复式神选项。

问题修正

1.修复了「武义将行」头像框在风姿系统中预览显示异常的问题。

2.修复了姑获鸟典藏皮肤「紫藤花烬」模型在特定场景内的穿模问题。

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