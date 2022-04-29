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Gartner：预计2022年智能手机的半导体收入将增长15.2%

2022-04-29 15:03 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日消息:据Evertiq报道，知名分析机构Gartner预测，2022年全球半导体收入总额将达到6760亿美元，比2021年增长13.6%。

智能手机

「芯片短缺带来的半导体平均销售价格（ASP）上涨仍然是2022年全球半导体市场增长的主要驱动力，但整体的半导体元件供应限制预计将在2022年逐步缓解，价格将随着库存情况的改善而稳定下来。」Gartner公司研究副总裁Alan Priestley说。

总体而言，全球半导体收入的前景比上一季度的预测增加了370亿美元，达到6760亿美元。汽车应用将继续经历元件供应的限制——特别是在微控制器（MCU）、电源管理集成电路(PMIC)和电压调节器方面--延续到2023年。个人电脑智能手机和服务器终端市场的增长放缓，预计将逐渐减缓半导体收入的增长，因为在2022年期间，半导体的供应和需求逐渐达到平衡。

预计2022年智能手机的半导体收入将增长15.2%，因为5G智能手机单位产量在2022年预计将增长45.3%，达到8.08亿部，占所有智能手机产量的55%。

主要智能手机芯片供应商积极地从4G迁移到5G，暂时导致了4G系统芯片集成基带IC的短缺，这种短缺在2021年下半年开始出现。5G集成基带IC库存的上升将导致5G智能手机的价格下降，并在预测期内进一步加速5G的渗透。

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