王者荣耀4月28日更新维护公告 4.28五五朋友节活动汇总

文章目录 夏洛特

老夫子

扁鹊

金蝉

弈星

王者荣耀在4月28日开启了更新维护，此次的更新主要是五五朋友节相关的内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

我们计划在2022年4月28日7:30-8:30对全服进行不停机更新。

【更新时间】4月28日7:30-8:30

【更新方式】不停机更新

由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】;

维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。

【更新范围】全服

本次更新大小安卓约172MB，iOS约186MB，建议您在wifi环境下进行更新操作，同时我们将为您将奉上60铭文+60钻石+钻石夺宝抵用券*1作为此次更新福利，还请各位召唤师更新后记得及时登录领取哦!

【更新内容】

活动相关

等等我，马上到!五五朋友节福利来袭!

召唤师们好，今年王者荣耀五五开黑节正式升级为五五朋友节!对局福利更是从原有的5月5日一天全面升级为4月30日~5月5日畅玩。快来看看我们给大家带来哪些精彩福利吧!

这就给大家带来福利爆料!

福利一:开黑特权升级，激活朋友卡享特权

活动时间:4月30日-5月5日

活动期间点击游戏大厅右上角“朋友节”即可激活朋友卡!

全新特权:英雄约定战力保护，每日1次排位失败不掉战力

具体活动规则见后续公告

不掉星加星特权:

1、活动期间失败保星2次，为段位保驾护航

2、活动期间胜利加星1次，快乐翻倍!

福利二:五五朋友局，五排不限段

活动时间:4月30日-5月5日，每晚18:00-22:59

五排不限段，限时回归!活动时间内五排不限段位，和好友畅玩排位!

福利三:铭文全限免

活动时间:4月30日00:00-5月5日23:59

活动期间在活动界面领取“5级铭文特权体验卡（7日）”即可尽情体验满铭文快乐!

福利四:刘禅-唤灵魔甲上架，参与活动免费得

上架时间:4月29日16点

品质:勇者

获取方式:活动专属

参与五五誓约宝库，收集誓约能量即可抽取皮肤!活动规则及活动时间详见后续公告

福利五:发言有好礼

活动时间:4月30日00:00-5月5日23:59

活动期间在世界频道发言“等等我，马上到”即可领取不咕鸟*2（全新亲密度道具，使用后可增加好友10点亲密度）+铭文碎片*55

福利六:蔷薇珍宝阁

活动上线时间见后续公告

活动期间，会开放孙尚香-蔷薇恋人、嬴政-优雅恋人、艾琳-女武神、高渐离-玩趣恶龙、干将莫邪-胡桃夹子，共5款皮肤的兑换;兑换一款皮肤需消耗150个蔷薇之心，兑换成功后，皮肤会通过游戏内邮件发放。

珍宝阁开放期间，参加五五朋友节系列活动最多可获得蔷薇之心*35。

除了以上福利外，五五期间王者商城也迎来一大波更新，快来看看吧!

五五纪念皮肤专属标签更换

从今年开始，五五开黑节将正式升级为王者荣耀五五朋友节。

于我们而言，五五一直是个有着特殊意义的节日。伴随着五五朋友节的全新升级，为体现五五纪念皮肤的特殊性，我们也将游戏中历年的五五纪念皮肤的标签同步升级为“五五朋友节”，刷新原有标签。

将升级标签的皮肤为:花木兰-水晶猎龙者，铠-曙光守护者，伽罗-箭羽风息，瑶-遇见神鹿，百里玄策-热力回旋。

标签效果如下:

貂蝉-唤灵魅影上架

上架时间:4月30日0:00

品质:史诗

价格:888点券（首周价格710点券）

活动期间拥有皮肤还可在活动界面领取专属动作火灵舞和貂蝉周边商城礼包

活动时间:4月30日0:00-5月6日23:59

貂蝉周边商城礼包:打开后必得貂蝉指定周边8折券*1，有机会额外获得圣诞恋歌貂蝉暖手宝兑换券*1（周边数量有限，售完即止，优惠券使用范围见周边商城内描述）

唤灵魅影个性按键上架

貂蝉 唤灵魅影 皮肤专属个性按键，前往定制-个性按键使用。

上架时间:4月30日0:00

价格:188点券（首周价格:150点券）

魔法社团迎新好礼

活动时间:详见后续公告

对应专属活动即将上线!活动期间累计登录即可领取登录奖励（蔷薇之心宝箱、沈腾语音:谢谢你的礼物等），购买任何直售皮肤，或者拥有貂蝉新皮肤(貂蝉唤灵魅影)，更可解锁专属奖励(可获得蔷薇之心宝箱，语音:不要玩火哦~等)!

貂蝉英雄折扣

折扣时间:4月30日0:00-5月6日23:59

折扣价:488点券（原价588点券）

诸葛亮-武陵仙君返场

返场时间:4月29日0:00-5月5日23:59

返场价格:1788点券

本次直售返场后，诸葛亮-武陵仙君后续将以限时抽奖的方式产出，QQ/微信平台于4月27日10:00开启超前返场售卖，游戏内将于4月29号00:00正式返场

返场期间购买/已拥有诸葛亮-武陵仙君，即可在活动界面领取皮肤专属动作和武陵仙君周边商城礼包*1

武陵仙君周边商城礼包:打开后必得武陵仙君诸葛亮Q版手办30元优惠券*1，有机会额外获得武陵仙君诸葛亮Q版手办兑换券*1（周边数量有限，售完即止，优惠券使用范围见周边商城内描述）

武陵仙君个性按键上架

诸葛亮 武陵仙君 皮肤专属个性按键，前往定制-个性按键使用。

上架时间:4月29日0:00

价格:188点券（首周价格:150点券）

关羽-赤影疾锋上架

上架时间:4月30日0:00

获取方式:荣耀水晶兑换

价格:荣耀水晶*1

解锁皮肤赠送皮肤专属头像框、荣耀播报

积分夺宝折扣

活动时间:4月30日0:00-5月5日23:59

折扣价:

单抽:45荣耀积分（优惠前60荣耀积分）

五连抽:200荣耀积分（优惠前270荣耀积分）

夏侯惇-匿光决锋者开始售卖

上架时间:5月8日0:00-7月8日23:59

赛事回馈价格:710点券

活动期间拥有皮肤还可在活动界面领取专属个性动作

匿光决锋者个性按键上架

夏侯惇 匿光决锋者 皮肤专属个性按键，前往定制-个性按键使用。

上架时间:5月8日0:00

价格:188点券（首周价格:150点券）

神秘商店上线

活动时间:5月1日0:00-5月12日23:59

神秘商店抽到的折扣为随机概率，其概率如下:

心灵战警&心灵骇客星元上架

上架时间:4月28日更新后

亚瑟-心灵战警

橙色警戒·发型:30点券/10蓝星币

橙色警戒·服饰:90点券/30蓝星币

橙色警戒·武器:90点券/30蓝星币

安琪拉-心灵骇客

橙色警戒·发型:30点券/10蓝星币

橙色警戒·服饰:90点券/30蓝星币

橙色警戒·武器:90点券/30蓝星币

程序错误系列:

亚瑟-心灵战警

程序错误·发型:80点券

程序错误·服饰:180点券

程序错误·武器:300点券

安琪拉-心灵骇客

程序错误·发型:80点券

程序错误·服饰:180点券

程序错误·武器:300点券

骇客兔攻系列

亚瑟-心灵战警

骇客兔攻·发型:80点券

骇客兔攻·服饰:180点券

骇客兔攻·武器:300点券

安琪拉-心灵骇客

骇客兔攻·发型:80点券

骇客兔攻·服饰:180点券

骇客兔攻·武器:300点券

星元礼包:

上架时间:4月28日更新后-5月11日23:59

程序错误礼包

打开后可获得以下奖励:心灵战警-程序错误·发型、心灵战警-程序错误·服饰、心灵战警-程序错误·武器、心灵骇客-程序错误·发型、心灵骇客-程序错误·服饰、心灵骇客-程序错误·武器。

价格:896点券

骇客兔攻礼包

打开后可获得以下奖励:心灵战警-骇客兔攻·发型、心灵战警-骇客兔攻·服饰、心灵战警-骇客兔攻·武器、心灵骇客-骇客兔攻·发型、心灵骇客-骇客兔攻·服饰、心灵骇客-骇客兔攻·武器。

价格:896点券

战警量子冲击礼包

购买酷炫机甲（1日），可额外随机获得以下之一:心灵战警-量子冲击·发型、心灵战警-量子冲击·服饰、心灵战警-量子冲击·武器、心灵战警-粉色浪漫·武器、荣耀积分*30/50、皮肤碎片*4、战令经验*2000。累计120次必得全部星元部件。

价格:50点券

限购120个

概率公示:

骇客量子冲击礼包

购买酷炫机甲（1日），可额外随机获得以下之一:心灵骇客-量子冲击·发型、心灵骇客-量子冲击·服饰、心灵骇客-量子冲击·武器、心灵骇客-粉色浪漫·武器、荣耀积分*30/50、皮肤碎片*4、战令经验*2000。累计120次必得全部星元部件。

价格:50点券

限购120个

概率公示:

此外，本次更新还将为大家带来以下内容:

绝悟试炼-送友谊币

活动期间，完成夏侯惇绝悟关卡挑战，送友谊币和亲密度道具等好礼!

活动时间:4月28日更新后-5月4日23:59

对局模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

全国大赛-参赛送好礼

全国大赛一触即发，赢下这一声喝彩!活动期间参与全国大赛送头像框、荣耀播报等好礼!

活动时间:4月29日00:00-5月1日23:59

对局模式:全民电竞-全国大赛模式

全国大赛头像框

全国大赛荣耀播报

累计对局-送友谊币

活动期间累计参与对局送友谊币

活动时间:5月6日00:00-5月9日23:59

收集活动详情:

1）每日任务

通过每日任务总共可收集友谊币*8

2）累计对局

通过累计对局总共可收集友谊币*12

每日充值活动

活动时间:4月30日0:00-5月4日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

春日超值礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*40、战令经验*2000

春日豪华礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*80、战令经验*4000、紫星币*5

头像框自选礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:阖家欢乐头像框、万象回春头像框、福寿康宁头像框、钻石*50

回城特效礼包:打开后必得400铭文碎片，可额外随机获得以下回城特效:节日快乐回城特效、悠然假日回城特效其中之一。重复获得的回城特效会转换为90钻石。

（获得两种回城特效的概率各为50%）

累计充值活动

活动时间:5月7日0:00-5月10日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

头像框自选礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:万象回春头像框、福寿康宁头像框、真香头像框、紫韵幽梦头像框、红粉佳人头像框、钻石*50

牛运亨通自选礼盒:打开后可任意选择以下奖励之一:牛运亨通击败、牛运亨通回城、战令经验*4000

局内特效礼包上架

上架时间:4月29日0:00-5月3日23:59

哦耶!击败礼包

购买红蓝对决（1日），可额外获得以下之一:貂蝉专属击败特效-哦耶!击败、貂蝉、圣诞恋歌、异域舞娘、表情-“不要玩火哦”、荣耀积分*20、皮肤碎片*2、新品皮肤抽奖券*1。累计90次必得全部表情及局内特效。

价格:20点券

限购90个

概率公示:

绝代智谋礼包

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:诸葛亮专属击败、回城和拖尾特效-绝代智谋、诸葛亮、黄金分割率、掌控之力、荣耀积分*20、皮肤碎片*2、新品皮肤抽奖券*1。累计225次必得全部局内特效。

价格:20点券

限购225个

概率公示:

每月1元好运礼盒上架

上架时间:5月1日0:00-5月31日23:59

打开后必得皮肤碎片*2、铭文碎片*100和以下随机奖励之一:皮肤或皮肤体验卡（7日）1张(鲁班七号-电玩小子、大乔-白蛇、吕布-圣诞狂欢、蔡文姬-舞动绿茵)

价格:10点券

概率公示:

不值一提表情上架

上架时间:5月8日0:00-5月21日23:59

价格:98点券

五五表情随机礼包上架

上架时间:5月5日0:00-5月18日23:59

打开后可随机获得以下未拥有的表情之一:窘迫、你别过来（动态）、文明交流(动态)、人呢!(动态)、真不怪我(动态)。

价格:98点券

限购5个

概率公示:

皮肤秘宝上架

上架时间:5月7日0:00-5月10日23:59

超值皮肤秘宝:

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:绅士熊喵、地狱岩魂、花好人间、敏锐之力、龙域领主、福禄兄弟、荣耀积分*20、新品皮肤抽奖券*1、皮肤碎片*2。

价格:20点券

每日限购200个

概率公示:

优选皮肤秘宝

购买酷炫机甲（1日），可额外随机获得以下之一:黄金狮子座、地狱火、特工魅影、节奏热浪、荣耀积分*50、积分夺宝抵用券*1、皮肤碎片*5。

价格:50点券

每日限购100个

概率公示:

钻石语音上架

上架时间:5月1日0:00-5月7日23:59

我很强，我知道

限时语音:我很强，我知道（2022.5.30过期后无法使用）

我承认你很强

限时语音:我承认你很强（2022.5.30过期后无法使用）

价格:180钻石/个

不可赠送，不可索要

夺宝更新

更新时间:4月28日更新后

积分夺宝奖池更新:关羽、钟馗、幻想奇妙夜替换为花木兰、孙悟空、死神来了

钻石夺宝奖池更新:张良、曹操、庄周、芝加哥教父（3天）替换为盘古、程咬金、刘禅、水果甜心(3天)

幸运夺宝自选礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:我是风儿头像框、我是沙头像框、恭喜发财回城（永久）、鹊桥之恋回城(永久)、梦想舞台回城(永久)、英雄碎片*5

碎片商店更新

更新时间:4月28日更新后

版本相关

英雄调整

夏洛特

夏洛特的免伤效果有时会叠加到难以应对的状态，对手也无从得知当前夏洛特是否可以使用强化普攻，这在对抗上是不够清晰的。我们希望对手能够更清楚的了解到夏洛特当前的状态，从而对其作出有效的反制。

被动:新增效果:敌方英雄可以看到夏洛特当前的充能状态

三技能:技能伤害:150（+100/Lv）(+0.8Ad) →150(+100/Lv)(+0.7Ad)

效果调整:强化普攻与三技能的免伤效果不再能叠加

老夫子

老夫子常常在面对法师、射手甚至加上防御塔的狂轰滥炸时依然能够屹立不倒，这让输出位英雄在面对老夫子时缺少应对的手段。纯净苍穹的存在又能够填补老夫子自身技能免伤的空窗期，使得老夫子能够长期保持极高的免伤。这种对抗体验是不合理的，因此我们降低了老夫子的免伤能力。

二技能:免伤效果:50%（+4%/Lv） →45%(+4%/Lv)

扁鹊

我们希望扁鹊能够更加便利的为团队提供一些治疗属性，以激活扁鹊作为治疗系中单英雄的特性。

被动技能:效果调整:印记每秒对友方英雄的治疗量只生效扁鹊自身的50%→印记每秒对友方英雄的治疗量只生效扁鹊自身的80%

金蝉

金蝉的存在能够很好的克制一些位移性能较强的英雄，而他三技能对于爆发性英雄的克制特长却没有得到很好的体现，我们希望突出金蝉对抗爆发英雄时的克制效果，使他能在无论是中单还是游走位置上都能发挥更大的作用。

被动:减伤效果:超过最大生命值6%后减伤35% →超过最大生命值5%后减伤40%

弈星

弈星目前承载的功能性有些过多了，这使得他在顶端局的强度过高。我们希望回收他部分的视野能力和生存能力，并且限制其二技能在超视距状态下的控制效果，以限制他在顶端局的过强表现。

被动:冷却时间:120→150

一技能:效果调整:落子时获得棋子附近的视野

二技能:施法范围:775→750;二段:攻击范围:475→450

赛季剧情更新——《鸣沙之旅》

《萤火不灭》赛季系列故事更新，离家寻找故事的少年，带着满满的故事与同行的伙伴踏上了归家之旅。迎接他的，是故乡的萤火……

萤火微光，亦可冲破黑暗，当新的旅程开启，星辰会指引我们相遇。

全民电竞

S27全国大赛正式开赛

4月29日，S27的全国大赛将会再次开启，本赛季全国大赛连续开启6周时间（其中省级以上比赛将会下周开启）。

全国大赛共有五个级别的比赛，新玩家将从赛点级和区级开始，在赛点赛达成冠军，获得两次亚军或者达到过荣耀王者，可以进入区级赛!

选手卡和选手认证

1）选手卡开启

玩家参与全国大赛获得一次赛点级以上的冠军时，就将会开启选手卡的正式使用，玩家可以根据自身的喜好，在个人空间中设置自身的选手卡。

同时选手卡会记录玩家在电竞中的比赛荣誉，会记录获得的成绩，也会记录比赛中一些极佳的个人表现。

2）选手认证

随着赛季更新，本次版本区级以上冠军再次开启新的选手认证，可以查看选手认证的分享和数据回看。

全国大赛资源更新

1）冠军称号

参与全国大赛并获得区级以上冠军后，冠军选手将会获得冠军宝箱。宝箱中将会获得冠军头像框和冠军称号，电竞选手可以在以下三个称号中解锁一个:

冠军-登峰，保持对电竞的热情，自信登峰，造极登顶!

冠军-有我，有我无敌，大家一起同心协作，胜利唯我!

冠军-必胜，全力拼搏，当彼此都怀抱必胜的信念时必不会输!

2）冠军天幕

参与全国大赛并获得区级以上冠军后，电竞选手可以解锁【天幕】冠军登峰，效果如下图所示:

电竞天幕的设计灵感源自太空中日出时的地平线逐渐亮起，也寓意所有热爱电竞的玩家心中的那个热血少年永远阳光纯粹，永远一路登峰。

3）选手卡更新

选手卡可以根据自身的喜好来进行自定义设置，设置后，选手卡的形象会和loading的冠军比赛荣誉进行一同展示。根据之前的用户调研反馈，本次版本更新后，在首批上线的选手卡形象在4名电竞选手角色的基础上，增加了来自电竞时空的4名日常装扮的电竞选手【解锁需要达成2次以上夺冠的条件】，选手卡的形象如下所示【loading处因尺寸关系只展示整体形象的部分】:

全国大赛体验优化

本次全国大赛更新后，胜利后在数据结算页面的弹窗确认愿意和胜利队友继续组排全国大赛，或者玩家点击加入上把胜利队伍按钮后，都会返回和队友继续组排的队伍房间，使得上把配合的。

部分安卓机型高帧率模式开启

为了让玩家们能享受更平滑，更精美的王者荣耀操作画面体验，我们在设置界面提供了高帧率模式的开关按钮。

本次新增开放的机型如下:

除此之外，版本更新后，部分机型将支持同时开启极高帧率和极致画质啦~目前支持的机型有

问题修复

修复了露娜-启示之音一技能命中无视野目标音效异常的问题;

修复了露娜-启示之音受击特效爆点异常的问题;

修复了露娜-启示之音皮肤二技能衔接普攻动画异常，及偶先复活动画异常的问题;

调整修复了露娜-启示之音的半身像高度，修复了动态封面中左眼眉毛异常抖动的问题;

修复了李信偶现穿戴皮肤时，在局内展示为经典形象的异常;

修复了百里守约一、二、三技能蓝耗异常的问题;

修复了暃三技能使用第一段但未释放第二段时冷却时间异常的问题;

修复了镜一技能命中远距离单位时触发被动的问题;

修复了镜一技能命中身后单位时伤害异常丢失的问题;

修复了项羽三技能在释放时偶现衔接闪现枪刃伤害和眩晕留在原地的问题;

修复了李信狂暴形态下一技能完整蓄力时无法触发宗师之力等强击效果的问题;

修复了孙尚香、李信统御形态等部分英雄复活时，强化普攻范围特效与实际不符的问题;

修复了廉颇三技能与闪现衔接过快时偶现闪现失效的问题;

修复了墨子一技能过程中死亡动画异常问题;

修复蒙犽三技能衔接其他技能动画异常问题;

修复蒙犽二技能衔接普攻动画异常问题;

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