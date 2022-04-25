多平台宣布整治网络暴力

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:昨日晚间，国家网信办宣布开展“清朗·网络暴力专项治理行动”，聚焦网络暴力易发多发、社会影响力大的 18 家网站平台，包括新浪微博、抖音、百度贴吧、知乎等，通过建立完善监测识别、实时保护、干预处置、溯源追责、宣传曝光等措施，进行全链条治理。

一是建立健全识别预警机制，进一步细化网络暴力信息分类标准，强化行为识别和舆情发现，及时预警网络暴力苗头性、倾向性问题。 二是建立健全网络暴力当事人实时保护机制，调整私信功能规则，及时过滤“网暴”内容，强化“一键防护”等应急保护措施，建立快速取证和举报通道，加大弹窗提醒警示力度，加强重点群体救助保护。 三是严防网络暴力信息传播扩散，以社交、直播、短视频、搜索引擎、新闻资讯和榜单、话题、群组、推荐、弹窗等环节为重点，及时清理处置涉及网络暴力的评论、弹幕等内容。 四是加大对违法违规账号、机构和网站平台处置处罚力度，针对首发、多发、煽动和跟风发布等不同情形，分类处置网络暴力相关账号，连带处置违规账号背后MCN机构，严肃问责处罚失职失责网站平台，会同有关部门依法追究相关人员法律责任。 五是强化警示曝光和正向引导，及时公布典型案例处置情况，推动权威机构和专业人士友善评论、理性发声。

随后，抖音、微博、微信等平台陆续发布公告积极响应，宣布整治网络暴力。

微信

近期，多起网络暴力事件引发社会各界广泛关注，微信平台将积极落实中央网信办关于加强网络暴力治理的工作部署，开展“清朗·网络暴力专项治理行动”，专项主要工作方向如下：

一、建立健全网络暴力识别机制。平台将深入梳理网暴信息治理标准，建立网暴信息样本库，及时识别和过滤不当言论和不良信息，针对网络暴力构建长效治理机制，强化对视频号、公众号环节的巡查力度，通过用户举报、技术审核、人工巡查等方式，及时清理涉网暴信息内容。

二、持续优化用户预警和保护机制。微信高度重视用户的权益保护，根据《微信公众平台运营规范》《微信视频号运营规范》等相关协议规范，从严处置违法违规内容和帐号，针对较易发生网暴的评论及私信场景，强化涉网暴等不当内容过滤，对发布不当言论的用户进行提醒，降低网友受到网络暴力行为侵害的风险。

三、加强警示曝光和引导治理。平台将持续履行主体责任，通过曝光违规案例、警示提醒和正向引导等手段，提升用户网络文明素质，切实推动用户友善评论、理性发声。

微信始终致力于为用户提供安全、绿色的使用环境，在此也呼吁广大网友在网络空间客观理性地表达观点，不发表泄露他人隐私的不当内容，不对他人进行恶意攻击，共同抵制网络暴力行为。同时，也欢迎广大网友积极提供平台内网络暴力违规行为线索，和我们一起维护健康有序的网络生态。

抖音

为积极响应中央网信办“清朗·网络暴力专项治理行动”的相关要求，抖音将在以下几个方面开展重点治理：

一是建立健全识别预警机制，进一步细化网络暴力信息分类标准，强化行为识别和舆情发现，及时预警防范网络暴力苗头性、倾向性问题。抖音针对施暴者的不良言论攻击和不友善行为，成立专项小组，对涉网暴重点环节加强监看，已上线“发文警示”、“负向内容过滤”等 8 项防网暴功能。

二是建立健全网络暴力当事人实时保护机制，调整私信功能规则，及时过滤“网暴”内容，上线“一键防护”等应急保护措施，建立快速取证和举报通道，加大弹窗提醒警示力度，加强重点群体救助保护。目前，当平台交互产品抖音小安识别到用户可能遭受言论攻击的潜在风险时，会通过私信、弹窗等形式，提醒用户设置视频评论权限、拉黑举报不友善言论、关闭私信等，提高用户自我保护意识。针对网暴经常发生的私信场景，我们将优化私信功能规则，限制陌生人私信的频次，强化涉网暴内容过滤。

三是严防网络暴力信息传播扩散，加强对直播、短视频、热榜、话题等环节的巡查力度，及时清理涉网暴信息内容。

四是加大对违法违规帐号主体及关联方的处置力度，针对首发、多发、煽动和跟风发布等不同情形，分类处置网络暴力相关帐号，连带处置网暴行为帐号所属的MCN机构。

2022 年第一季度，平台依据《网络信息内容生态治理规定》及《抖音社区自律公约》，持续开展网络暴力专项治理，严厉打击侵犯他人隐私、谩骂攻击、恶意诽谤/揣度、侮辱讽刺等网络暴力行为。对于发布网暴言论的视频、评论、私信等内容，根据情节给予不同程度处罚，累计处置涉网暴违规评论5. 31 万条，下架违规视频4. 26 万个。

对于违规情节严重、造成恶劣社会影响的用户，平台将视情节严重程度和违规次数，给予禁言或无限期封禁的处罚，涉嫌违法犯罪行为平台将保留线索移交至有关部门处置。 2022 年1- 3 月，平台累计封禁或禁言涉网暴违规帐号 5988 个。

五是强化警示曝光和正向引导，更聚焦于网暴的体系化治理，常态化曝光网暴典型案例及处置情况，及时公布典型案例处置情况，推动权威机构和专业人士友善评论、理性发声。

2022 年第一季度，抖音平台对涉冬奥运动员网暴事件、东航航班失事亲属被质疑、被拐男孩符某某母亲被言论骚扰等多起网暴事件进行集中整治。同时，我们也呼吁广大用户理性客观地讨论和表达观点，不对他人进行恶意攻击，不发布可能涉及曝光他人隐私的不当内容。

微博

为认真落实中央网信办“清朗·网络暴力专项治理行动”工作要求，微博将继续履行平台主体责任，持续开展不友善言论治理，不断加大对言论攻击及网络暴力等行为的排查处置力度，主要工作方向如下：

一、进一步完善网暴识别机制

站方通过建立健全网暴信息样本库、关键词拦截策略、行为识别模型等方式，明确网暴信息标准，及时识别和过滤相关不良内容，坚持从长效治理和精准治理上下功夫。

二、持续优化网暴预警及保护机制

站方陆续上线友善发言提醒、“一键防护”功能，以及即将上线的“未关注人私信防护”等功能，特别是针对未关注人发送的私信，用户需要确认接收并查看才能阅读私信的具体内容。通过相关功能机制优化，及时预警网络暴力苗头性、倾向性问题，有效降低用户遭受言论攻击甚至网暴的隐患风险。

三、加大言论攻击等行为的引导治理

站方通过人工巡查和技术识别等方式加大对言论攻击等行为的排查力度，同时依据《微博社区公约》等相关规定，对违规内容及用户及时快速处置，并强化警示曝光和正向引导，公布典型案例处置情况，切实推动用户友善评论、理性发声。

站方再次重申，互联网不是法外之地，用户发言需要严格遵守法律法规，尊重社会公德和伦理道德，站方反对任何形式的言论攻击甚至网暴行为。同时也呼吁社会各界一道，联合出击、协同发力，共同抵制网络暴力行为，共促网络正能量更加充沛，网络文明蔚然成风。

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