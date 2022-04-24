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淘宝直播新增主播合规安全码实施规则 安全分低于50为红码

2022-04-24 11:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:近日，淘宝平台发布通知称，为了更好地促进主播合规经营，打造健康优质的直播经营环境，淘宝网拟调整《淘宝直播管理规则》及《关于主播缴存/扣除风险保证金的实施细则》，并新增《主播合规安全码实施规则（试行）》。此次规则变更将于 2022 年 4 月 29 日正式生效。

据了解，此次规则主要变更点为：

一、新增《主播合规安全码实施规则（试行）》，明确合规安全码概述、评分机制、应用场景、产品展示等相关内容。

据悉，合规安全码是反映主播在淘宝直播认真守规经营的意愿与能力的指标信息，平台会基于主播历史直播行为计算统计主播的合规安全分，并根据主播得分情况赋予不同颜色的安全码。

主播合规安全分满分 100 分，最低分 0 分，不同分值对应的合规安全码颜色如下：

安全码颜色

绿码

黄码

红码

灰码（新主播未激活状态）

合规安全分

80＜S≤100

50＜S≤80

0＜S≤50

0

合规安全分扣分项如下：

image.png

合规安全分加分项

加分项

类型

分值

加分上限

持续合规

近 60 天内开播场次>= 20 场，且开播场次中开播时长>= 60 分钟，且持续无违规

+ 5 分

每个统计周期只加一次

主播认证

完成淘宝直播主播认证考核

+ 5 分

只加一次

人员报备

完成直播间出境人员实人报备

+ 2 分

每个统计周期只加一次

二、《淘宝直播管理规则》第十二条“处置措施类型”、第十四条【违规行为处置】和附录一中：与缴纳/扣除风险保证金相关的规则内容变更为罚扣违约金；

三、《关于主播缴存/扣除风险保证金的实施细则》中保证金相关的规则变更为罚扣违约金，并增加罚扣违约金的相关说明。

关于本次规则调整具体可点击这里查看

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