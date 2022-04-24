淘宝直播新增主播合规安全码实施规则 安全分低于50为红码

当带货主播在淘宝学会带货的十八般武艺却仍然出头无望之后，她们自然会把目光投向了抖音那个更大的流量池，这是淘宝直播面临的一项危机...在淘宝，只要李佳琦开播，那基本就锁定了当天的日冠；而在抖音，虽然罗永浩可以凭借超长的直播时长拿下月冠，但单场直播的销售额并没比排在他后面的主播高，抖音直播带货的日冠几乎天天在变...过去，淘宝的算法没有“实时特征”，大主播的粉丝优势就相当明显，但实时流量分配的加强让淘宝直播更加“抖音化”，也更向中小主播倾斜......