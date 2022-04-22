B站上线特色广告产品“沉浸视频流推广”

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:近期，B站上线了特色广告产品——“bilibili沉浸视频流推广”。据官方介绍，这是一种样式高度原生的视频广告形态，出现于用户从首页推荐进入视频流，上下滑动观看的场景中。以更沉浸、更原生的形态，对广告内容进行展示，从而提升整体表现。

在产品形态方面，「沉浸视频流推广」最显著的特点就是高度原生沉浸。覆盖用户上下滑动观看视频的场景，没有其他内容分散用户注意力，可以做到视觉独占的沉浸感。

比如高洁丝品牌在三八妇女节期间，对品牌视频内容进行投放。沉浸视频流场景下，原生自然的广告呈现，有效锁定用户注意力，曝光成本大大降低，播放率提升了87.5%。

区别于其他的广告形态，用户在观看「沉浸视频流推广」内容的过程中，可以进行发送弹幕、点赞、评论等即时交互行为。

这种即时反馈的形式，能让用户自然流畅地与品牌内容互动，拉近广告与观众的距离。从而有效刺激用户的参与感，提高广告的播放率与转化率。

目前，野兽派、高洁丝、usmile、梦幻西游等多个合作伙伴已经率先进行了投放，并取得亮眼的效果。

未来，这一全新的B站广告产品将助力更多品牌在新品推广、品牌大事件、电商节点促销、app下载、线索收集等多种场景达成传播目标，收获商业创新红利。

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