研究显示3月份美国iPhone销量中iPhone13系列占比达71%

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:根据消费者研究情报合作伙伴 (CIRP) 分享的 3 月季度美国iPhone销售数据，iPhone13系列占iPhone总销量的71%。

在所有‌iPhone 13‌机型中，‌iPhone 13‌ mini 的销量份额最小，仅占本季度‌iPhone‌总销量的3%。相比之下，其他 ‌iPhone 13‌机型更受欢迎，并且在美国销量中的份额是数年来最大的。

所有四款 ‌iPhone 13‌机型合计占 ‌iPhone‌ 销售额的 71%，标准6.1英寸 ‌iPhone 13‌占销售额的38%。iPhone 13 Pro和 Pro Max 不像 ‌iPhone 13‌ 那样受欢迎，但比‌iPhone 13‌ mini 卖得好得多。

去年同期，iPhone12 机型占 iPhone 总销量的 61%，因此 iPhone 13机型表现更好。‌iPhone 13‌在3月的所有‌iPhone‌ 型号中的销量也最为强劲，击败了曾经的苹果旗舰iPhone11和‌iPhone12‌。

根据 CIRP 的说法，除了iPhone13 mini 以外的 iPhone 13 机型销量强劲，因为买家更换手机的频率更高。

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