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欧盟即将通过法律 在所有智能手机中使用USB-C接口

2022-04-21 15:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:欧盟官员投票支持一项计划已久的提案，要求苹果和所有科技公司采用USB-C作为通用充电器，并增加对无线充电标准的新要求。今日，欧盟内部市场和消费者保护委员会的 MEP（欧洲议会成员）以 43 票对 2 票赞成支持这些提案，并进行了重大改进。

华为Mate40，华为手机 (2)

根据欧盟新闻稿，新修订的提案包括呼吁到 2026 年实现无线充电技术的互操作性。

欧盟的亚历克斯·阿吉乌斯·萨利巴 (Alex Agius Saliba) 表示：“欧洲每年有 50 亿个便携式设备充电器出货，产生 11000 至 13000 吨电子垃圾，一个用于手机和其他中小型电子设备的充电器将使所有人受益。” “统一充电接口将有助于保护环境，进一步帮助旧电子产品的再利用，节省资金，并为企业和消费者减少不必要的成本和不便。”

更重要的是，欧盟现在希望通用充电器和无线充电要求适用于更多设备，包括笔记本电脑和其他电子产品。

苹果公司此前一直反对该计划。苹果在 2020 年表示：“我们认为，强制所有智能手机使用一致的接口会扼杀而不是鼓励创新，并将损害欧洲的消费者和整个经济。 ”“我们希望委员会将继续寻求不限制行业创新能力的解决方案，并为客户带来令人兴奋的新技术。”

新的投票批准了对现有提案的这些修订，整个方案现在必须在 2022 年 5 月在欧洲议会进行全体投票。此后，内部市场和消费者保护委员会表示将准备好与欧盟开始谈判政府对立法的最终形式。

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