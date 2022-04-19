Gurman：苹果仍在开发整合Apple TV和FaceTime的新款HomePod mini

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日消息:据MacRumors报道，彭博社记者Mark Gurman称，苹果仍在开发一款新的HomePod产品，该产品结合了扬声器、Apple TV功能和FaceTime摄像头。

图片来自 Apple

在他最新的Power On通讯的问答部分，Gurman说他「绝对」认为新的HomePod即将面世，它将可能成为苹果在家庭方面的「中心」。

Q:你认为新的HomePod或家庭设备还会出现吗? A:我绝对认为新的HomePod会出现——具体来说，是一个结合了HomePod、Apple TV和FaceTime摄像头的设备。我不认为大型独立的HomePod仍在开发中，但也许一个新的HomePod mini会出现。无论如何，组合产品可能会成为苹果家居生态的中心。

Gurman去年首次提出，苹果正在研发一款结合了Apple TV和HomePod的产品，该产品有一个摄像头，可以通过连接的电视机进行视频通话。2021年4月，Gurman说该设备的其他功能将包括标准的Apple TV功能，如观看视频和游戏，加上智能音箱的用途，如播放音乐和使用苹果的Siri数字助理。

在最初报道时，据说该产品还处于早期阶段，苹果可以选择不推出该产品或改变关键功能。然而，根据Gurman对情况的最新解读，苹果的原定计划仍在进行落实。

苹果在2021年3月停产了最初代的高端HomePod，这让许多人怀疑该公司是否正在开发一个后续产品。HomePod mini是2020年推出的小型版HomePod，由于其价格较低，所以更受欢迎，所以如果苹果最终像Gurman建议的那样，在下一步推出另一个具有新功能的HomePod mini版本，也不会令人惊讶。但结合了HomePod、Apple TV和FaceTime摄像头的设备会是什么样子，目前仍然不清楚。

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