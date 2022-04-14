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抖音增加安心购考核标准 调整直播间开关路径

2022-04-14 14:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:今天，抖音发布《“安心购”服务规范》（修订）意见征集通知。修订后的规范增加了安心购考核标准：店铺经营和店铺违规的考核标准；同时还增加了安心购被动退出的考核标准，并调整了安心购专场直播间的开通/关闭路径。

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变更后，店铺经营的考核标准如下：

小店体验分：近 1 天内，店铺的小店体验分大于同行业（垂类）均值排名的前90%

店铺保证金：近 7 天内，店铺保证金余额大于店铺应缴保证金的30%

商家履约：近 14 天内，符合坏损包退/过敏包退保障范围的售后单，产生的纠纷单量< 10 单，且纠纷商责率在同行业二级类目水平下排名的前90%

店铺违规的考核标准

出售假冒品牌商品：近 30 天内，店铺无出售假冒品牌商品违规记录

出售材质不合规商品：近 30 天内，店铺无出售材质不合规商品违规记录

发布混淆信息：近 30 天内，店铺无发布混淆信息违规记录

除上述标准外，在商家经营期间，平台还将从店铺的成交数据、违规记录、店铺间的关联关系、以及消费者反馈等多维度综合评估店铺的违规风险。且平台有权根据商家违规的严重程度关闭安心购服务。

商家在开启直播前，开启安心购直播专场后，开启后该直播间所有商品均需为带有“安心购”标识的商品，非安心购商品无法添加至该直播间内。

此外，开启安心购直播专场后，若在直播过程中，店铺出现违规考核不达标或者经平台综合评估店铺存在较高违规风险的，平将取消直播间所有的安心购服务标识。

当店铺开通安心购服务后，商家在开启直播时，系统将默认开启安心购专场直播间，如需变更直播间类型，商家可手动调整，操作路径路径如下：

电脑端百应后台：进入巨量百应后台-直播管理-直播安心购专场进行调整

移动APP端：直播中心-管理-安心购专场-开启

商家可在开播前手动关闭“安心购专场”直播，关闭后下次再次开启直播时如需调整为“安心购专场”直播，需要手动开通，操作路径如下：

电脑端百应后台：进入巨量百应后台-直播管理-直播安心购专场进行调整

移动APP端：直播中心-管理-安心购专场-关闭

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