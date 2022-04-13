哈利波特魔法觉醒4月13日更新维护公告 4.13雪花奇遇活动开启

哈利波特魔法觉醒在4月13日开启了更新维护，本次的更新内容还是比较多的，很多玩家还不清楚更新了什么内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的巫师: 为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于4月13日（周三）早上7:00-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。 维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解。感谢各位巫师的支持!

重要更新

“妙趣庆典”绽放舞会开幕

活动时间:2022年4月16日5:00-2022年4月27日5:00

音乐响起，绽放舞会即将开幕。各位巫师踏着悦耳的曲调，在蛋糕的甜蜜中翩翩起舞!

开幕当天（4月16日5:00-4月17日5:00），巫师可以在舞会中免费体验全部时装(不包含“雪鸟香颂”);4月16日21:00-23:30，舞会更将全程开放。

活动期间，每场舞会的时长亦会延长至30分钟。尽情感受舞蹈的乐趣吧!

人人都爱的乳脂蛋糕

在“乳脂蛋糕烘焙期”，多亏了巫师们的帮助，韦格比终于制成了蛋糕，并在绽放舞会上赢得了大家的赞赏。

绽放舞会开幕期间，每场舞会中，巫师都可食用1次乳脂蛋糕，回复1点体力。

注:需完成“看望韦格比”“蛋糕大功告成!”任务才可触发。

隐秘芳香主题舞会

馥郁的香气，悦耳的乐声，让彼此交叠的指尖越发炙热。

场景焕新，新增舞曲《爵士:焦糖色心情》。活动期间，每日前3次共舞，还有奶油雏菊掉落加成!

挑战伙伴

活动期间可挑战4名伙伴，检测你的舞蹈实力!成功挑战4名伙伴后可赢得更多惊喜奖励。

自由舞步

社区开启“自由舞步”新板块。巫师可上传自定义的舞会作品，让更多巫师跟随你的舞点起舞吧!

图书馆上新活动

活动时间:2022年4月13日维护后 -2022年4月20日5:00

1）图书馆新增:传说咒语卡“火盾护身”。

活动期间概率限时提升，获得传说魔咒时，“火盾护身”的出现概率为20%。

2）活动期间，在图书馆累计阅读60次，即可领取传说咒语卡“火盾护身”，奖励可在图书馆界面领取（奖励仅可领取1次)。

“复方汤剂”正式上线

全新魔药“复方汤剂”上线，巫师们可以使用“复方汤剂”变身为好友的样子了!

收藏室等级达到4级后，“复方汤剂”配方将通过邮件发送，敬请查收。

同时，调配“复方汤剂”所需的全新魔药材料“草蛉虫”将在活动商店和禁林中出现。

“雪花奇遇”活动开启

活动时间:2022年4月13日维护后

海格在霍格莫德村的一隅发现了“魔力雪花”，据说能用来堆出独特的雪人。快前往霍格莫德村，向海格询问“魔力雪花”相关消息，堆出可爱雪人吧!

摩金夫人长袍专卖店更新

摩金夫人长袍专卖店全新升级，每日5:00，摩金夫人将随机挑选数件长袍店时装上架，每天为你带来新感觉!

热销中的“当季热销”界面焕新，将有模特试穿两件当日时装，可供环视欣赏服装效果!

“禁林觅宝”活动开启

活动时间:2022年4月13日维护后 -2022年4月27日7:00

活动期间，在禁林蓝色线索的挑战中有概率遇见携带宝藏的地精，攻击地精会掉落大量金币，而可爱的嗅嗅会替巫师拾取所有掉落的金币。各位巫师准备好在禁林中“邂逅”宝藏地精了吗?

“《哈利波特:魔法觉醒》设计大奖赛”投票开启

投票时间:2022年4月13日维护后 -2022年4月20日5:00

经过精心的筹备，“《哈利波特:魔法觉醒》设计大奖赛”终于进入投票期!

活动期间，开启学院宝箱即可领取“灵感飞来券”*1（每日最多领取4张）。同时，每日首次通过微信小程序分享作品，也可获得“灵感飞来券”*1。

巫师每投出1张“灵感飞来券”，或每日首次分享心仪作品，均可累积1点奖励进度。累积5点后，即可领取“哐铛铛钱袋”*1，快来为喜爱的作品投票吧!

魔法相机滤镜更新

魔法相机新增滤镜:风琴暖意，快和你的小伙伴们一起记录下春天的城堡吧!

女巫夺宝夜

活动时间:2022年4月16日-2022年4月17日，每日18:00-23:00;

活动期间，特邀主播嘉宾将带领大家环游霍格沃茨城堡，领略魔法魅力。点击[主界面→赛事→女巫夺宝夜→观看直播]，即可体验精彩直播!

平衡性调整

魔咒调整

火盾护身

[调整]:修复了火墙伤害次数描述错误的问题，由9次修正为10次，实际效果不变。同时，略微提高了每道火墙的伤害，降低了多人充能速度加成。

[设计师观点]:在单人状态下，由于火墙保护效果不强，巫师仍然容易受到较多的伤害;相反，在多人状态下，火龙诞生速度较快，能给予对手强大的压力。因此，我们略微提高了每道火墙的伤害，并调整了多人充能速度加成。

火焰熊熊

[调整]:“火焰熊熊”的伤害内圆范围由15调整至12，伤害提升上限由100%调整至70%。

[设计师观点]:目前对局中，由于“火焰熊熊”伤害频率高，较难反制，因此我们略微降低了火焰熊熊的伤害内圆范围及伤害提升上限。

体验优化

1.优化了“梦幻乳脂蛋糕的诞生”的活动体验。优化了作品保存位置的提示;优化了绘画体验，使画板不再被遮挡;新增自动保存功能，若巫师未能成功保存作品，则下次进入画板时，会恢复到上次绘画的状态。

2.优化了图书馆概率公示界面的布局。

3.优化了装饰蛋糕的体验。现在，巫师可以更方便地旋转材料，自由装点作品;另外，被选中的材料将增加描边特效，使其更易辨认。

4.优化了巫师在购买礼包时的体验。

5.优化了社区活动流程。当活动进入投票期或评审期时，其社区页面会随机显示入围作品，方便巫师们欣赏到不同的作品。

6.优化了社区的界面布局。现在，巫师们可以在一页中看到更多内容了。

7.优化了社区的浏览体验，新增“同人”、“视频”标签。

8.优化了社区的发布体验。现在，巫师可以在一条帖子下同时发布图片、视频、魔咒、战斗回放等多个内容了。

9.优化了社交界面的布局，移除了左下角“前往社区”入口。现在巫师可从主界面聊天频道旁的“纸飞机”进入社区。

10.优化了学院烟花的领取体验。更新后，学院烟花不再通过邮件的方式发送。巫师们可在学院活动界面领取。当巫师们在一周内都未领取烟花时，官方管理员将会通过邮件进行补发。

11.优化了学院活动的体验。新增常驻排行榜，巫师们可随时查看本周已进行活动中各学院的排名了。

12.优化了“雪球大战”的体验。现在，在“绽放舞会开幕中”页面的“日常”和“导览”标签下，点击“雪球大战”，即可跳转至组队界面。

问题修正

1.修复了召唤物位置过高时，生命值无法显示的问题。

2.修复了装饰蛋糕时，蛋糕的第三层偶尔被遮挡的问题。

3.修复了“绽放舞会”开幕期间，完成“蛋糕大功告成!”任务后，未能解锁日记本的问题。

4.修复了部分情况下，进入“驺吾来袭”战斗时出现的加载卡顿问题。

5.修复了部分情况下，“寻找嗅嗅”活动界面出现黑屏的问题。

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