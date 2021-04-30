苹果 iPhone 14 系列或将支持卫星网络连接

据彭博消息，卫星连接功能最早可能在今年的 iPhone 14 系列中推出。卫星连接将使 iPhone 能够通过卫星网络向紧急联系人发送短信息，而无需通过运营商。
苹果的卫星功能可「通过联系人发送紧急信息」，让用户在没有手机信号的情况下，通过卫星网络向紧急服务和联系人发送简短的文本信息。新功能将在「信息」App中以灰色气泡的形式出现。
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据彭博社报道，苹果计划在未来将卫星连接引入iPhone14和下一代的Apple Watch，这将允许用户使用iPhone或智能手表发送紧急短信和 SOS 响应功能...该功能最终并未在 iPhone13系列中实现，但彭博社今天该功能最早可能会在今年随iPhone14推出...当没有可用的蜂窝信号时，用户可以通过卫星网络向紧急服务和联系人发送短文本消息...
今天一早，#iPhone 14或将支持卫星网络连接#的话题冲上热搜，引发了网友的热议...此话题起源是有海外媒体苹果计划在未来在Apple Watch中引入连接卫星功能，用户可以直接通过手表发送紧急短信和SOS响应功能...消息称，该功能最早可能会在今年的iPhone 14中应用，随后才会应用到Apple Watch上...甚至在没有4G/5G信号覆盖的地方，也可以借助卫星服务保持在线...
消息称，苹果最早可能在iPhone14 系列上率先搭载卫星连接功能，卫星连接将使 iPhone 能够通过卫星网络向紧急联系人发送短信息，而无需通过运营商...苹果的卫星连接功能分为两个部分，一是“通过联系人发送紧急消息”，当没有蜂窝网络信号时，用户可以通过卫星网络向紧急服务和联系人发送短信...
iPhone 14 可能无缘潜望式变焦镜头...而传说中的 2022 款入门 iPhone 智能机，据说会被称作 iPhone 14 / 14 Max...iPhone 14 机型将保持后置双摄，而 iPhone 14 Pro / Pro Max 将拥有包括长焦镜头在内的后置三摄，且其变焦能力至少会不逊于 iPhone 13 Pro...此外分析师注意到高端 Pro 机型将迎来 48MP 广角相机升级，且苹果有望于明年的 iPhone 15 Pro 产品线上引入支持 5X 光变的潜望式镜头......
根据分析师 Jeff Pu 的报告，iPhone14已经正式进入工程验证阶段，这意味着 iPhone14的主要功能已经确定，不会增加新功能了...预计 iPhone14Pro 和 iPhone14Pro Max 将搭载 A16芯片，A16芯片的尺寸比 A15更大，而且会使用台积电4nm 工艺...
供应链消息指出，长江存储受限于产能规模有限，初期供应比重仍低，估计将从5月开始铺货，或将加入iPhone14系列供应行列...DigiTimes 指出，从近期的产业信息来看，苹果最快将从5月起启动小量拉货128层3D NAND Flash，这不仅意味着长江存储的良率改善超乎预期，也意味着长江存储为苹果在内部设置了专门团队，从产线调整到良率调校逐一完成，加速完成2022年上半量产出货的目标...
预计苹果将于今年 9 月份召开发布会，推出iPhone14 系列手机等新品，但是目前从供应链等方面传出的消息已经基本将新品的信息完全曝光，尤其是iPhone 14...根据分析师 Jeff Pu 的报告，iPhone14 已经正式进入工程验证阶段，这意味着 iPhone14 的主要功能已经确定，不会增加新功能了...
上个月苹果推出新服务项目，Apple Store 零售店和授权维修中心可以更换 TrueDepth 相机系统，维修面容 ID 时不再需要更换整机...现在根据苹果内部备忘录，这个项目已经支持 iPhone X，更换面容 ID 维修，不需要更换整机...
知名分析师郭明錤表示，苹果的下一代高端手机iPhone 14 Pro和Pro Max，可能会拥有更厚更凸的摄像头模组...他表示，与iPhone 13 Pro的主摄单元相比，新一代 4800 万模块的对角线长度将增加约25%至35%，而其7P镜头的高度（厚度）将增加5%至10%...
最明显的就是产品线上的变化，延续了两代的mini机型将被取消，iPhone 14的两款入门机型将分别是6.1和6.7英寸机型，新增了大屏幕的iPhone 14 Max，作为低价的大屏版本，这两款新机都将维持小刘海方案...另外需要注意的是，除了外观设计上完全没有任何变化，近期还有很多消息表明iPhone 14系列很大概率会维持当前的A15芯片，新一代的A16芯片将会是iPhone 14 Pro系列的专属配置......
自去年游戏正式公布以来，《暗黑破坏神2》重制版的赛季天梯模式就一直备受期待，而在经历了3月份的跳票后，玩家对这一模式的期待升上了新的高峰....
4月15日，《王者荣耀》官方宣布：王者敦煌皮肤全球上线...是王者臻品全球复刻系列”首款皮肤，现已在海外上线...《Arena of Valor》英雄Lauriel将..
在被Apple Watch自动召唤到一位老人摔倒现场后，一名警察在Reddit讨论Apple Watch上的摔倒检测是如何被紧急服务响应的。苹果公司在Apple Watch Se..
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4月15日消息，今日国家广播电视总局网络视听节目管理司与中共中央宣传部出版局发布了“关于加强网络视听节目平台游戏直播管理的通知”的公告。 公..
国内油价七连涨后（2022年6次上调＋2021年底1次上调），国家发改委宣布，4月15日24时开启新一轮成品油调价窗口，其中国内汽油每吨均下调545元、柴..
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