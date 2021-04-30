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苹果 iPhone 14 系列或将支持卫星网络连接

2022-04-13 17:06 · 稿源：站长之家

据彭博消息，卫星连接功能最早可能在今年的 iPhone 14 系列中推出。卫星连接将使 iPhone 能够通过卫星网络向紧急联系人发送短信息，而无需通过运营商。

苹果的卫星功能可「通过联系人发送紧急信息」，让用户在没有手机信号的情况下，通过卫星网络向紧急服务和联系人发送简短的文本信息。新功能将在「信息」App中以灰色气泡的形式出现。

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