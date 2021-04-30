苹果 iPhone 14 系列或将支持卫星网络连接

最明显的就是产品线上的变化，延续了两代的mini机型将被取消，iPhone 14的两款入门机型将分别是6.1和6.7英寸机型，新增了大屏幕的iPhone 14 Max，作为低价的大屏版本，这两款新机都将维持小刘海方案...另外需要注意的是，除了外观设计上完全没有任何变化，近期还有很多消息表明iPhone 14系列很大概率会维持当前的A15芯片，新一代的A16芯片将会是iPhone 14 Pro系列的专属配置......