电子烟强制国家标准获批

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息:近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准《电子烟》强制性国家标准，据悉，该标准将自 2022 年 10 月 1 日起实施，标准编号为GB 41700-2022。

据了解，上述标准提出，电子烟雾化器不应对术成年人产生诱导性，不应使产品特征风味呈现除烟草外的其他风味。

跌落强度方面，电子烟跌落后不应起火、爆炸。

此外，标准还提出，电子烟烟具和烟弹应具有防止人为填充的封闭结构。使用电子烟烟液的电子烟烟具和烟弹应具有良好的密封性，不应出现漏液。电子烟烟具应具有防儿童启动功能和防止意外启动的保护功能。

受上述消息影响，雾芯科技美股盘前一度涨超30% 。截至收盘，雾芯科技股价上涨1.6%。

今年 3 月，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》称，禁止向未成年人出售电子烟产品。电子烟经营者应当在显著位置设置不向未成年人销售电子烟的标志；对难以判明是否是未成年人的，应当要求其出示身份证件。普通中小学、特殊教育学校、中等职业学校、专门学校、幼儿园周边不得设置电子烟产品销售网点。

同时，任何个人、法人或者其他组织不得通过本办法规定的电子烟交易管理平台以外的信息网络销售电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱等。

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