郭明錤：苹果正在测试9英寸的可折叠设备 最快2025年前推出

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日消息:据MacRumors报道，分析师郭明錤表示，苹果正在测试一款9英寸可折叠显示屏的设备，但该公司传闻已久的可折叠iPhone不太可能在2025年之前推出。

郭明錤在Twitter上表示，苹果正在积极测试一款配备9英寸可折叠OLED显示屏的设备，其PPI介于iPhone和iPad之间。据称，该设备被用来评估和验证苹果可折叠的关键技术，可能不会出现任何最终零售产品的规格信息。郭明錤认为，苹果的可折叠产品的开发最初集中在中型设备上，然后是具有更大显示屏的设备，最后才扩展到像iPhone这样的小型设备。

郭明錤还修改了他去年的预测，称苹果最快将于2024年推出可折叠iPhone，他解释说，现在很明显，这一预测最早需要修改为2025年。他还说，苹果的第一款可折叠设备可能是iPhone和iPad的混合体，或者直接是可折叠的iPad。

郭明錤的推文是对《The Elec》报道的回应，该报道称苹果正在与LG合作，为未来的苹果平板电脑和笔记本电脑开发一种可折叠的OLED显示面板，并配备超薄的盖板玻璃。今年2月，显示器分析师Ross Young报告了关于苹果正在开发大型可折叠设备的传言，他解释说，该公司正在探索全屏可折叠笔记本，显示器尺寸约为20英寸。