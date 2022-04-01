文旅部等五部门拟规定剧本杀不得在除节假日外向未成年人提供

站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:今日，文旅部等部门起草了《关于规范剧本娱乐经营活动的通知（征求意见稿）》，规范“剧本杀”“密室逃脱”等剧本娱乐经营活动，意见反馈截止到2022年4月11日。

征求意见稿表示，近年来，以“剧本杀”“密室逃脱”为代表的现场组织消费者扮演角色完成任务的剧本娱乐经营活动快速发展，在满足人民群众多样化精神文化生活需求、促进文化消费的同时，也出现了一些不良内容及安全隐患。

对此，征求意见稿拟规定，剧本娱乐经营单位应当自经营之日起三十个自然日内将经营场所地址以及场所使用的剧本脚本名称、作者、简介、适龄范围等信息，通过全国文化市场技术监管与服务平台报经营场所所在地县级文化和旅游行政部门备案。剧本娱乐经营单位应当坚持正确导向，建立内容自审制度，确保内容合法。剧本娱乐经营单位使用的剧本脚本应当设置适龄提示，标明适龄范围;

此外，剧本娱乐经营单位使用的剧本脚本应当设置适龄提示，标明适龄范围;设置的场景不适宜未成年人的，应当在显著位置予以提示，并不得允许未成年人进入。除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外，剧本娱乐经营活动不得向未成年人提供。不得在居民楼、建筑物地下一层以下等地从事剧本娱乐经营活动。