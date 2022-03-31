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唯品会盘前涨超6% 此前宣布10亿美元股票回购计划

2022-03-31 17:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息:截至发稿，唯品会盘前涨超6%。

唯品会 (3)

今日早些时候，唯品会宣布 10 亿美元股票回购计划。

唯品会表示，公司董事会已经批准了一项新的股票回购计划。按照这一计划，唯品会可能将在未来 24 个月内回购至多 10 亿美元的美国存托股票或A类普通股。

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