唯品会盘前涨超6% 此前宣布10亿美元股票回购计划

3月9日晚间消息，BOSS直聘对外宣布，公司董事会已经批准了一项股票回购计划。根据该计划，BOSS直聘将在未来12个月内最多回购1.5亿美元的股票。此前财报数据显示，该公司现金流充裕。公司前三季度非通用会计准则口径下经调整后盈利为5.04亿元，自由现金流9.43亿元。据高盛与摩根士丹利预计，BOSS直聘2021年全年营收将在42亿元左右。BOSS直聘创始人、董事长兼CEO赵鹏表示，“我们商业模式的有效性继续得到验证，过往已公开的业绩体现了公司稳健的盈利能力与强劲的自由现金流。股票回购计划基于我们对业务的信心，有利于我们为?