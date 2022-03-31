唯品会宣布新的股票回购计划 至多回购10亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息:唯品会今天宣布，公司董事会已经批准了一项新的股票回购计划。按照这一计划，唯品会可能将在未来 24 个月内回购至多 10 亿美元的美国存托股票或A类普通股。
唯品会称，公司计划根据修订后的《 1934 年证券交易法》和公司内幕交易政策的适用规则和要求，采纳并实施这一股票回购计划。
截至发稿时间，唯品会股价为9. 21 美元/股，总市值62. 53 亿美元。
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今日早些时候，唯品会宣布 10 亿美元股票回购计划...按照这一计划，唯品会可能将在未来 24 个月内回购至多 10 亿美元的美国存托股票或A类普通股...
3月9日晚间消息，BOSS直聘对外宣布，公司董事会已经批准了一项股票回购计划。根据该计划，BOSS直聘将在未来12个月内最多回购1.5亿美元的股票。此前财报数据显示，该公司现金流充裕。公司前三季度非通用会计准则口径下经调整后盈利为5.04亿元，自由现金流9.43亿元。据高盛与摩根士丹利预计，BOSS直聘2021年全年营收将在42亿元左右。BOSS直聘创始人、董事长兼CEO赵鹏表示，“我们商业模式的有效性继续得到验证，过往已公开的业绩体现了公司稳健的盈利能力与强劲的自由现金流。股票回购计划基于我们对业务的信心，有利于我们为?
按照计划，本次回购股份上限为74. 07 万股，总金额在 1000 万元至 2000 万元之间，回购价格上限为 27 元/股，回购资金来源为IPO超募资金，回购期限为 6 个月......
阿里巴巴的250亿美元股票回购计划，可能促使握有巨额现金的中国互联网巨头“跟风”，给投资者一个买进互联网板块的理由...”彭博社的数据显示，恒生指数成分股1月份回购了价值25亿元港币的公司股票，回购金额最高的是小米...虽然阿里巴巴的股票回购计划在中概股中规模是最大的，但与苹果、Meta和微软等相比仍然是小巫见大巫...
亚马逊董事会已批准于6月6日启动20比1的股票拆分，这是该公司 23 年来首次采取此类举措...除了股票分割，亚马逊董事会还批准了一项 100 亿美元的回购计划...在亚马逊和谷歌的股票拆分之前，苹果公司也在2020年进行过 4 比 1股票拆分...
在阿里回购250亿美金创下中概股回购纪录之后，腾讯与小米跟上，3月25日晚间，腾讯发布公告称，公司3月25日以每股352.8港元至365港元的价格回购83.8万股，耗资约3亿港元...而小米则在3月24日耗资近5000万港币回购340.94万股后，3月25日，小米集团再次耗资约4986.7万港元回购346万股...谷歌在21年也计划增加500亿美元回购股票，谷歌在21年计划增加600亿美元回购股票...当股票过低，现金流过高，投资收益率下降时，回购股票是一种比投资更好的资本增值手段......
凤凰网科技讯 北京时间3月10日消息，亚马逊公司周三宣布，董事会已经批准了一项1:20拆股计划，并宣布回购至多100亿美元普通股。受此消息提振，亚马逊股价在盘后大涨10%。亚马逊称，截至2022年5月27日股市收盘登记在册的股东，所持有的每股亚马逊股票将获得另外19股股票，分拆后的股票交易预计将在2022年6月6日开始。这一拆股和相应的授权股票增加计划需在2022年股东年会上获得股东批准，该大会目前定于2022年5月25日举行。亚马逊同时宣布，董事会还批准公司至多回购100亿美元的公司普通股。这一回购计划将取代亚马逊在2016年宣布的50亿美?
圆通1至2月实现营收约76.24亿元今日，圆通速递公布数据称，经公司初步核算，2022 年 1 至 2 月，公司实现快递业务完成量 22.97 亿票，同比增长 27.81%；实现营业收入约 76.24 亿元，同比增长 39.28%；实现 归属于上市公司股东的净利润约 5.45 亿元，同比增长 186.36%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 5.16 亿元，同比增长 207.45%。圆通速递表示，上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资者参考， 敬请投资者理性投资，注意风险。BOSS直聘宣布1.5亿美元股票回购计划昨日，BOSS直聘宣布，董事会
3月22日，阿里巴巴公布股份回购计划称，将股份回购规模由150亿美元扩大至250亿美元，回购将持续至2024年3月底，此举创下中概股回购规模纪录...2020 年 12 月 28 日，阿里宣布回购计划总额由 60 亿美元增加至 100 亿美元...数据显示，截至 2022 年 3 月 18 日，阿里巴巴集团共回购 5620 万份美国存托股（相当于约4. 496 亿股普通股），总额约 92 亿美元...
阿里巴巴集团宣布继续扩大回购，将股份回购计划的规模由150亿美元扩大至250亿美元，回购将持续至2024年3月底...根据此前公布的股份回购计划，截至2022年3月18日，阿里巴巴集团共回购5620万份美国存托股（相当于约4.496亿股普通股），总额约92亿美元...此次阿里巴巴将股份回购计划扩大至250亿美元，有效期为两年至2024年3月止...
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