唯品会宣布新的股票回购计划 至多回购10亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息:唯品会今天宣布，公司董事会已经批准了一项新的股票回购计划。按照这一计划，唯品会可能将在未来 24 个月内回购至多 10 亿美元的美国存托股票或A类普通股。

唯品会称，公司计划根据修订后的《 1934 年证券交易法》和公司内幕交易政策的适用规则和要求，采纳并实施这一股票回购计划。

截至发稿时间，唯品会股价为9. 21 美元/股，总市值62. 53 亿美元。