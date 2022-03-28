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天猫拟新增《天猫显示器产品品质抽检检验要求》

2022-03-28 16:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:今日，天猫平台宣布，为营造安全安心的消费者网购环境，提升消费者购买信心和满意度，天猫拟新增《天猫显示器产品品质抽检检验要求》。

本规则于 2022 年 03 月 28 日公示，将于 2022 年 04 月 04 日生效。

品质抽检检验项目包括CCC范围内的计算机显示器产品检验要求和非CCC范围内的显示器产品检验要求。

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