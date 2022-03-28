站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:今日，天猫平台宣布，为营造安全安心的消费者网购环境，提升消费者购买信心和满意度，天猫拟新增《天猫显示器产品品质抽检检验要求》。
本规则于 2022 年 03 月 28 日公示，将于 2022 年 04 月 04 日生效。
品质抽检检验项目包括CCC范围内的计算机显示器产品检验要求和非CCC范围内的显示器产品检验要求。
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就在苹果春季发布会进入倒计时之际，知名记者马克古尔曼爆料称，苹果将发布名为“Mac Studio”的新设备和一款运行iOS系统的显示器...古尔曼在Twitter上称，Mac Studio和新款运行iOS系统的显示器“蓄势待发”，他相信这两款设备将在北京时间周三凌晨的发布会上推出...古尔曼称苹果将发布Mac Studio...
据彭博社Mark Gurman发布博文表示，苹果可能会在美国时间3月8日春季发布会推出新款Mac Studio...还会发布搭载iOS系统的显示器Studio Display，以配合Mac Studio使用...Studio Display为27英寸，边框会比Pro Display XDR稍宽一些，价格也会比Pro DIsplay XDA更便宜...彭博社Mark Gurman对于苹果产品的曝料一直有着不错的记录，就等今晚苹果的春季发布会上一见分晓了......
苹果也发现了这一问题，准备通过软件更新的方式改善它的表现...这颗1200万像素摄像头会有这种表现令人感到有些惊讶，因为iPhone和iPad使用了同样锐利的前置摄像头，自拍照和FaceTime通话的效果都非常好...苹果承认，“系统的表现没有达到预期”，并表示将通过软件更新进行改进...
据传，苹果正在研发两款外置显示器，一款是高端Pro Display XDR的后续机型，另一款是更实惠的消费者级显示器...预计苹果将在周二的「高能传送」活动中发布一个新的重新设计的高端Mac mini，与之同时推出一个新的外部显示器似乎是合乎逻辑的...
在我们等待维修网站iFixit完成对苹果新工作室显示器的拆解时，通过一张来自苹果技术人员文件的图片，我们可以对该显示器的内部设计进行初步观察...图片显示，Studio Display在左右两侧还配备了两个内部风扇，用于冷却显示器...苹果公司称，Studio Display配备了高保真的六扬声器音响系统，其中至少有四个扬声器在显示屏的底部角落可见，这些扬声器似乎与24英寸iMac中的扬声器设计相似...
天猫平台 3 月 15 日发布关于《天猫交易时效规定》付款时效规定调整的规则公示...天猫平台还在 2 月 28 日发布关于下线天猫车秒贷服务规范的公示通知，为了提高汽车行业消费者购买体验，平台拟升级原车秒贷产品，并下线《天猫车秒贷服务规范》，下线前已经产生的车秒贷业务订单，商家仍需继续履行相应服务...
今天，天猫发布关于新增《天猫大家电“退货免运费”服务规范》的公示通知...但消费者退换时自行寄回货物，滥用“退货免运费”服务发起退货申请的，将无法享受“退货免运费“服务...
荣耀赵明：全面对标苹果 未来几年都不会进入汽车领域...荣耀CEO赵明在会后接受记者采访时表示：“价格比Magic 3要优惠一些，主要考虑苹果iPhone 13在中国市场也采用了更为激进的定价...苹果承认万元显示器摄像头表现不佳 将进行软件修复...这颗1200万像素摄像头会有这种表现令人感到有些惊讶，因为iPhone和iPad使用了同样锐利的前置摄像头，自拍照和FaceTime通话的效果都非常好...去年5月，亚马逊提出了收购米高梅的意愿，知情人士透露交易股权价值达65亿美元，包括债务在内，交易总价值85亿美元......
通过利用章鱼般的触角，一个细胞向它的目标--一个细菌推进，这个过程就像是捕食者在追踪它的猎物。这一幕可能会在一个自然节目中经常上演。然而现..
3 月 22 日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会公布了第六批成员单位，其中包括恺英网络、首都在线、盛天网络、奥雅设计等 4 家国内上市公司，世..
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