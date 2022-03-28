天猫拟新增《天猫显示器产品品质抽检检验要求》

苹果也发现了这一问题，准备通过软件更新的方式改善它的表现...这颗1200万像素摄像头会有这种表现令人感到有些惊讶，因为iPhone和iPad使用了同样锐利的前置摄像头，自拍照和FaceTime通话的效果都非常好...苹果承认，“系统的表现没有达到预期”，并表示将通过软件更新进行改进...