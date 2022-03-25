小米向泉州捐赠抗疫物资 包括N95 口罩、医用隔离衣等

站长之家(ChinaZ.com) 3月25日 消息:继 3 月 21 日向上海、深圳两地抗疫工作伸出援手后，小米公益基金会昨日晚间再度宣布向泉州市丰泽区红十字会捐赠急需的抗疫物资。
据悉，本次小米公益基金会捐赠的物资包括包括N95 口罩、医用隔离衣、医用防护服、酒精喷剂等共计100 箱，全力驰援当地抗疫一线，预计 25 日下午运抵泉州。
小米公益基金会表示，自 2021 年底至今，小米集团及小米公益基金会已陆续向西安、安阳、吉林省等多个省市地区捐赠善款及抗疫物资，总额超过 1600 万元。
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小米公益平台作为民政部指定的互联网募捐信息平台之一，与5A级公益机构爱德基金会紧急上线“携手并肩 同心抗疫”公益项目，接受爱心人士自愿捐赠，希望汇聚更多爱心，支援吉林抗疫工作...当前，吉林省疫情形势严峻，单日新增病例已超三千例，吉林省医疗防疫物资只能满足两到三天需要，正在全力以赴争取各方支持...
作为发源于泉州的国民男装高端品牌，七匹狼率先行动，在泉州疫情突发之际第一时间捐赠 500 万元现金及物资，并协同各方力量，争分夺秒，全力以赴支援一线，为战“疫”提供坚实保障...为切实筑牢疫情防控安全屏障，共同打赢疫情防控阻击战，七匹狼积极履行社会责任担当， 3 月 20 日下午，七匹狼集团党委书记、董事副总裁吴兴群先生率领集团内党员义工及巾帼志愿者快速动员，组织力量支援泉州抗疫一线，将第一批捐赠的抗疫物资顺利装车并送达泉州市红十字协会......
3 月 16 日，以岭药业第一时间向吉林省红十字会捐赠价值 206 万元防疫物资，包括连花清瘟胶囊、连花清咳片等药品，及连花免洗抑菌洗手液等连花呼吸健康系列防护用品，定向支援吉林省疫情防控...以岭药业第一时间捐赠了价值 206 万的连花系列抗疫物资...作为中医药治疗新冠肺炎筛选出的有效药物，连花清瘟先后列入国家卫健委和国家中医药管理局联合发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》（试行第四至九版）及 20 余个省市的新冠肺炎诊疗方案...
3 月 1 日，“支援香港连花抗疫物资捐赠仪式”在河北石家庄以岭健康城举办，共计 330 万元的连花系列抗疫物资启程运往香港...此次捐赠的为同批价值 320 万元的连花呼吸健康包、连花清瘟抗菌抗病毒口罩，以及河北省侨商投资企业协会支援香港的 10 万元连花清瘟、连花KN95 口罩等抗疫物资...连花清瘟胶囊作为我国中医药抗疫“三方三药”的代表产品，在最新研究中发现，无论是对Alpha、Beta，还是Delta等变异株，都显示了稳定的体外抗病毒作用...
为支持疫情防控工作，为前线人员提供所需，2022年3月7日下午，深圳市广电公益基金·第一现场公益基金携手爱心企业向福田区沙头街道抗疫一线捐赠了一批价值20余万元的爱心物资...据了解最新的抗疫物资需求后，紧急响应，面向全社会的爱心企业和个人募集善款及物资...这次爱心捐赠活动，在“三八”妇女节前夕，爱聊科技也为仍坚守在抗疫一线的女性医护人员带来节日问候和美好祝福，关心关爱、温暖守护女性医护人员，致敬“三八”妇女节最美巾帼奋斗者，为她们加油鼓劲......
比如，头部直播电商企业辛选创始人辛巴辛有志近日就为广西百色提供了一批援助，为当地群众送去了爱心...辛巴辛有志筹备的这批物资，总价值570万元，包括了50万只口罩、上万件衣物等疫情防控和生活物资...在2019年，辛巴辛有志就向百色隆林县特殊教育学校捐赠过120万元建设资金，并在后续进行了多次物资捐赠，以及调研慰问活动...当然，辛巴辛有志作为备受关注的青年企业家，多年来在赈灾、助学等公益事业上投入了大量精力，目前已累计捐赠现金、物资总价值超3亿元...
在煌上煌集团领导安排部署下，煌上煌辽宁公司总经理杨保奎紧急召开疫情防控会议，全面落实各项防控措施，有力保障公司员工健康安全和生产经营有序开展...2020 年肺炎疫情防控中，煌上煌捐款人民币 1000 万元；数年来为抗洪抗震救灾、扶贫修桥修路、资助失学儿童，兴办希望小学等，累计捐款捐物达 8000 多万元，并于 2013 年成立了“煌上煌”爱心基金会，标志着煌上煌向爱心事业代代相传进行到底......
据壹基金官微消息，鸿星尔克向吉林捐赠500万元抗疫物资，全力支援吉林及周边地区的防疫工作，首批物资即将抵达长春，壹基金会将防疫物资陆续送往防疫人员、受灾群众手中。此外，鸿星尔克还向泉州红十字会捐赠总价值500万的物资用于驰援一线防疫工作人员，并向泉州鲤城区政府提供近500套生活设施齐全的全新人才公寓用于疫情临时隔离点，3月17日已经交付政府统筹使用。据福建省卫健委消息，3月19日0至16时，福建省新增本土确诊病例112例（泉州95例，莆田13例，厦门3例，漳州1例，其中无症状转确诊3例），新增本土无症状感染者72例（泉州68例
3 月 11 日上午，奥映科技向香港河南社团总会捐赠了一批价值超百万元的抗疫救援物资，其中包括公共环境消杀二氧化氯消毒液、免洗手消毒液、冬奥会吉祥物“冰墩墩挂坠”及“雪容融挂坠”等，用于关爱前线义工和新闻逆行者，守护香港同胞生命健康安全...香港河南社团总会会长姚康在捐赠仪式上表示，香港第五波疫情严峻，疫情急速恶化，导致市民对防疫抗疫物资的需求持续增加，这牵动社会各界和父老乡亲的心，我代表总会感谢奥映科技的捐赠，这些抗疫物资对于仍然紧守岗位的前线义工以及抗疫一线的新闻逆行者来说是“及时雨”......
截止到 3 月中旬，海尔热水器已经先后为西安、天津、苏州、武汉、内蒙古等城市的医学隔离点送装 51706 台热水器，为隔离点的用水生活提供了保障...2 月 24 日，接到了内蒙古能源职业学院隔离点安装 300 台热水器的需求， 1 天内完成送装工作交付使用......可以看到，在全国各地的疫情防控工作中，都能看到海尔热水器的身影...在为西安隔离点送装时，临近元旦假期，车辆、司机一时难以调配，而且疫情期间道路封闭，在多方协调下，紧急办理通行证，最终在第一时间将热水器送到了隔离点...
凤凰网科技讯 北京时间3月27日消息，特斯拉公司CEO埃隆马斯克(Elon Musk)目前是世界首富，但是他认为俄罗斯总统普京可能比他更富有。马斯克近期接..
3月29日，下周二，NVIDIA将推出新卡皇RTX 3090 Ti，这也可以看作是RTX 30系列的终局之战。作为一款顶级旗舰，特别是在当下的形势下，价格无疑是大..
中国电动汽车百人会高层论坛中，理想汽车CEO李想表示，建议乘用车应标配AEB（紧急制动）功能...对此，李想亲自发声回应，理想汽车的AEB开发团队有..
马斯克表示，波音和洛克希德一直非常依赖俄罗斯的RD-180发动机...他认为，世界现在已经存在一个很严重的老人政治问题，很多国家的领导人都非常老了..
据网信中国官方微信公众号通报，国家网信办指导多家网站平台，对网上传播的关于MU5735的谣言进行溯源...经查，各网站平台相关网络谣言首发情况如下..
周末亮相北美票房的《迷失之城》终结了《蝙蝠侠》连续三周霸榜的势头，预计这部冒险喜剧首周票房可达3000万美元，荣膺周票房冠军几无悬念。该片周..
据悉，詹姆斯-韦伯太空为望远镜在继续调整的同时，其中红外仪器(MIRI)仍处于冷却模式。MIRI将是韦伯四个仪器中最冷的一个，是唯一一个将由低温冰箱..
2019年8月，华为正式发布面向全场景的分布式操作系统HarmonyOS，一年后，华为推出HarmonyOS 2.0，新版本在分布式软总线、分布式数据管理和分布式安..
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如今，二次元游戏中小团队的日子恐怕并不好过...而聚焦到二次元这个品类来说，品类内的马太效应只增不减，大厂高投入制作的产品既吸引了绝大多数用..
这研究试图平息关于霍金著名的黑洞信息悖论的争论，指的是任何进入黑洞的数据都不会离开...有了这种毛毛球结构，黑洞就会像任何正常的身体一样辐射..
NASA宇航员Mark Vande Hei和两名俄罗斯宇航局宇航员Anton Shkaplerov、Pyotr Dubrov计划于3月30日周三结束他们在国际空间站(ISS)上的任务并返回地..
对此，国内不少汽车业内人士，呼吁车企积极配备，并且规范法规建设...在3月26日举行的2022中国电动汽车百人会论坛迎接新能源汽车市场化发展新阶段..
Intel Graphics官方推特发布了一则隐晦预告片视频，一台笔记本若隐若现，并给出了3/30/22”的日期。随后，Intel大方地确认，即将发布全新的Intel ..
7万元买宝马、10万就能开奥迪Q7等，抵押车的水有多深，想必吃过亏的朋友就会知道。买完抵押车后，车被拖走了，甚至连立案都立不了，只能自认倒霉，..
“互联网公司应该遵循扁平化、便捷化、高效化的运作模式，但前几年互联网公司更青睐用资本开道，对所进驻的行业进行资本碾压...水滴公司在研发投入..
以北京为例，全市31家西西弗书店几乎都开在大型购物中心内部，凯德mall、龙湖天街、万象汇，是西西弗书店常见的“出没地”...西西弗的选品是掐尖式..
英特尔通过其第12代Alder Lake平台迎来了PCIe 5.0的时代，很快AMD也将通过其即将推出的Zen 4 CPU和Socket AM5LGA1718主板完成跟随。虽然PCIe取得的..
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