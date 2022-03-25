小米向泉州捐赠抗疫物资 包括N95 口罩、医用隔离衣等

为支持疫情防控工作，为前线人员提供所需，2022年3月7日下午，深圳市广电公益基金·第一现场公益基金携手爱心企业向福田区沙头街道抗疫一线捐赠了一批价值20余万元的爱心物资...据了解最新的抗疫物资需求后，紧急响应，面向全社会的爱心企业和个人募集善款及物资...这次爱心捐赠活动，在“三八”妇女节前夕，爱聊科技也为仍坚守在抗疫一线的女性医护人员带来节日问候和美好祝福，关心关爱、温暖守护女性医护人员，致敬“三八”妇女节最美巾帼奋斗者，为她们加油鼓劲......