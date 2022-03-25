DNF手游韩服官网地址 韩服nexon官方网站入口

DNF手游韩服最近正式公测了，很多朋友都在找这款手游的官方网站的地址，下面就来为大家详细的介绍一下DNF手游韩服官网地址。

DNF手游韩服官网:https://dnfm.nexon.com/（需韩国IP打开），如果不是韩国的IP就会显示错误了，复制左边的地址粘贴到浏览器打开即可。

DNF手游详情：

地下城与勇士，又称Dungeon & Fighter（D&F，韩国服的英文称呼）;Dungeon and Fighter（DNF，中国服的英文称呼），日本称“Arad战记”，美国称Dungeon Fighter Online（DFO），是一款韩国Neople（后被NEXON收购）开发的2D横板ACT类网络游戏。日本在2009年4月放映以该游戏为基础的电视动画。

背景设定：

赛丽亚

感谢曾经相遇，我一直都在这里我永远不会忘记我们第一次在格兰之森相遇的场景，多亏你的挺身而出，我才能有接下来的冒险。从此以后，我每天最期待的事情就是你到我的房间里来，跟我说起你的冒险故事，只不过好像已经很久，没有再遇见你跟你打招呼了呢..但我的勇士呀，我想告诉你，无论阿拉德大陆前方的道路有多么崎岖，我依旧在等着你。就像刚开始一样，我相信，再次遇见的还是那个最初的你。