虎牙擅播琅琊榜被判赔偿爱奇艺23万元

站长之家(ChinaZ.com) 3月22日 消息:近日，北京爱奇艺科技有限公司与广州虎牙信息科技有限公司不正当竞争纠纷二审法律文书公开。

原告爱奇艺公司诉称，虎牙公司未经许可，通过其开发运营的虎牙直播平台擅自以直播的形式向公众提供涉案作品《琅琊榜》，侵害了爱奇艺公司享有的著作权，构成不正当竞争。

爱奇艺称，涉案直播间位于“一起看”频道首页内，处于可被明显感知的位置，且根据爱奇艺公司的取证情况，涉案直播间至少在 2020 年 12 月 6 日至 31 日期间连续、多次、长时间直播涉案作品相关剧集。此外，涉案直播间关注数量达 28 至 29 余万，直播过程中的人气量亦在 20 余万至 50 余万期间，有相当的关注度，虎牙公司应当知晓涉案主播的涉案行为。

一审法院审理认为，虎牙公司在应当知晓涉案主播直播涉案作品的行为存在的情况下，未采取合理有效措施制止，主观上具有过错，构成帮助侵权，应承担相应的法律责任，判决虎牙公司生效之日起十日内，赔偿爱奇艺公司经济损失200000 元及合理开支30000 元。

对此，虎牙公司提起上诉，请求撤销一审判决并判决驳回爱奇艺公司全部诉讼请求。虎牙称，涉案直播间系第三方网络用户开设，虎牙公司作为网络服务提供者 已尽合理注意义务，并在收到通知后及时履行了采取必要措施的义务，此外一审法院判赔数额过高。

二审法院审理认为，虎牙公司对涉案网络用户利用涉案直播间侵害爱奇艺公司著作权的行为构成应知，应承担帮助侵权责任，驳回虎牙公司的上诉请求。