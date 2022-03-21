黑帕云宣布将停止服务

乌克兰副总理米哈伊洛费多罗夫在周五下午发表公开信，呼吁苹果公司停止向俄罗斯用户提供产品和服务，以回应俄罗斯对乌克兰的持续入侵...费多罗夫在他的Twitter账户上发表了这封公开信，称他已经联系了苹果CEO蒂姆库克，督促他停止为俄罗斯提供苹果产品和服务...“我呼吁你们停止向俄罗斯联邦提供苹果的服务和产品，包括屏蔽App Store！”他在信中写道，“我们确信，这样的行动将促使俄罗斯的年轻和活动人口主动停止可耻的军事侵略...费多罗夫的要求更高，他呼吁苹果停止向俄罗斯全国提供服务...