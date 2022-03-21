黑帕云宣布将停止服务

站长之家(ChinaZ.com) 3月21日 消息:3月20日，数据协作管理网站「黑帕云」宣布将停止服务，用户可以在 2022 年 5 月 31 日前导出数据。 3 月 31 日前套餐未到期的客户，可以在 4 月 8 日前申请退款，或者将业务迁移到明道云。
黑帕云称， 2022 年 6 月 1 日00:00 会开始删除包含业务数据、附件、评论等所有数据，关停所有服务器。
据36氪报道，黑帕云团队已被字节跳动收购，创始人陈金洲以及部分团队成员已入职飞书。
对此，字节跳动与陈金洲暂未回应。
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据报道，乌克兰总统泽连斯基曾分别致信Meta CEO马克扎克伯格和首席运营官谢丽尔桑德伯格，要求他们禁止俄罗斯政府支持的新闻机构在乌克兰境内的Facebook上发帖...芯片制造商高通公司周三表示，已停止向俄罗斯公司销售产品，以遵守美国在俄罗斯攻击乌克兰后实施的制裁...英特尔和德国仍在讨论公司可能获得的具体补贴金额，但知情官员称，政府计划向该国提供逾50亿欧元的国家补助，占其建厂成本的大约30%......
乌克兰副总理米哈伊洛费多罗夫在周五下午发表公开信，呼吁苹果公司停止向俄罗斯用户提供产品和服务，以回应俄罗斯对乌克兰的持续入侵...费多罗夫在他的Twitter账户上发表了这封公开信，称他已经联系了苹果CEO蒂姆库克，督促他停止为俄罗斯提供苹果产品和服务...“我呼吁你们停止向俄罗斯联邦提供苹果的服务和产品，包括屏蔽App Store！”他在信中写道，“我们确信，这样的行动将促使俄罗斯的年轻和活动人口主动停止可耻的军事侵略...费多罗夫的要求更高，他呼吁苹果停止向俄罗斯全国提供服务...
雅虎邮箱宣布将在2月28日停止中国大陆地区服务，在截止日前用户可登陆下载备份...雅虎邮箱自1996年开始，在全球范围内为用户提供电子邮箱服务...用户无法从中国大陆使用Yahoo的产品与服务...
友盟+发布了关于友盟+ U-Web 统计分析产品功能调整的公告...关于友盟+U-Web具体调整如下：...U-Web将于 2022 年 5 月 10 日起不再提供免费的网站统计分析服务，相关服务调整如下：...百度统计官方也发布通知称，将基础统计报告对于分析云站点最早查询时间将调整为 2 年，其余站点最早查询时间调整为 1 年......
1995年3月，雅虎正式成立，作为曾经全球第一门户搜索网站，业务涉及24个国家和地区，为全球超过5亿的独立用户提供多元化的网络服务...雅虎Yahoo发布官方通知邮件称，雅虎邮箱将在2月28日停止中国大陆地区服务，在截止日前用户可登陆下载备份...去年11月，雅虎中国官网表示，2021年11月1日起，用户将无法从中国大陆使用Yahoo的产品与服务...1999年9月，中国雅虎网站开通，2005年8月，中国雅虎由阿里巴巴集团全资收购......
瑞云服务云服务商版正式入驻腾讯企业微信啦，可以助力企业基于企业微信连接用户，高效的管理售后服务全过程...瑞云服务云服务商版，是一个面向家电家居维修服务商、机电和医疗等设备安装和维保服务商、系统集成商、家庭服务商等企业的售后服务管理平台，支持基于企业微信的客户互动，支持安装/维修等服务从受理、派工到完工的服务过程管理...瑞云服务云服务商版，可以让服务商的接单、出发、到位、完工等服务过程都及时反馈，准确提报故障和备件更换信息，同时基于拍照、视频等来监控实际的现场服务情况，快速高效为客户服务......
为帮助企业有效适应共享经济发展新形势，破解共享服务领域的“痛点”和难题，拥有丰富经验的身边云企业共享服务平台，始终着眼企业在使用共享服务过程中可能会遇到的问题，经过对行业进行的大量分析研究和经验沉淀，不断探索企业共享服务领域，帮助企业规模化使用共享服务...企业也先后获得“环球人力资源智库”年度企业服务平台服务奖、洞见中国企业服务年会“企业共享服务年度影响力企业”等荣誉......
近日腾讯云向居家程序员推出送服活动，旨在共克时艰。活动大意是让居家隔离的程序员利用空闲时间在腾讯云上部署应用体验云服务器。此次活动新老用户同享，基本上所有账号都可以领取。机器配置不错，4核4G8M，80G SSD硬盘，免费用一个月，原价应该在一两百元。
从时间线的发展来说，移动互联网兴起时圈子里的第一波发财机会，来自于 13 年至 14 年时的积分墙业务、p2p跑路理财平台、拉新、手机淘宝...知识付费真正是从 17 年开始爆发，因为在 13 年到 16 年时虽然有不少致命的自媒体账号，但是变现这块一直是个大问题，只能靠流量主、广告来变现，现在不少做公众号的个人IP博主也基本是从 17 年这个时间节点出现的，也包括我......
热门中概股周二强势反弹 优信涨超32%，报1.46美元，总市值5.77亿美元，拼多多涨近19%，报47.53美元，总市值595.69亿美元，叮咚买菜涨超16%，报3.9..
3月15日起，小米12系列的海外发布会陆续召开，覆盖了英国、德国、法国、西班牙、意大利、荷兰等国，以及东南亚的泰国、马来西亚、越南、菲律宾.....
3月23日，海底捞发布2021年全年业绩称，2021年海底捞实现收入411.1亿元，同比增长43.7%，归母净亏损41.63亿元，上年同期净利润3.09亿元...2021年全..
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财报显示，BOSS直聘2021年第四季度实现营收10.9亿元，同比增长69.1%，超过市场预期；在非通用会计准则下，公司四季度连续第三个季度实现盈利，获得..
非遗是最古老、最鲜活的文化历史传统，不仅是人类文化DNA，也代表着其丰富多样性...鲸探数字藏品将每一位非遗传承人的作品实现数字化后上链永久保..
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有不少网友反馈称，腾讯手机QQ底栏第二位的联系人”旁，新增了名叫小世界的短视频板块，用户可直接在QQ上浏览短视频...使用体验方面，小世界”与抖..
苹果公司的支持团队已经回应了关于最新的iOS 15更新导致iPhone电池消耗加快的投诉，并提出了一个解决方案。iOS更新导致iPhone电池消耗比平时快是很..