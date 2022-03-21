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黑帕云宣布将停止服务

2022-03-21 17:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月21日 消息:3月20日，数据协作管理网站「黑帕云」宣布将停止服务，用户可以在 2022 年 5 月 31 日前导出数据。 3 月 31 日前套餐未到期的客户，可以在 4 月 8 日前申请退款，或者将业务迁移到明道云。

黑帕云称， 2022 年 6 月 1 日00:00 会开始删除包含业务数据、附件、评论等所有数据，关停所有服务器。

QQ截图20220321171613.jpg

据36氪报道，黑帕云团队已被字节跳动收购，创始人陈金洲以及部分团队成员已入职飞书。

对此，字节跳动与陈金洲暂未回应。

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