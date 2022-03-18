3月25日起，视频号橱窗不再允许个人小商店接入

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:3 月 17 日，视频号官方发布了两则公告，其中一条公告显示， 3 月 25 日起，视频号橱窗不再允许个人小商店接入，视频号橱窗必须要有经营主体，可以是个体户也可以是企业；视频号橱窗可以使用小商店，也可以使用小程序，小程序商家则需要升级新的交易组件。

届时，个人主体依然可在视频号通过“创作者中心”进入“带货中心”，进行选品上架视频号橱窗。具体步骤如下：

打开创作者中心，选择带货中心，点击去选品即可进入选品中心，选择合适的商品加橱窗即可。

另一则公告则是视频号橱窗停止对“未升级自定义版交易组件”的小程序商家服务。公告称，自 3 月 25 日起，入驻视频号橱窗的小程序商家，需要使用“升级版视频号场景接入流程”。而对于已经入驻视频号橱窗的小程序商家，需要在 2022 年 6 月 30 日前完成“自定义版交易组件”的升级，否则视频号橱窗将不可用。

当商家完成视频号自定义版交易组件的升级则可继续在视频号进行带货变现。据视频号公开文件显示，视频号接入后功能包括：

1）可在视频号场景实现商品展示和带货等功能；

2）支持更多直播营销玩法（券、秒杀、预售等）；

3）支持小程序客服组件，商家能更方便收到用户的客服咨询；

4）订单中心显示更完善的订单信息，用户可自行查看订单状态；

5）支持用户在视频号订单中心继续付款、发起售后。