用AI做海报成为收钱码商家新趋势：一张海报1分钟完成，能省30元

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:想做卖货海报，AI就能帮忙。除了可供张贴的海报，视频海报也能做。近日，支付宝商家服务数据显示，“创意海报”已成为最受商家欢迎Top3的设计类工具，视频海报设计功能也已上线。

商家可在“商家服务”里找到这个工具，也可直接上支付宝搜“创意海报”。记者实测发现，制作海报，只需要三步:选择合适模板，选择合适图片，修改成自己需要的文字，AI即可生成海报，一分钟就能完成。商家购买后可包邮到家，也可免费下载电子版用于商家网上宣传。视频海报能让海报动起来，效果更好。

AI设计海报，操作简便，价格低廉、没有侵权风险，已成为商家最爱用的热门工具。水果店老板苏先生经常通过社群做促销宣传，对电子版海报需求量很大。苏先生算了一笔账，以中等型号的海报为例，聘请设计师制作，每个成本至少要40元，用“创意海报”只需要9.9元，且可包邮到店，电子版免费下载用来社群宣传，一年下来省下的成本非常可观。

“创意海报”的模板库、图片库很丰富，不管是店铺宣传、打折促销、节日活动、产品上新、招聘信息都能迅速找到合适素材。而且所用的图片、字体等都是经过了授权，可以商业使用，商户不会有侵权风险。

据介绍，除了海报设计，支付宝商家服务里还为商家提供了各类服务，如【店员管理】、【小店进货】、【工商代办】等，支付宝商家服务有近2000个工具，是商家数字化经营一站式选购平台。为商家提供经营、管理、设计、营销等各方面服务，多数是免费工具。