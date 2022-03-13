B站回应让用户卖隐私换会员：已下线页面并整改

Uber开始并迅速成为最受欢迎的打车服务之一，其允许用户随时随地找到出租车。它还是最方便的应用之一，因为它也允许用户无需进行不必要的步行。最终，该公司决定扩大规模并推出了Uber Eats，后者是一项基于相同基础设施的食品递送服务，它可以让用户无需真正到餐厅就能订购到食品。现在，Uber决定推出另一项功能--Explore（探索），它可以让用户发现附近的餐馆和娱乐场所，这项功能将在特定城市推出。 Uber在新闻室的帖子中宣布，目前它将把新的“Explore”标签带到总共15个城市。它们是亚特兰大、芝加哥、达拉斯、休斯顿、洛杉矶、孟菲斯