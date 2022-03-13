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B站回应让用户卖隐私换会员：已下线页面并整改

2022-03-13 16:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月13日 消息:近日，有网友发文质疑B站让用户卖隐私换会员一事，对此，B站道歉称是推广活动，已下线页面并整改。

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B站通过其官方微博回应称，很抱歉带给大家不好的体验，对不起。该页面是B站与联通运营商合作的2233流量卡申请登记页，并非收集隐私的推广活动。用户所填信息是申请流量卡必须向运营商提供的信息，会交由运营商合法使用。

B站表示，活动文案确实存在措辞不妥，易引发误解，已下线该页面并整改。

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