B站回应让用户卖隐私换会员：已下线页面并整改

站长之家（ChinaZ.com）3月13日 消息:近日，有网友发文质疑B站让用户卖隐私换会员一事，对此，B站道歉称是推广活动，已下线页面并整改。
B站通过其官方微博回应称，很抱歉带给大家不好的体验，对不起。该页面是B站与联通运营商合作的2233流量卡申请登记页，并非收集隐私的推广活动。用户所填信息是申请流量卡必须向运营商提供的信息，会交由运营商合法使用。
B站表示，活动文案确实存在措辞不妥，易引发误解，已下线该页面并整改。
站长之家（ChinaZ.com）3月13日 消息:近日，有网友发文质疑B站让用户卖隐私换会员一事，对此，B站道歉称是推广活动，已下线页面并整改。
B站通过其官方微博回应称，很抱歉带给大家不好的体验，对不起。该页面是B站与联通运营商合作的2233流量卡申请登记页，并非收集隐私的推广活动。用户所填信息是申请流量卡必须向运营商提供的信息，会交由运营商合法使用。
B站表示，活动文案确实存在措辞不妥，易引发误解，已下线该页面并整改。
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昨日，有网友爆料称：b站让用户卖隐私换会员，这个思路绝了”...该网友晒出的相关截图显示，B站的答题领卡兑换大会员”活动，需要用户填写真实姓名、电话、身份证、收货地址...这让人怀疑用户提交的信息不仅用于办手机卡，还会分享到广告商手里...对此，今天下午，B站官方微博发布道歉公告：...很抱歉带给大家不好的体验，对不起...
B站回应让用户卖隐私换会员质疑...昨日下午，针对“b站让用户卖隐私换会员”的报道，B站官方回应称，该页面是B站与联通运营商合作的2233流量卡申请登记页，并非收集隐私的推广活动...抖音直播发布了严肃整治「不良直播 PK 内容」的公告称，近期，平台发现直播社区内仍存在部分低俗炒作现象，恶意博眼球、畸形审美、“饭圈”乱象等不良现象既破坏平台生态，也影响用户的内容体验...平台严禁“故意叫嚣、嘶吼式”直播，带动不良直播气氛；或故意发布“带偏节奏、混淆视听、暗示煽动极端 / 对立情绪”等信息的违规行为......
Uber开始并迅速成为最受欢迎的打车服务之一，其允许用户随时随地找到出租车。它还是最方便的应用之一，因为它也允许用户无需进行不必要的步行。最终，该公司决定扩大规模并推出了Uber Eats，后者是一项基于相同基础设施的食品递送服务，它可以让用户无需真正到餐厅就能订购到食品。现在，Uber决定推出另一项功能--Explore（探索），它可以让用户发现附近的餐馆和娱乐场所，这项功能将在特定城市推出。 Uber在新闻室的帖子中宣布，目前它将把新的“Explore”标签带到总共15个城市。它们是亚特兰大、芝加哥、达拉斯、休斯顿、洛杉矶、孟菲斯
今天，行程码崩了上热搜，不少网友反馈，行程码页面显示当前网络不稳定”可直接发送短信CXMYD到所属运营商进行查询”...据头条新闻记者多次查询发现，确实出现了网络不稳定、加载不出页面的情况...目前行程码界面已可以正常显示，记者就行程码故障问题致电询问12345，客服人员回应称对于目前故障原因尚不清楚：可能是在进行系统升级或维护”...若使用行程卡服务时，遇到网络错误等服务不稳定情况，可发送CXMYD 给所属运营商（电信10001/移动10086/联通10010）查询行程...
据企查查APP显示，2月19日，去哪儿网关联公司北京趣拿信息技术有限公司新增一则行政处罚，处罚事由为该单位违反《中华人民共和国劳动法》第四十一条规定，延长劳动者工作时间...处罚结果显示，该单位被给予警告，并处3250元罚款，处罚单位为北京市海淀区人力资源和社会保障局...目前已第一时间进行了整改，严格按照《劳动法》《劳动合同法》《国务院关于职工工作时间的规定》等国家相关文件执行，保障员工合法休息权益...
周四，该公司宣布，所有用户都可以在Uber应用的新隐私中心查看他们的平均评分明细...要进入这个新的隐私中心，用户需要做的就是进入应用现有的设置菜单，点击隐私，然后进入新的隐私中心...收拾好东西:司机不应该在你之后清理...系好安全带:研究表明，后座上未系安全带的乘客会使驾驶员在碰撞中面临更大的受伤风险...平稳的接送对每个人都更好，因此请在司机到达时准备好出发...
今日上午，有网友在社交平台反映招商证券交易系统出现系统故障，包括交易页面无法成交，无法撤回等问题...对此，招商证券现回应称，集中交易系统所有交易委托都已实时传送至交易所系统，但是由于成交回报处理延迟，部分客户在客户端未及时收到成交回报信息，撤单交易受到影响，给客户带来的不便，公司深感抱歉...有网友表示，招商证券App崩了，损失有人管吗？ 买不进，撤不了，卖不出去的急出一身汗...去年10月，同花顺App出现无法查看自选股、无法查看交易账户等问题，随后话题同花顺崩了”迅速登上热搜...
经核实，此立绘形象为染染_Ranoca”的个人约稿，目前公司已对她进行批评教育并要求立即停止使用该立绘形象...他将与负管理责任的VUP艺人经纪部负责人一起，被扣除相应绩效，并通报全公司批评...用户可通过虚拟直播软件VUP，实时同步真人的动作、表情至虚拟形象，实现虚拟互动直播，感受跨次元的即时交互体验，该软件使用Unity3D引擎开发，基于动作捕捉、面部捕捉，实时渲染等技术...通过摄像头可实现虚拟形象实时同步真人的眉，眼，口等表情细节，软件内置多种类型的动捕接口，实时捕获真人动作数据并映射至虚拟形象......
有消息称今日俄罗斯RT被B站封号，账号头像、昵称被暂时清理，不久后恢复正常...账号“RT今日俄罗斯”已认证为“RT中国官方账号”，带有机构认证标识...
有媒体报道称称，闲鱼二手交易平台内充斥着情色交易，对此闲鱼官方回应表示，希望用户第一时间举报并将及时处理...比如通过搜索“陪”“陪丸”“内衣”“丝袜”等关键词，检索出色情陪聊、原味内衣等情色交易，甚至还有线下的上门色情服务...对此，闲鱼官方表示，平台一向拒绝违规商品发布，希望广大用户在发现后第一时间点击举报，官方会及时处理...
有证据表明，太阳系边缘小行星的表面矿物，被认为是地球水和生命的构成部分，只有在低温下才稳定。这些小行星在遥远的轨道上形成，可能有助于解释..
央视“3·15”晚会今晚正式播出，软件下载平台高速下载藏陷阱，200余家软件下载站或涉捆绑下载...据央视财经报道，在PC6下载站、桔梗下载站、腾牛..
很多用户在想要安装软件的时候，可能会去一些专门的软件网站去下载。但经常多了不需要的软件，莫名其妙出现一些弹窗广告，甚至电脑变得有些卡顿。..
央视“3·15”晚会今晚正式播出，低配的儿童智能手表成行走的偷窥器...工程师可以对孩子实时定位，不间断收集孩子的移动轨迹，轻松圈定孩子的活动..
3月15日消息，央视“3·15”晚会今晚正式播出，“浏览网页就能泄露手机号”乱象被曝光。拨打骚扰电话的人，是如何精准地获取了我们的浏览行为呢？..
3月15日晚，央视315晚会曝光了口碑营销公司英迈思操纵搜索结果的事件。央视报道称，英迈思是一家为企业提供口碑服务的互联网技术公司，宣称专为企..
苹果对macOS Monterey 12.3的更新给少数Mac用户带来了问题，一些PCI-E 显卡不仅在eGPU机箱中不能提供过去的性能，而且在Mac Pro中也是如此。在周一..
央视记者体验的pc6软件网、腾牛网、桔梗下载站、ZOL下载站等下载平台，使用的就是百助旗下公司研发的下载器...用户每通过下载器下载一款软件，软件..
直播间里刷一个嘉年华”礼物需要3000块钱，一个帝王套”甚至需要18000多块钱。是什么让粉丝大哥”不断掏钱刷礼物、打赏？据央视介绍，哈尔滨的聚享..
2022年央视3.15谈及医美行业乱象，中消协5年间收到医美行业投诉增长近14倍，点名美希淑颜医疗美容.....
英特尔今天宣布了第一阶段的计划，即在未来十年内，在欧盟的整个半导体价值链上投资多达800亿欧元，涵盖从研究与开发（RD）到制造，并全面引入最先..
央视“3·15”晚会今晚正式播出，多品牌电动自行车公然违规提速被曝光，哈啰、绿源、小牛电动自行车被点名...根据《电动自行车安全技术规范》强制..
凤凰网科技讯 3月15日消息，美股周二开盘热门中概股拉升，雾芯科技涨超30%，金山云涨超23%，哔哩哔哩涨近20%，虎牙涨超15%，理想汽车涨超11%，知乎..
两年前，一位服装店店主自称会注射玻尿酸，能帮她填充额头...最终，小雪被的命保住了，却留下了终身遗憾：左眼失明，大面积脑梗...网络上有很多医..
2021年被称为盲盒破圈”之年，但随着万物皆可盲盒”，问题也愈发凸显，商品价格虚高，诱导过度消费、产品质量差等情况时有发生...今天的央视315晚..
今天早上，新浪科技上亿男性在他趣平台上聊的小姐姐”，实际上可能是抠脚大叔或已婚妇女”！...对此，今晚他趣官方发布了回应：对此，我们高度重视..
315晚会曝光部分老坛酸菜包竟是土坑腌制。节目播出后，包括京东、淘宝、拼多多等多家电商平台已搜索不到老坛酸菜”相关商品。同时，康师傅电商旗舰..
不少人都有过这样的经历：手机浏览了某些网站，没有留下电话，却接到了相关行业推销电话。拨打骚扰电话的人，是如何精准地获取了我们的浏览行为呢..
3月15日消息，央视“3·15”晚会今晚正式播出，曝光了“土坑酸菜”。目前，在淘宝、京东、拼多多以及苏宁等电商平台，搜索老坛酸菜相关字样已没有..
如今儿童智能手表几乎成了孩子们的标配”，借助它，家长可以方便地与孩子沟通、掌握孩子行踪...工程师将一款有着10万+销售记录的儿童智能手表...为..