抖音变更极速退款服务开通与退出路径

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:今天，抖音发布《商家发货后极速退款服务规范》（修订）公示通知。该规范核心变化为商家极速退款服务的开通与退出路径变更，该规则将于 2022 年 3 月 17 日生效执行。

变更后，极速退款服务开通路径变更为商家后台【店铺—权益中心—发货后极速退款—开启】，点击开启后，该服务立即生效，且开通后的 24 小时内不得关闭。值得注意的是，原开通路径【PC版抖店后台】-【售后】-【极速退助手】已下线。

退出路径为商家后台【店铺—权益中心—发货后极速退款—关闭】，关闭后立即生效；如关闭后想再次开通此服务，按照上述开通流程正常开通即可。

当消费者提交的售后申请，同时满足以下条件时，则售后系统将自动触发发货后极速退款服务，由平台为商家进行垫资，将订单货款退还给消费者：

（1）商家已开通发货后极速退款服务。

（2）消费者以“退货退款”发起售后申请；

（3）商品退款原因为“ 7 天无理由退货”；

（4）商家审核通过消费者的售后申请后，消费者在售后申请页面上传真实有效的退货物流单号，并通过平台校验；

（5）消费者的购物账号通过小店平台的消费者风控等级验证。

(6）经系统判断售后订单的实际支付金额小于 300 元。