郭明錤：下一代MacBook Air将于今年夏天推出

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:知名分析师郭明錤就今年的MacBook Air发布了一些预测信息。他推测，苹果最早要到 2022 年第二季度末才会开始量产这款机器，可能是 2022 年第三季度。因此，我们不太可能在春季之前看到下一代 MacBook Air。

他认为，今年MacBook Air的模型将采用之前传闻的新外形和设计。具体来说，该设备预计将配备两个USB Type-C接口、外观扁平设计和一个1080p网络摄像头。同样，郭声称苹果将为下一代 MacBook Air 提供比当前型号更多的颜色选择。据称，苹果将会提供与24 英寸 iMac相同的颜色来给MacBook Air，有蓝色、绿色、粉色、银色、黄色、橙色和紫色等选择。

此外，郭明錤声称 MacBook Air 不会像MacBook Pro14 和MacBook Pro16 那样配备mini-LED 显示屏。相反，更便宜的型号将使用IPS面板，尽管与当前的 MacBook Air 相比，它仍然可以改进网络摄像头。此外，郭明錤认为苹果将坚持为 MacBook Air使用M1芯片，而不是早先传闻所暗示的M2芯片。目前我们只能按郭明錤的说法，AppleTrack将其评为 70.4% 的准确率。