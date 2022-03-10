王者荣耀3月10日更新维护公告 3.10夏洛特永昼上架

文章目录 艾琳

澜

马可波罗

亚瑟

张飞

王者荣耀在3月10日开启了更新维护，此次的更新内容主要是夏洛特永昼上架等内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

我们计划在2022年3月10日8:30-9:30对全服进行不停机更新。

【更新时间】3月10日8:30-9:30

【更新方式】不停机更新

由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】;

维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。

【更新范围】全服

本次更新大小安卓约58MB，iOS约59MB，建议您在wifi环境下进行更新操作!

【更新内容】

活动相关

夏洛特-永昼即将上线，拥有皮肤送专属语音

玫瑰剑士-送花朝币

参与夏洛特专属活动送花朝币，花朝币可在“赴花期-送皮肤英雄”活动中兑换英雄、皮肤、局内外特效、语音和表情等好礼!

活动时间:3月10日更新后-3月16日23:59

1、每日任务

通过每日任务总共可获得花朝币*35

2、玫瑰剑士

通过玫瑰剑士任务总共可获得花朝币*30

夏洛特-永昼上架

永昼降临!夏洛特首个皮肤即将上线!

黄昏预言命运挽歌，极光闪耀战神冲锋!我们设计了璀璨光剑挥舞，神圣天马腾飞的特效，配合取材于北欧传统乐器音色的音效。看女战神指挥诸神之战，为了世界重生的那天，迎战一切!

上架时间:3月11日0:00

品质:史诗

首周价格:710点券（首周结束后价格:888点券）

活动时间获得夏洛特-永昼还可领取专属动作和皮肤专属中文语音等好礼

活动时间:3月11日00:00-3月17日23:59

SNK皮肤礼包上架

打开后必得永久皮肤:夏洛特-永昼、橘右京-修罗、不知火舞-魅语、娜可露露-晚萤。

上架时间:3月11日0:00-3月17日23:59

价格:2840点券

鹰之守护上架

上架时间:3月11日0:00-3月14日23:59

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:娜可露露专属击败-鹰之守护、晚萤、荣耀积分*20、皮肤碎片*2、新品皮肤抽奖券*1。累计75次必得全部局内特效。

价格:20点券

限购75个

概率公示:

个性按键 上新

这次我们为召唤师们带来了4款热门典藏皮肤的个性按键，分别是夏侯惇无限飓风号-破斩、孙尚香 杀手不太冷-玩猎、李白鸣剑曳影-剑来、小乔天鹅之梦-双生。后续我们也会丰富更多皮肤的个性按键，希望大家能有不同的游戏体验，大家多多期待哦~

购买后前往定制-个性按键可以穿戴使用哦。

上架时间:3月10日更新后 商城-特惠推荐&个性按键

首周价格:150点券（首周结束后价格:188点券）

夏侯惇 无限飓风号-破斩:只有破除眼前的阻碍，才能捍卫遥远的未来。

孙尚香 杀手不太冷-玩猎:嘿，严肃点!我正在刺杀呢!

李白 鸣剑曳影-剑来:剑随人动，横亘百世;腾空出渊，落河镇川。

小乔 天鹅之梦-双生:黑与白的交缠，便如同快乐与悲伤，如影随形。

每日充值活动

活动时间:3月11日0:00-3月14日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

春日超值礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*40、战令经验*2000

春日豪华礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*80、战令经验*4000、紫星币*5

头像框自选礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:阖家欢乐头像框、万象回春头像框、福寿康宁头像框、钻石*50

回城特效礼包:打开后必得400铭文碎片，可额外随机获得以下回城特效:悠然假日回城特效、节日快乐回城特效其中之一。重复获得的击败特效会转换为90钻石。

（获得两种回城特效的概率各为50%）

英雄秘宝上架

打开后可随机获得以下奖励之一:雅典娜、澜、公孙离、英雄体验卡3天、双倍金币卡:1日、双倍经验卡:1日、188/138/108铭文碎片。

上架时间:3月11日0:00-3月14日23:59

价格:1200金币

概率公示:

积分夺宝打折

活动时间:3月11日0:00-3月16日23:59

价格:

单抽:45积分（原价60积分）

5连抽:200积分（原价270积分）

夺宝更新

更新时间:3月10日更新后

积分夺宝奖池更新:宫本武藏、成吉思汗替换为诸葛亮、关羽

钻石夺宝奖池更新:白起、张飞、曹操、玩偶对对碰（3天）替换为蔡文姬、夏侯惇、庄周、救世之瞳(3天)

许愿屋更新

更新时间:3月10日更新后

奖池更新

累计兑换商店更新

版本相关

英雄调整

艾琳

技能伤害提升

艾琳的三技能是她作为法系技能射手的重要输出手段，而目前版本艾琳三技能的效果有些不理想:艾琳很难安全快速的获得三技能的层数，并且三技能的输出效率也比较低。我们尝试调整三技能的这些痛点问题来帮助艾琳发挥法系射手的特色。

一技能:效果调整:第一段命中目标增加一层月桂印记

三技能:技能伤害:80（+30/Lv）(+0.18Ap)→80(+30/Lv)(+0.22Ap)

被动:强化普攻:子弹飞行距离:1100→1000

澜

接近能力降低，收割提升

我们希望进一步改善澜的对抗体验以及使用体验，一方面澜较远的突进依然使对手在面临攻击时不容易发起有效的反击，另一方面我们也希望突出澜在狩猎时的嗜血特性，因此提升了澜被动造成的真实伤害，使他更容易收割流血的目标。

被动:对狩猎目标额外造成真实伤害:10%→15%

一技能:下潜形态下突进距离400→350

三技能:技能伤害:450（+150/Lv）(+1.5额外Ad)→480(+200/Lv)(+1.5额外Ad)

三技能:下潜形态下突进距离650→600

马可波罗

提升反制性

我们有时会观察到这样的场景，马可波罗在施放一技能时受到控制，这部分的输出依然完整的倾泻到了对手身上，这使得对手在面对马可波罗时除了躲避没有可用的反制手段。我们希望其他英雄与马可波罗的对抗更加健康，因此提供了控制打断的反制手段。

一技能:在受控时会打断正在释放的技能

亚瑟

沉默特性激活

亚瑟作为王者峡谷的老前辈，却没有什么能代表他的特性，在新的一年中，我们希望去激活老英雄们的功能特性:在面对过于灵活的敌人时，我们希望亚瑟能使用他的特色能力（沉默）去管束敌人。

一技能:沉默时间:1秒→1.25秒

张飞

保护特性激活

为队友提供护盾是张飞作为守护辅助的核心，我们希望激活张飞守护队友的特性能力，使得面对消耗型阵容时张飞成为更受欢迎的游走位人选。

二技能:护盾值:500（+175/Lv）(+0.47Ad) →550(+190/Lv)(+0.5Ad)

问题修复

1、修复了元歌释放傀儡后被暴露视野偶现视野标志残留的问题;

2、修复了孙尚香一技能衔接普攻偶现卡顿的问题;

3、修复了百里守约魅影特工皮肤一技能消失倒计时特效丢失的问题;

4、修复了艾琳强化普攻偶现丢失伤害的问题;

5、修复了鲁班大师二技能在友军快速超出释放范围时异常显示互动技能的问题;

6、修复了典韦强化普攻特效与实际攻击范围不符的问题;

7、修复了女娲传送落地后音效消失的问题;

8、修复了妲己三技能索敌规则异常的问题;

9、修复了瑶由鹿形态变成人形态后偶现回城不能被打断的问题;

10、修复了瑶一技能二段控制目标时自身周围生成异常控制的问题;

11、修复了程咬金在快速使用多个技能时回血效果丢失的问题;

12、修复了蔡文姬-花朝如约皮肤在定制界面和局内，回城后模型有概率异常消失的问题;

13、修复了蔡文姬-花朝如约皮肤个人主页不勾选展示出场动效导致画面异常的问题;

14、修复了蔡文姬-花朝如约皮肤在节能、流畅、标准画质下，局内1.3技能特效显示异常的问题;